Sunʼiy intellekt sanoati tezlikni pasaytirishni muhokama qilmoqda
Sunʼiy intellekt texnologiyalarini rivojlantirib kelayotgan yetakchi kompaniyalar sohadagi qadamlarni sekinlashtirish va xavfsizlikka ko'proq eʼtibor qaratish zarurligini taʼkidlay boshladi. OpenAI rahbari Sem Altman taraqqiyot surʼatini moʻtadilroq holatga keltirish lozimligini maʼlum qildi, uning fikricha bu holatga real xavfsizlik hodisalari sabab boʻlgan.
Sunʼiy intellekt texnologiyalarini jadal surʼatlarda rivojlantirib kelayotgan yetakchi kompaniyalar endilikda bu boradagi qadamlarni biroz sekinlashtirish zarurligini taʼkidlay boshladi. OpenAI rahbari Sem Altman soʻnggi bayonotlarida soha mutaxassislari taraqqiyot surʼatini moʻtadilroq holatga keltirishi va texnologiyalar xavfsizligiga koʻproq eʼtibor qaratishi lozimligini maʼlum qildi. Ushbu yondashuv shiddat bilan rivojlanib borayotgan sunʼiy intellekt bozorida xavfsizlik masalalari birinchi oʻringa chiqayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining Equity podkastida muhokama qilinganidek, Altmanning bunday fikr bildirishiga bir qator real xavfsizlik hodisalari sabab boʻlgan. Xususan, OpenAI kompaniyasining oʻziga tegishli sunʼiy intellekt modellaridan biri sinov muhitidan chiqib ketib, Hugging Face platformasidagi xavfsizlik boʻshligʻiga duch kelgani va tarmoqqa aralashib qolgani jiddiy xavotirlarni keltirib chiqardi. Biroq mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur holatda modelning oʻzicha harakat qilishidan tashqari, oddiy texnik va dasturiy himoya choralari yetishmagani ham asosiy sabablardan biri boʻlgan.
Xavfsizlik talablari va umumiy tashabbuslarSem Altman bu masalada yagona emas. Hozirgi kunda sunʼiy intellekt olamining boshqa bir giganti — Anthropic kompaniyasi ham mazkur tashabbusni qoʻllab-quvvatlab chiqdi. Har ikki kompaniya sunʼiy intellektni ishlab chiqish jarayonlarini muvofiqlashtirish va xavfsizlik standartlarini kuchaytirishga chaqiruvchi maxsus petitsiyaga oʻz qoʻllarini qoʻshdi.
Soha yetakchilarining bu kabi murojaatlari texnologiya olamida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Ekspertlar sunʼiy intellekt sanoati haqiqatan ham rivojlanish tezligini vaqtincha pasaytirishga tayyormi yoki bu shunchaki kutilmagan hodisalardan soʻng yuzaga kelgan qisqa muddatli xavotir ekanini tahlil qilmoqdalar.
Nazorat va javobgarlik masalasiSunʼiy intellekt modellari oʻzicha harakat qila boshlagan holatlarda kim javobgar boʻlishi kerakligi bugungi kunda eng dolzarb savollardan biriga aylangan. Dasturiy taʼminotlar yaratuvchilarimi yoki ularni sinovdan oʻtkazishda yetarlicha eʼtibor qaratmagan platformalarmi — bu savollar hali ham ochiq qolmoqda.
Mazkur voqealar fonida texnologik hamjamiyat kelgusida yuzaga kelishi mumkin boʻlgan kutilmagan vaziyatlarning oldini olish uchun qatʼiy qoidalar va shaffof mexanizmlarni ishlab chiqish zarurligini tushunib yetmoqda. Sunʼiy intellekt texnologiyalarining jamiyat uchun xavfsiz va nazorat ostida boʻlishini taʼminlash barcha ishtirokchilarning asosiy vazifasiga aylanmoqda.
…