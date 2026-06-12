Bolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladi

·0·Foydali
Bolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladi

Bolalar maydonchalari odatda ularni ovutish va xavfsiz saqlash uchun qurilgan joy sifatida qaraladi, deb MSN xabar berdi.

Ularda sirpanchiqlar, arg‘imchoqlar va chiqish moslamalari ko‘pincha tartibli hamda oldindan taxmin qilish mumkin bo‘lgan shaklda joylashtiriladi. Ammo mutaxassislar bunday yondashuv har doim ham eng to‘g‘ri emasligini ta’kidlamoqda. Ularning fikricha, bolalar erkinlik, yangilik, vaqt va biroz noaniqlik berilganda yaxshiroq rivojlanadi. Shu bois ayrim mutaxassislar tartibsiz va sarguzasht ruhidagi o‘yin maydonchalari foydasini ko‘rsatishga urinmoqda.

Barcha xavflarni butunlay yo‘q qilish o‘rniga, yaxshi o‘yin muhiti bolalarga ijodkorlik, o‘zini tutish va ishonchni mashq qilish imkonini beradi. Bunday o‘yinlar bolalarning boshqalar bilan muloqot qilishiga, hamkorlikni o‘rganishiga va ijtimoiy aloqalarini mustahkamlashiga ham yordam beradi. Shu sababli bolalar hayotida nazorat qilingan tavakkal muhim o‘rin tutadi.

U ularning mustaqil fikrlashi, jasoratli bo‘lishi va muammolarni hal qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasizKecha, 11:56Yurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindiYurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindi10.06, 17:04Jazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulotJazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulot10.06, 10:38Eyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandiEyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandi09.06, 16:19Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqdaOlimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda06.06, 15:46O‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘liO‘zbekistonda kartadan kartaga pul o‘tkazish: eng foydali va bepul yo‘li05.06, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Atigi 5 daqiqada stressni yengish mumkinmi? Olimlar javob berdi
Atigi 5 daqiqada stressni yengish mumkinmi? Olimlar javob berdi