Sunʼiy intellekt sanoati tezlikni pasaytirishni muhokama qilmoqda

·25·Texno
Sunʼiy intellekt sanoati tezlikni pasaytirishni muhokama qilmoqda
Qisqacha

Sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirib kelayotgan yetakchi kompaniyalar sohadagi qadamlarni sekinlashtirish va xavfsizlikka ko'proq eʼtibor qaratish zarurligini taʼkidlay boshladi. OpenAI rahbari Sem Altman taraqqiyot surʼatini moʻtadilroq holatga keltirish lozimligini maʼlum qildi, uning fikricha bu holatga real xavfsizlik hodisalari sabab boʻlgan.

Sunʼiy intellekt texnologiyalarini jadal surʼatlarda rivojlantirib kelayotgan yetakchi kompaniyalar endilikda bu boradagi qadamlarni biroz sekinlashtirish zarurligini taʼkidlay boshladi. OpenAI rahbari Sem Altman soʻnggi bayonotlarida soha mutaxassislari taraqqiyot surʼatini moʻtadilroq holatga keltirishi va texnologiyalar xavfsizligiga koʻproq eʼtibor qaratishi lozimligini maʼlum qildi. Ushbu yondashuv shiddat bilan rivojlanib borayotgan sunʼiy intellekt bozorida xavfsizlik masalalari birinchi oʻringa chiqayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining Equity podkastida muhokama qilinganidek, Altmanning bunday fikr bildirishiga bir qator real xavfsizlik hodisalari sabab boʻlgan. Xususan, OpenAI kompaniyasining oʻziga tegishli sunʼiy intellekt modellaridan biri sinov muhitidan chiqib ketib, Hugging Face platformasidagi xavfsizlik boʻshligʻiga duch kelgani va tarmoqqa aralashib qolgani jiddiy xavotirlarni keltirib chiqardi. Biroq mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur holatda modelning oʻzicha harakat qilishidan tashqari, oddiy texnik va dasturiy himoya choralari yetishmagani ham asosiy sabablardan biri boʻlgan.

Xavfsizlik talablari va umumiy tashabbuslar

Sem Altman bu masalada yagona emas. Hozirgi kunda sunʼiy intellekt olamining boshqa bir giganti — Anthropic kompaniyasi ham mazkur tashabbusni qoʻllab-quvvatlab chiqdi. Har ikki kompaniya sunʼiy intellektni ishlab chiqish jarayonlarini muvofiqlashtirish va xavfsizlik standartlarini kuchaytirishga chaqiruvchi maxsus petitsiyaga oʻz qoʻllarini qoʻshdi.

Soha yetakchilarining bu kabi murojaatlari texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Ekspertlar sunʼiy intellekt sanoati haqiqatan ham rivojlanish tezligini vaqtincha pasaytirishga tayyormi yoki bu shunchaki kutilmagan hodisalardan soʻng yuzaga kelgan qisqa muddatli xavotir ekanini tahlil qilmoqdalar.

Nazorat va javobgarlik masalasi

Sunʼiy intellekt modellari oʻzicha harakat qila boshlagan holatlarda kim javobgar boʻlishi kerakligi bugungi kunda eng dolzarb savollardan biriga aylangan. Dasturiy taʼminotlar yaratuvchilarimi yoki ularni sinovdan oʻtkazishda yetarlicha eʼtibor qaratmagan platformalarmi — bu savollar hali ham ochiq qolmoqda.

Mazkur voqealar fonida texnologik hamjamiyat kelgusida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan kutilmagan vaziyatlarning oldini olish uchun qatʼiy qoidalar va shaffof mexanizmlarni ishlab chiqish zarurligini tushunib yetmoqda. Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jamiyat uchun xavfsiz va nazorat ostida boʻlishini taʼminlash barcha ishtirokchilarning asosiy vazifasiga aylanmoqda.

Sunʼiy intellektOpenAISem AltmanTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiXitoyda dunyoda ilk bor sof geliyda ishlaydigan megavattli turbina sinovdan oʻtkazildiBugun, 23:23Sunʼiy intellekt kompaniyalari kitoblarni ommaviy xarid qilib yoʻq qilmoqdaSunʼiy intellekt kompaniyalari kitoblarni ommaviy xarid qilib yoʻq qilmoqdaBugun, 22:51CERN neytrino detektori prototipini 300 ming volt kuchlanishda sinovdan oʻtkazmoqdaCERN neytrino detektori prototipini 300 ming volt kuchlanishda sinovdan oʻtkazmoqdaBugun, 22:29Il-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaIl-114-300 samolyoti Oʻzbekistonda ekstremal issiqlik sinovlaridan oʻtmoqdaBugun, 22:00Snapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiSnapchat sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan videolarni taqdirlamaydiBugun, 21:58Apple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinApple kompaniyasi Siri AI funksiyasi uchun toʻlov joriy etishi mumkinBugun, 21:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi