Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"

·34·Sport
Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"
Qisqacha

FIFA prezidenti Janni Infantino Marokash taxtining 27 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimlarda ishtirok etib, mamlakatning futbolga bo‘lgan cheksiz mehrini alohida e'tirof etdi. COPE nashrining xabar berishicha, Ispaniya va Portugaliya bilan birgalikda JCH-2030ga mezbonlik qiladigan Marokash bu musobaqani tarixdagi eng yaxshi va eng go‘zal jahon chempionatiga aylantiradi.

FIFA prezidenti Janni Infantino Marokash taxtining 27 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimlarda ishtirok etdi. Tashrif davomida futbol olamining rahbari Shimoliy Afrika mamlakati va uning futbolga bo‘lgan cheksiz mehri haqida to‘lqinlanib gapirdi. COPE nashrining xabar berishicha, Infantino JCH-2030ning aynan Marokashda o‘tishi uni takrorlanmas qilishiga shubha qilmaydi.

Zamin.uz Infantinoning tarixiy bayonoti va bo‘lajak mundialning o‘ziga xosliklarini tahlil qilib taqdim etadi.

"Men o‘zimni o‘z uyimdagidek his qilyapman"

Marokash qiroli Muhammad VI tomonidan Rabot shahrida tashkil etilgan rasmiy qabul marosimida ishtirok etgan Infantino o‘zining samimiy tuyg‘ularini yashirmadi. FIFA rahbari ushbu go‘zal mamlakatga har gal kelganida alohida mehr va mehmondo‘stlikni his qilishini ta’kidladi.

"Buyuk Marokash Qirolligida Taxt kuni bayramida ishtirok etish men uchun haqiqiy sharaf va yuksak imtiyozdir. Men o‘zimni go‘yo o‘z mamlakatimda yurgandek his qilyapman", — dedi Infantino jurnalistlarga.

Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"

FIFA prezidenti Marokash xalqining futbolga bo‘lgan ishtiyoqiga alohida to‘xtalib o‘tdi. Uning fikricha, mamlakatning Atlas arslonlariga bo‘lgan ulkan sodiqligi va qo‘llab-quvvatlashi JCH-2030 ning muvaffaqiyati uchun mustahkam poydevor bo‘ladi.

"Marokashliklar futbolning chinakam fidoyilari bo‘lib, o‘z milliy terma jamoasining yutuqlarini yuksak quvonch va o‘zgacha ishtiyoq bilan nishonlaydilar. Men buning ko‘p bor guvohi bo‘lganman", — deya qo‘shimcha qildi funksioner.

Go‘zallik va tarix uyg‘unligi: JCH-2030

Aynan shu ulkan mehr va mamlakatning go‘zalligi Infantinoni JCH-2030 ning kelajagi borasida dadil bayonot berishga undadi. Ispaniya va Portugaliya bilan birgalikda mezbonlik qiladigan Marokash, uning so‘zlariga ko‘ra, musobaqani tarixdagi eng yaxshisiga aylantiradi.

"Shubhasiz, JCH-2030 tarixdagi eng yaxshi va eng go‘zal jahon chempionati bo‘ladi. U shunday bo‘ladi, chunki u eng go‘zal mamlakatlarning eng go‘zali — Marokashda bo‘lib o‘tadi", — deya qat’iy ta’kidladi Janni Infantino.

Ushbu mundial nafaqat Marokashning go‘zalligi, balki uning o‘ziga xos formati bilan ham tarixga kiradi. 2030 yilgi chempionat tarixdagi birinchi mundialning 100 yilligiga to‘g‘ri keladi.

Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"

Ma’lumot uchun: JCH-2030 bevosita uchta qit’aning oltita mamlakatida o‘tkaziladi. Musobaqaning asosiy qismi Marokash, Ispaniya va Portugaliya maydonlarida bo‘lib o‘tsa, Janubiy Amerikaning uchta davlati — Urugvay, Argentina va Paragvay bittadan ochilish o‘yinini o‘tkazadi. Bu futbol tarixidagi eng keng ko‘lamli va tarixiy mundial bo‘lishi kutilmoqda.

Xulosa

Janni Infantinoning Marokashga tashrifi va uning to‘lqinlantiruvchi so‘zlari futbol olamida katta aks-sado berdi. JCH-2030ning noyob formati va Marokash kabi go‘zal va futbolga shaydo mamlakatning mezbonligi bu musobaqani chindan ham unutilmas va takrorlanmas qilishiga umid uyg‘otadi. Infantinoning "Yashasin Marokash! Meni qabul qilganingiz uchun rahmat" degan so‘zlari esa uning bu mamlakatga bo‘lgan hurmati va ishonchining yaqqol dalilidir.

Ushbu muhim futbol tahlilini do‘stlaringiz va tahlil ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik JCH-2030 dagi bu tarixiy yangiliklar haqida bilishi kerak.

Sizningcha, JCH-2030 chindan ham tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘la oladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Gianni InfantinoMoroccoFIFAMohammed VIRabat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldi«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:41Tramp futbol dunyosidagi shov-shuvli rejalarni inkor etdi: Kushner oilasi FIFA milliardlari ortidami?Tramp futbol dunyosidagi shov-shuvli rejalarni inkor etdi: Kushner oilasi FIFA milliardlari ortidami?Bugun, 07:31Futbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshiFutbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshiBugun, 07:06Tarixiy burilish: Ispaniyalik Olimpiya chempioni Chexiya milliy jamoasini boshqaradi!Tarixiy burilish: Ispaniyalik Olimpiya chempioni Chexiya milliy jamoasini boshqaradi!Bugun, 06:47FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiFIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiBugun, 05:32Mixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaMixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaBugun, 03:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda