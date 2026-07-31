Andijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlik
Andijon viloyatining Marhamat tumanida hokimlik zaxirasidagi yer maydonini noqonuniy sotish bilan bog‘liq yirik firibgarlik holati fosh etildi. Bank xizmatlari markazlaridan birining boshlig‘i hamda «Norin-Qoradaryo» irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mashinisti tuman hokimligi zaxirasidagi 24 sotix yer maydonini turar-joy toifasiga oid hujjatlari bor deb aldab, evaziga 39 ming AQSH dollari talab qilishgan.
Andijon viloyatining Marhamat tumanida yirik miqdordagi firibgarlik va korrupsiya holati fosh etildi. Tumandagi bank xizmatlari markazlaridan birining boshlig‘i hamda «Norin-Qoradaryo» irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mashinisti til biriktirib, fuqaroni chuqur ishonchiga kirishgan holda yer maydonini noqonuniy sotmoqchi bo‘lishgan.
Zamin.uz ushbu jinoiy til biriktirish, fosh etilgan firibgarlik va tergov jarayonlarining tafsilotlarini taqdim etadi.
$39 ming dollarlik va’da va zaxiradagi yerlar
Jinoiy reja ishtirokchilari Marhamat tumani hokimligi zaxirasida bo‘lgan 24 sotix yer maydonini aniqlashgan. Ular bo‘lajak xaridorga ushbu yer maydonining go‘yoki turar-joy toifasiga oid hujjatlari mavjudligini aytib, uni aldashgan.
Bank filiali boshlig‘i va mashinist o‘zlarining go‘yoki mansabdor tanishlari orqali yer maydonini kelgusida mazkur fuqaro nomiga qonuniy rasmiylashtirib berishni va’da qilishgan. Ushbu «xizmat» evaziga ular fuqarodan jami 39 ming AQSH dollari talab qilishgan. Bu nafaqat firibgarlik, balki davlat resurslarini noqonuniy tasarruf etishga urinish hamdir.
Tezkor tadbir va ashyoviy dalillar
Ushbu jinoiy rejani amalga oshirish maqsadida til biriktirgan shaxslarning harakatlari huquq-tartibot idoralarining diqqat markaziga tushdi. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX), Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida jinoyatning asosiy ijrochilaridan biri qo‘lga olindi.
Tadbir davomida «Norin-Qoradaryo» irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mashinisti fuqarodan so‘ralgan pulning 25 ming AQSH dollari miqdoridagi oldindan berilgan qismini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ushbu holat videotasvirga olinib, tegishli bayonnomalar rasmiylashtirildi.
Yer sotish firibgarligining tahlili
Ko‘rsatkich / Tafsilotlar
Jinoiy holatning tahlili
Yer maydoni
24 sotix (Marhamat tumani hokimligi zaxirasi)
Firibgarlik usuli
Go‘yoki turar-joy toifasiga oid hujjatlar borligini aytish
Taklif etilgan xizmat
Mansabdor tanishlar orqali rasmiylashtirib berish
Talab qilingan summa
39,000 AQSH dollari
Oldindan olingan pul
25,000 AQSH dollari
Qo‘lga olingan shaxs
«Norin-Qoradaryo» irrigatsiya boshqarmasi mashinisti
Ishtirokchilar
Bank filiali boshlig‘i (til biriktiruvchi)
Hozirgi holat
Jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan, tergov harakatlari olib borilmoqda
Xulosa va Tahlil: Korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash
Andijonda yer sotmoqchi bo‘lgan mansabdorlarning qo‘lga olinishi O‘zbekistonda korrupsiya va firibgarlikka qarshi kurash kuchaygan bir davrda yuz berdi. Ushbu holat, ayniqsa, yer resurslarini boshqarish sohasidagi suiiste’molliklar hali ham mavjudligini ko‘rsatadi. Davlat organlarining yer sotish jarayonlarini shaffoflashtirish borasidagi islohotlariga qaramay, ayrim mansabdorlar va ularning vositachilari fuqarolarning ishonchini suiiste’mol qilish orqali shaxsiy boylik orttirishga urinmoqdalar. Bu kabi holatlar nafaqat davlat obro‘siga putur yetkazadi, balki jamiyatda adolatga bo‘lgan ishonchni susaytiradi. Fuqarolarning ogohligi va huquq-tartibot idoralarining faolligigina bunday tizimli illatlarga barham berishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.
Ushbu muhim jinoyat tahlilini do‘stlaringiz va tahlil ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik O‘zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurashdagi bu yangi burilish haqida bilishi kerak.
Sizningcha, yer sotishdagi firibgarliklarni oldini olish uchun davlat qanday choralar ko‘rishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!
…