Andijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlik

·19·Jamiyat
Andijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlik
Qisqacha

Andijon viloyatining Marhamat tumanida hokimlik zaxirasidagi yer maydonini noqonuniy sotish bilan bog‘liq yirik firibgarlik holati fosh etildi. Bank xizmatlari markazlaridan birining boshlig‘i hamda «Norin-Qoradaryo» irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mashinisti tuman hokimligi zaxirasidagi 24 sotix yer maydonini turar-joy toifasiga oid hujjatlari bor deb aldab, evaziga 39 ming AQSH dollari talab qilishgan.

Andijon viloyatining Marhamat tumanida yirik miqdordagi firibgarlik va korrupsiya holati fosh etildi. Tumandagi bank xizmatlari markazlaridan birining boshlig‘i hamda «Norin-Qoradaryo» irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mashinisti til biriktirib, fuqaroni chuqur ishonchiga kirishgan holda yer maydonini noqonuniy sotmoqchi bo‘lishgan.

Zamin.uz ushbu jinoiy til biriktirish, fosh etilgan firibgarlik va tergov jarayonlarining tafsilotlarini taqdim etadi.

$39 ming dollarlik va’da va zaxiradagi yerlar

Jinoiy reja ishtirokchilari Marhamat tumani hokimligi zaxirasida bo‘lgan 24 sotix yer maydonini aniqlashgan. Ular bo‘lajak xaridorga ushbu yer maydonining go‘yoki turar-joy toifasiga oid hujjatlari mavjudligini aytib, uni aldashgan.

Bank filiali boshlig‘i va mashinist o‘zlarining go‘yoki mansabdor tanishlari orqali yer maydonini kelgusida mazkur fuqaro nomiga qonuniy rasmiylashtirib berishni va’da qilishgan. Ushbu «xizmat» evaziga ular fuqarodan jami 39 ming AQSH dollari talab qilishgan. Bu nafaqat firibgarlik, balki davlat resurslarini noqonuniy tasarruf etishga urinish hamdir.

Tezkor tadbir va ashyoviy dalillar

Ushbu jinoiy rejani amalga oshirish maqsadida til biriktirgan shaxslarning harakatlari huquq-tartibot idoralarining diqqat markaziga tushdi. Davlat xavfsizlik xizmati (DXX), Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Ichki ishlar organlari xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida jinoyatning asosiy ijrochilaridan biri qo‘lga olindi.

Tadbir davomida «Norin-Qoradaryo» irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mashinisti fuqarodan so‘ralgan pulning 25 ming AQSH dollari miqdoridagi oldindan berilgan qismini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ushbu holat videotasvirga olinib, tegishli bayonnomalar rasmiylashtirildi.

Yer sotish firibgarligining tahlili

Ko‘rsatkich / Tafsilotlar

Jinoiy holatning tahlili

Yer maydoni

24 sotix (Marhamat tumani hokimligi zaxirasi)

Firibgarlik usuli

Go‘yoki turar-joy toifasiga oid hujjatlar borligini aytish

Taklif etilgan xizmat

Mansabdor tanishlar orqali rasmiylashtirib berish

Talab qilingan summa

39,000 AQSH dollari

Oldindan olingan pul

25,000 AQSH dollari

Qo‘lga olingan shaxs

«Norin-Qoradaryo» irrigatsiya boshqarmasi mashinisti

Ishtirokchilar

Bank filiali boshlig‘i (til biriktiruvchi)

Hozirgi holat

Jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan, tergov harakatlari olib borilmoqda

Xulosa va Tahlil: Korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash

Andijonda yer sotmoqchi bo‘lgan mansabdorlarning qo‘lga olinishi O‘zbekistonda korrupsiya va firibgarlikka qarshi kurash kuchaygan bir davrda yuz berdi. Ushbu holat, ayniqsa, yer resurslarini boshqarish sohasidagi suiiste’molliklar hali ham mavjudligini ko‘rsatadi. Davlat organlarining yer sotish jarayonlarini shaffoflashtirish borasidagi islohotlariga qaramay, ayrim mansabdorlar va ularning vositachilari fuqarolarning ishonchini suiiste’mol qilish orqali shaxsiy boylik orttirishga urinmoqdalar. Bu kabi holatlar nafaqat davlat obro‘siga putur yetkazadi, balki jamiyatda adolatga bo‘lgan ishonchni susaytiradi. Fuqarolarning ogohligi va huquq-tartibot idoralarining faolligigina bunday tizimli illatlarga barham berishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Ushbu muhim jinoyat tahlilini do‘stlaringiz va tahlil ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik O‘zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurashdagi bu yangi burilish haqida bilishi kerak.

Sizningcha, yer sotishdagi firibgarliklarni oldini olish uchun davlat qanday choralar ko‘rishi kerak? Fikringizni izohlarda qoldiring!

AndijanMarhamatZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Latviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaLatviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaBugun, 22:27Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingNega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingBugun, 20:06Andijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limiAndijondagi mudhish YTH: Tracker'da 21 bola va 6 yoshli qizaloqning o‘limiBugun, 18:03O‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazidaO‘zbekiston, Qirg‘iziston va Ozarboyjon birinchi xonimlari bolalar markazidaBugun, 17:50Toshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildiToshkentda 86 yoshli ayol uyida qulflangan holda topildiBugun, 13:40Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)Buxoroda gazli sharlar elektr simiga tegib portladi (video)Bugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi