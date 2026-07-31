Il-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqda

·0·Texno
Il-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqda

Rossiyaning Birlashgan aviatsiya qurilish korporatsiyasi (OAK) tomonidan ishlab chiqilgan yangi Il-114-300 mintaqaviy yoʻlovchi samolyoti navbatdagi muhim sertifikatsiya bosqichini boshladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, havo kemasining issiq iqlim sharoitidagi ish qobiliyatini tekshirish maqsadida uni maxsus sinovlardan oʻtkazish uchun Oʻzbekistonga yuborishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov dasturining boshlanishi sifatida tajriba namunasi Moskva viloyatidagi Jukovskiy aeroportidan Buxoro shahriga muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirdi. Samolyot 6 soat 15 daqiqa davomida taxminan 2730 kilometr masofani toʻxtovsiz bosib oʻtdi va belgilangan manzilga yetib kelib, navbatdagi sinov bosqichiga tayyorgarlikka kirishdi.

Oʻzbekistondagi sinovlar va ularning asosiy maqsadi

Ushbu mamlakat hududidagi sinov jarayonida Il-114-300 jami 30 martadan ortiq parvozni amalga oshirishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning asosiy vazifasi havo kemasining barcha tizimlari yuqori havo harorati sharoitida ham oʻz ish qobiliyatini toʻliq saqlab qolishini amalda tasdiqlashdan iborat.

Muhandislar parvoz davomida kuch qurilmasi, aviatsiya elektronikasi, yordamchi tizimlar hamda yoʻlovchi saloni jihozlarining ishlashini sinchkovlik bilan tekshiradilar. Ayniqsa, harorat keskin koʻtarilgan vaqtda motorlar, elektronika hamda konditsionerlashtirish tizimlariga tushadigan ogʻirlik darajasiga alohida eʼtibor qaratiladi.

Sertifikatsiya va samolyotning texnik xususiyatlari

Maʼlum qilinishicha, issiq iqlim sharoitidagi sinovlar sertifikatsiya dasturining majburiy qismi hisoblanadi. Bu jarayon kelgusida havo kemasiga yuqori yozgi haroratlar kuzatiladigan hududlarda ham xavfsiz foydalanish huquqini beruvchi ruxsatnomani olish uchun suv va havodek zarur.

Il-114-300 — Rossiyaning Rostex davlat korporatsiyasiga kiruvchi OAK tomonidan yaratilgan chuqur modernizatsiya qilingan mintaqaviy turbovintli samolyotdir. Barcha sinovlar yakunlangach, mazkur rusumdagi havo kemalari Rossiya ichki yoʻnalishlaridagi eskirgan rusumli samolyotlar oʻrnini egallashi koʻzda tutilgan.

Texnik imkoniyatlariga koʻra, yangi layner bir yoʻla 68 nafar yoʻlovchini oʻz bortiga qabul qila oladi. Uning yoʻlovchilarning maksimal soni bilan hisoblagandagi parvoz masofasi esa 1400 kilometrni tashkil etadi.

Il-114-300OʻzbekistonAviatsiyaSinovlarSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Snapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiSnapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiBugun, 21:58Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinApple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinBugun, 21:27Yaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiYaponiya oʻzining ispace kompaniyasi Falcon 9 oʻrniga H3 raketasini tanladiBugun, 21:26Olimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiOlimlar olovni suv oʻrniga suyuq azot bilan oʻchirishni taklif qilishdiBugun, 20:58AQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaAQShning yetakchi avtokrossoverlari elektromobillar haqida kamroq gapirmoqdaBugun, 20:51Samsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiSamsung xotira chiplari taqchilligi 2028-yilgacha choʻzilishini bildirdiBugun, 20:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi