Il-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqda
Rossiyaning Birlashgan aviatsiya qurilish korporatsiyasi (OAK) tomonidan ishlab chiqilgan yangi Il-114-300 mintaqaviy yoʻlovchi samolyoti navbatdagi muhim sertifikatsiya bosqichini boshladi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, havo kemasining issiq iqlim sharoitidagi ish qobiliyatini tekshirish maqsadida uni maxsus sinovlardan oʻtkazish uchun Oʻzbekistonga yuborishdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov dasturining boshlanishi sifatida tajriba namunasi Moskva viloyatidagi Jukovskiy aeroportidan Buxoro shahriga muvaffaqiyatli parvozni amalga oshirdi. Samolyot 6 soat 15 daqiqa davomida taxminan 2730 kilometr masofani toʻxtovsiz bosib oʻtdi va belgilangan manzilga yetib kelib, navbatdagi sinov bosqichiga tayyorgarlikka kirishdi.
Oʻzbekistondagi sinovlar va ularning asosiy maqsadiUshbu mamlakat hududidagi sinov jarayonida Il-114-300 jami 30 martadan ortiq parvozni amalga oshirishi rejalashtirilgan. Mutaxassislarning asosiy vazifasi havo kemasining barcha tizimlari yuqori havo harorati sharoitida ham oʻz ish qobiliyatini toʻliq saqlab qolishini amalda tasdiqlashdan iborat.
Muhandislar parvoz davomida kuch qurilmasi, aviatsiya elektronikasi, yordamchi tizimlar hamda yoʻlovchi saloni jihozlarining ishlashini sinchkovlik bilan tekshiradilar. Ayniqsa, harorat keskin koʻtarilgan vaqtda motorlar, elektronika hamda konditsionerlashtirish tizimlariga tushadigan ogʻirlik darajasiga alohida eʼtibor qaratiladi.
Sertifikatsiya va samolyotning texnik xususiyatlariMaʼlum qilinishicha, issiq iqlim sharoitidagi sinovlar sertifikatsiya dasturining majburiy qismi hisoblanadi. Bu jarayon kelgusida havo kemasiga yuqori yozgi haroratlar kuzatiladigan hududlarda ham xavfsiz foydalanish huquqini beruvchi ruxsatnomani olish uchun suv va havodek zarur.
Il-114-300 — Rossiyaning Rostex davlat korporatsiyasiga kiruvchi OAK tomonidan yaratilgan chuqur modernizatsiya qilingan mintaqaviy turbovintli samolyotdir. Barcha sinovlar yakunlangach, mazkur rusumdagi havo kemalari Rossiya ichki yoʻnalishlaridagi eskirgan rusumli samolyotlar oʻrnini egallashi koʻzda tutilgan.
Texnik imkoniyatlariga koʻra, yangi layner bir yoʻla 68 nafar yoʻlovchini oʻz bortiga qabul qila oladi. Uning yoʻlovchilarning maksimal soni bilan hisoblagandagi parvoz masofasi esa 1400 kilometrni tashkil etadi.
…