Kasbida bemor hamshiraga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun qamaldi
Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidagi poliklinikada 24 yoshli yigit muolaja xonasiga kirgan hamshiraga nisbatan shahvoniy mazmundagi nomaqbul xatti-harakatlarni sodir etgan. Yigit birga ovqatlanish taklifini rad etgan hamshiraning qo'lidan ushlab tortib, uning roziligisiz bo'ynidan o'pgan. Mazkur holat yuzasidan o'tkazilgan sud jarayonida uning qilmishiga huquqiy baho berildi. Sud qaroriga ko'ra, huquqbuzar 5 sutkaga ma'muriy qamoqqa olindi.
Shu yilning 24 iyun kuni Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanidagi “Maymanoq” mahallasida joylashgan poliklinikada bemor tomonidan hamshiraga nisbatan nomaqbul xatti-harakat sodir etilgan.
Ma’lum qilinishicha, 24 yoshli yigit muolaja qilish uchun xonasiga kirgan hamshiraga birga ovqatlanishni taklif qilgan. Hamshira bu taklifni rad etganidan so‘ng, u ayolning qo‘lidan ushlab tortgan va bo‘ynidan o‘pib, uning roziligisiz shahvoniy mazmundagi harakatlarni amalga oshirgan.
Mazkur holat yuzasidan tegishli tartibda ish ko‘rilib, voqea sudgacha yetib borgan. Sud jarayonida yigitning xatti-harakatlariga huquqiy baho berilib, unga ma’muriy jazo qo‘llanildi.
Sud qarori bilan yigit 5 sutkaga ma’muriy qamoqqa olingan.
…