Latviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqda
O‘zbekiston Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev va Latviyaning elchisi Girts Yaunzems hamda Kreiss kompaniyasi rahbariyati uchrashuvida haydovchilarni Latviyaga ketishdan oldin O‘zbekistonda maqsadli tayyorlash va sinovdan o‘tkazish masalasi hal etildi. Ushbu loyihaga ko‘ra, Toshkent viloyatida latviyalik mutaxassislar ishtirokida o‘qitish uchun maxsus o‘quv poligoni, sinf xonalari va barcha zarur infratuzilma yaratiladi.
O‘zbekiston Migratsiya agentligi direktori Behzod Musayev va Latviyaning O‘zbekistondagi Favqulodda va Muxtor elchisi Girts Yaunzems hamda Latviyaning eng yirik transport-logistika kompaniyalaridan biri — Kreiss rahbariyati o‘rtasida o‘tkazilgan uchrashuv mehnat migratsiyasi sohasida yangi bosqichni boshlab berdi. Muzokaralar davomida o‘zbekistonlik haydovchilarni Latviyaga jo‘natishdan avval ularni bevosita O‘zbekistonda maqsadli tayyorlash va zarur sinovlarni shu yerning o‘zida tashkil etish masalasi hal etildi.
Zamin.uz ushbu tashabbusning tafsilotlari va mehnat migrantlari uchun yaratiladigan qulayliklarni tahlil qilib taqdim etadi.
O‘zbekistonda Latviya haydovchilik guvohnomasini olish imkoniyati
Kreiss kompaniyasi rahbariyati haydovchilarni latviyalik mutaxassislar ishtirokida tayyorlash uchun Migratsiya agentligidan amaliy ko‘mak so‘radi. Loyihaga ko‘ra, O‘zbekistonda maxsus o‘quv poligoni, sinf xonalari va barcha zarur infratuzilma yaratiladi.
Ushbu markazning asosiy o‘ziga xosligi shundaki, u yerda nafaqat malaka oshirish, balki Latviya haydovchilik guvohnomasini olish uchun zarur bo‘lgan barcha sinov va imtihonlarni ham topshirish mumkin bo‘ladi. Bu Yevropada ishlash istagida bo‘lgan haydovchilar uchun katta yengillik yaratadi.
Vaqt va xarajatlarni keskin kamaytirish
Ushbu yangi tizimning joriy etilishi mehnat migrantlari uchun bir qancha sezilarli qulayliklarni taqdim etadi:
Tezkor ish boshlash: Haydovchilar Latviyaga borganidan so‘ng, ilgari majburiy bo‘lgan va bir oydan ortiq davom etadigan tayyorgarlik kurslarini o‘tash zaruriyatidan xalos bo‘lishadi.
Tejamkorlik: Latviyadagi majburiy o‘quv davri uchun sarflanadigan ortiqcha xarajatlar (turar joy, ovqatlanish, transport) kamayadi.
Samaradorlik: Vaqt yo‘qotishning oldi olinadi va ishni tezroq boshlash imkoniyati tug‘iladi.
Mehnat shartnomasiga rioya qilish — muvaffaqiyat garovi
Uchrashuvda faqat qulayliklar emas, balki majburiyatlar masalasi ham ko‘tarildi. Mingdan ortiq o‘zbekistonlik faoliyat yuritayotgan Kreiss kompaniyasi maqsadli tayyorlangan mutaxassislarning mehnat shartnomasiga qat’iy rioya qilishi muhimligini ta’kidladi.
Qayd etilishicha, ayrim hollarda xodimlarni tayyorlashga sarflangan mablag‘ va vaqtga qaramasdan, ularning boshqa ish beruvchilarga o‘tib ketishi tashkillashtirilgan mehnat migratsiyasi tizimiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Kompaniya bunday holatlarning oldini olish uchun shartnoma intizomiga qat’iy rioya qilinishini talab etmoqda.
Planlashtirilayotgan O‘quv-sinov markazi tahlili
Ko‘rsatkich / Tafsilotlar
Tahlil va Sharh
Loyiha maqsadi
Haydovchilarni Latviya talablari asosida O‘zbekistonda tayyorlash
Latviyalik mutaxassislar ishtirokida o‘qitish
Asosiy funksiya
Latviya haydovchilik guvohnomasi uchun sinovlarni tashkil etish
Mo‘ljallangan joy
Toshkent viloyati
Zarur infratuzilma
O‘quv poligoni, sinf xonalari, texnika
Asosiy hamkor
Kreiss kompaniyasi (Latviya)
Migrantlar uchun foyda
Bir oylik majburiy o‘quvni Latviyada o‘tash ehtiyojining kamayishi, xarajatlar va vaqtni tejash
Xulosa va Tahlil: Yevropa bozoriga yangi yo‘l
O‘zbekistonda Latviya standartlari asosida haydovchilarni tayyorlash va sinovdan o‘tkazish markazining ochilishi mehnat migratsiyasi sohasida strategik ahamiyatga ega qadamdir. Bu nafaqat Kreiss kompaniyasi uchun sifatli kadrlar yetkazib berishni ta’minlaydi, balki o‘zbekistonlik mutaxassislar uchun Yevropa mehnat bozoriga eshiklarni kengroq ochadi.
Muzokaralar yakuniga ko‘ra, Kreiss kompaniyasi o‘quv-sinov markazi uchun texnik talablarni taqdim etadi, Migratsiya agentligi Toshkent viloyatida poligon va zarur infratuzilmani joylashtirish imkoniyatlarini ishlab chiqadi. Shuningdek, mehnat migratsiyasi sohasida hukumatlararo kelishuv loyihasi tayyorlanadi. Ushbu tashabbusning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi O‘zbekiston va Latviya o‘rtasidagi iqtisodiy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.
Siz Latviyada yoki Yevropaning boshqa davlatlarida haydovchi sifatida ishlashni xohlaysizmi? Bunday markaz ochilsa, undan foydalangan bo‘larmidingiz? Fikringizni izohlarda qoldiring! Ushbu muhim xabarni Yevropa bozoriga intilayotgan haydovchi do‘stlaringizga ulashing.
…