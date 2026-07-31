Latviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqda

·24·Jamiyat
Latviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqda
Qisqacha

O‘zbekiston Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev va Latviyaning elchisi Girts Yaunzems hamda Kreiss kompaniyasi rahbariyati uchrashuvida haydovchilarni Latviyaga ketishdan oldin O‘zbekistonda maqsadli tayyorlash va sinovdan o‘tkazish masalasi hal etildi. Ushbu loyihaga ko‘ra, Toshkent viloyatida latviyalik mutaxassislar ishtirokida o‘qitish uchun maxsus o‘quv poligoni, sinf xonalari va barcha zarur infratuzilma yaratiladi.

O‘zbekiston Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev va Latviyaning O‘zbekistondagi Favqulodda va Muxtor elchisi Girts Yaunzems hamda Latviyaning eng yirik transport-logistika kompaniyalaridan biri — Kreiss rahbariyati o‘rtasida o‘tkazilgan uchrashuv mehnat migratsiyasi sohasida yangi bosqichni boshlab berdi. Muzokaralar davomida o‘zbekistonlik haydovchilarni Latviyaga jo‘natishdan avval ularni bevosita O‘zbekistonda maqsadli tayyorlash va zarur sinovlarni shu yerning o‘zida tashkil etish masalasi hal etildi.

Zamin.uz ushbu tashabbusning tafsilotlari va mehnat migrantlari uchun yaratiladigan qulayliklarni tahlil qilib taqdim etadi.

O‘zbekistonda Latviya haydovchilik guvohnomasini olish imkoniyati

Kreiss kompaniyasi rahbariyati haydovchilarni latviyalik mutaxassislar ishtirokida tayyorlash uchun Migratsiya agentligidan amaliy ko‘mak so‘radi. Loyihaga ko‘ra, O‘zbekistonda maxsus o‘quv poligoni, sinf xonalari va barcha zarur infratuzilma yaratiladi.

Ushbu markazning asosiy o‘ziga xosligi shundaki, u yerda nafaqat malaka oshirish, balki Latviya haydovchilik guvohnomasini olish uchun zarur bo‘lgan barcha sinov va imtihonlarni ham topshirish mumkin bo‘ladi. Bu Yevropada ishlash istagida bo‘lgan haydovchilar uchun katta yengillik yaratadi.

Vaqt va xarajatlarni keskin kamaytirish

Ushbu yangi tizimning joriy etilishi mehnat migrantlari uchun bir qancha sezilarli qulayliklarni taqdim etadi:

  1. Tezkor ish boshlash: Haydovchilar Latviyaga borganidan so‘ng, ilgari majburiy bo‘lgan va bir oydan ortiq davom etadigan tayyorgarlik kurslarini o‘tash zaruriyatidan xalos bo‘lishadi.

  2. Tejamkorlik: Latviyadagi majburiy o‘quv davri uchun sarflanadigan ortiqcha xarajatlar (turar joy, ovqatlanish, transport) kamayadi.

  3. Samaradorlik: Vaqt yo‘qotishning oldi olinadi va ishni tezroq boshlash imkoniyati tug‘iladi.

Mehnat shartnomasiga rioya qilish — muvaffaqiyat garovi

Uchrashuvda faqat qulayliklar emas, balki majburiyatlar masalasi ham ko‘tarildi. Mingdan ortiq o‘zbekistonlik faoliyat yuritayotgan Kreiss kompaniyasi maqsadli tayyorlangan mutaxassislarning mehnat shartnomasiga qat’iy rioya qilishi muhimligini ta’kidladi.

Qayd etilishicha, ayrim hollarda xodimlarni tayyorlashga sarflangan mablag‘ va vaqtga qaramasdan, ularning boshqa ish beruvchilarga o‘tib ketishi tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi tizimiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Kompaniya bunday holatlarning oldini olish uchun shartnoma intizomiga qat’iy rioya qilinishini talab etmoqda.

Planlashtirilayotgan O‘quv-sinov markazi tahlili

Ko‘rsatkich / Tafsilotlar

Tahlil va Sharh

Loyiha maqsadi

Haydovchilarni Latviya talablari asosida O‘zbekistonda tayyorlash

Mutaxassislar

Latviyalik mutaxassislar ishtirokida o‘qitish

Asosiy funksiya

Latviya haydovchilik guvohnomasi uchun sinovlarni tashkil etish

Mo‘ljallangan joy

Toshkent viloyati

Zarur infratuzilma

O‘quv poligoni, sinf xonalari, texnika

Asosiy hamkor

Kreiss kompaniyasi (Latviya)

Migrantlar uchun foyda

Bir oylik majburiy o‘quvni Latviyada o‘tash ehtiyojining kamayishi, xarajatlar va vaqtni tejash

Xulosa va Tahlil: Yevropa bozoriga yangi yo‘l

O‘zbekistonda Latviya standartlari asosida haydovchilarni tayyorlash va sinovdan o‘tkazish markazining ochilishi mehnat migratsiyasi sohasida strategik ahamiyatga ega qadamdir. Bu nafaqat Kreiss kompaniyasi uchun sifatli kadrlar yetkazib berishni ta’minlaydi, balki o‘zbekistonlik mutaxassislar uchun Yevropa mehnat bozoriga eshiklarni kengroq ochadi.

Muzokaralar yakuniga ko‘ra, Kreiss kompaniyasi o‘quv-sinov markazi uchun texnik talablarni taqdim etadi, Migratsiya agentligi Toshkent viloyatida poligon va zarur infratuzilmani joylashtirish imkoniyatlarini ishlab chiqadi. Shuningdek, mehnat migratsiyasi sohasida hukumatlararo kelishuv loyihasi tayyorlanadi. Ushbu tashabbusning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi O‘zbekiston va Latviya o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.

Siz Latviyada yoki Yevropaning boshqa davlatlarida haydovchi sifatida ishlashni xohlaysizmi? Bunday markaz ochilsa, undan foydalangan bo‘larmidingiz? Fikringizni izohlarda qoldiring! Ushbu muhim xabarni Yevropa bozoriga intilayotgan haydovchi do‘stlaringizga ulashing.

Behzod MusayevLatviyaO'zbekistonToshkentKreiss
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikAndijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikBugun, 22:23Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingNega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingBugun, 20:06Andijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limiAndijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limiBugun, 18:03O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazidaO‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazidaBugun, 17:50Toshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildiToshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildiBugun, 13:40Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)Bugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi