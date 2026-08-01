Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"
FIFA prezidenti Janni Infantino Marokash taxtining 27 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimlarda ishtirok etib, mamlakatning futbolga bo‘lgan cheksiz mehrini alohida e'tirof etdi. COPE nashrining xabar berishicha, Ispaniya va Portugaliya bilan birgalikda JCH-2030ga mezbonlik qiladigan Marokash bu musobaqani tarixdagi eng yaxshi va eng go‘zal jahon chempionatiga aylantiradi.
FIFA prezidenti Janni Infantino Marokash taxtining 27 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimlarda ishtirok etdi. Tashrif davomida futbol olamining rahbari Shimoliy Afrika mamlakati va uning futbolga bo‘lgan cheksiz mehri haqida to‘lqinlanib gapirdi. COPE nashrining xabar berishicha, Infantino JCH-2030ning aynan Marokashda o‘tishi uni takrorlanmas qilishiga shubha qilmaydi.
Zamin.uz Infantinoning tarixiy bayonoti va bo‘lajak mundialning o‘ziga xosliklarini tahlil qilib taqdim etadi.
"Men o‘zimni o‘z uyimdagidek his qilyapman"
Marokash qiroli Muhammad VI tomonidan Rabot shahrida tashkil etilgan rasmiy qabul marosimida ishtirok etgan Infantino o‘zining samimiy tuyg‘ularini yashirmadi. FIFA rahbari ushbu go‘zal mamlakatga har gal kelganida alohida mehr va mehmondo‘stlikni his qilishini ta’kidladi.
"Buyuk Marokash Qirolligida Taxt kuni bayramida ishtirok etish men uchun haqiqiy sharaf va yuksak imtiyozdir. Men o‘zimni go‘yo o‘z mamlakatimda yurgandek his qilyapman", — dedi Infantino jurnalistlarga.
FIFA prezidenti Marokash xalqining futbolga bo‘lgan ishtiyoqiga alohida to‘xtalib o‘tdi. Uning fikricha, mamlakatning Atlas arslonlariga bo‘lgan ulkan sodiqligi va qo‘llab-quvvatlashi JCH-2030 ning muvaffaqiyati uchun mustahkam poydevor bo‘ladi.
"Marokashliklar futbolning chinakam fidoyilari bo‘lib, o‘z milliy terma jamoasining yutuqlarini yuksak quvonch va o‘zgacha ishtiyoq bilan nishonlaydilar. Men buning ko‘p bor guvohi bo‘lganman", — deya qo‘shimcha qildi funksioner.
Go‘zallik va tarix uyg‘unligi: JCH-2030
Aynan shu ulkan mehr va mamlakatning go‘zalligi Infantinoni JCH-2030 ning kelajagi borasida dadil bayonot berishga undadi. Ispaniya va Portugaliya bilan birgalikda mezbonlik qiladigan Marokash, uning so‘zlariga ko‘ra, musobaqani tarixdagi eng yaxshisiga aylantiradi.
"Shubhasiz, JCH-2030 tarixdagi eng yaxshi va eng go‘zal jahon chempionati bo‘ladi. U shunday bo‘ladi, chunki u eng go‘zal mamlakatlarning eng go‘zali — Marokashda bo‘lib o‘tadi", — deya qat’iy ta’kidladi Janni Infantino.
Ushbu mundial nafaqat Marokashning go‘zalligi, balki uning o‘ziga xos formati bilan ham tarixga kiradi. 2030 yilgi chempionat tarixdagi birinchi mundialning 100 yilligiga to‘g‘ri keladi.
Ma’lumot uchun: JCH-2030 bevosita uchta qit’aning oltita mamlakatida o‘tkaziladi. Musobaqaning asosiy qismi Marokash, Ispaniya va Portugaliya maydonlarida bo‘lib o‘tsa, Janubiy Amerikaning uchta davlati — Urugvay, Argentina va Paragvay bittadan ochilish o‘yinini o‘tkazadi. Bu futbol tarixidagi eng keng ko‘lamli va tarixiy mundial bo‘lishi kutilmoqda.
Xulosa
Janni Infantinoning Marokashga tashrifi va uning to‘lqinlantiruvchi so‘zlari futbol olamida katta aks-sado berdi. JCH-2030ning noyob formati va Marokash kabi go‘zal va futbolga shaydo mamlakatning mezbonligi bu musobaqani chindan ham unutilmas va takrorlanmas qilishiga umid uyg‘otadi. Infantinoning "Yashasin Marokash! Meni qabul qilganingiz uchun rahmat" degan so‘zlari esa uning bu mamlakatga bo‘lgan hurmati va ishonchining yaqqol dalilidir.
Ushbu muhim futbol tahlilini do‘stlaringiz va tahlil ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik JCH-2030 dagi bu tarixiy yangiliklar haqida bilishi kerak.
Sizningcha, JCH-2030 chindan ham tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘la oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
…