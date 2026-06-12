Bolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladi
Bolalar maydonchalari odatda ularni ovutish va xavfsiz saqlash uchun qurilgan joy sifatida qaraladi, deb MSN xabar berdi.
Ularda sirpanchiqlar, arg‘imchoqlar va chiqish moslamalari ko‘pincha tartibli hamda oldindan taxmin qilish mumkin bo‘lgan shaklda joylashtiriladi. Ammo mutaxassislar bunday yondashuv har doim ham eng to‘g‘ri emasligini ta’kidlamoqda. Ularning fikricha, bolalar erkinlik, yangilik, vaqt va biroz noaniqlik berilganda yaxshiroq rivojlanadi. Shu bois ayrim mutaxassislar tartibsiz va sarguzasht ruhidagi o‘yin maydonchalari foydasini ko‘rsatishga urinmoqda.
Barcha xavflarni butunlay yo‘q qilish o‘rniga, yaxshi o‘yin muhiti bolalarga ijodkorlik, o‘zini tutish va ishonchni mashq qilish imkonini beradi. Bunday o‘yinlar bolalarning boshqalar bilan muloqot qilishiga, hamkorlikni o‘rganishiga va ijtimoiy aloqalarini mustahkamlashiga ham yordam beradi. Shu sababli bolalar hayotida nazorat qilingan tavakkal muhim o‘rin tutadi.
U ularning mustaqil fikrlashi, jasoratli bo‘lishi va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi.
…