Janubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqori
Janubiy Koreyada Samsung kompaniyasining eng soʻnggi yigʻiluvchi smartfonlari rasmiy savdolar boshlanishidanoq yuqori talab sababli taqchillikka uchradi. Business Post nashri xabariga koʻra, xaridorlar yangi qurilmalarni ishlab chiqaruvchi yetkazib ulgurganidan ham tezroq sotib olgani bois bozorda jiddiy navbatlar yuzaga keldi.
Janubiy Koreyada Samsung kompaniyasining eng soʻnggi yigʻiluvchi smartfonlari rasmiy savdolar boshlanishidanoq taqchillikka uchradi. Business Post nashri xabar qilishicha, xaridorlar yangi qurilmalarni ishlab chiqaruvchi ularni yetkazib ulgurganidan ham tezroq hajmda sotib olmoqda va bu holat bozorda jiddiy navbatlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, Galaxy Z Fold 8 smartfonining koʻpchilik modifikatsiyalari uchun oldindan buyurtmalar allaqachon toʻliq tugagan. Dastlab qurilmani 7-avgust kuni olishi kerak boʻlgan xaridorlar uchun yetkazib berish muddati 28-avgustga qadar surildi. Hozirda birinchi toʻlqindan keyin buyurtma berganlar kerakli xotira hajmi va rang variantlariga qarab uch haftagacha qoʻshimcha kutishiga toʻgʻri keladi.
Yetkazib berish muddatlarining kechikishiYuzaga kelgan taqchillik faqat bazaviy modelni emas, balki butun yangi turkumdagi qurilmalarni qamrab oldi. Xususan, 1 TB xotiraga ega Galaxy Z Fold 8 Ultra talqini ham Samsung tomonidan faqat 28-avgustdan boshlab joʻnatila boshlaydi. Shuningdek, Galaxy Z Flip 8 modellari uchun ham kutish vaqti tanlangan rangga qarab 11 yoki 18-avgustga koʻchirilgan.
Muammo faqat Samsungʼning rasmiy onlayn-doʻkonigagina taalluqli emas. Koreyadagi ayrim jismoniy savdo nuqta va doʻkonlar yangi buyurtmalarni qabul qilish muddatini hatto sentyabr oyining oʻrtalariga belgilamoqda. Kompaniya vakillari vaziyatga izoh berib, bunga talab prognoz qilingan koʻrsatkichlardan sezilarli darajada yuqori boʻlgani sabab qilib koʻrsatildi.
Rekord darajadagi qiziqish va istiqbollarBusiness Post maʼlumotlariga koʻra, Samsung ishlab chiqarish jarayonida standart Galaxy Z Fold 8 hajmini Galaxy Z Fold 8 Ultraʼga nisbatan taxminan 40 foizga koʻproq rejalashtirgan edi. Biroq oldindan tayyorlangan zaxiralar ham ortib borayotgan ehtiyojni qoplashga yetmadi. Dastlabki baholashlarga koʻra, yangi qurilmaga tushgan buyurtmalar hajmi oʻtgan avlod – Galaxy Z Fold 7 koʻrsatkichidan salkam uch baravar yuqori natija qayd etdi.
Qizigʻi shundaki, yigʻiluvchi gadjetlarga boʻlgan qiziqish anʼanaviy Galaxy S26 seriyasining dastlabki buyurtmalari darajasining taxminan 80 foiziga yetib ulgurdi. Hozircha Samsung butun dunyo boʻylab sotuvlar hajmi va umumiy buyurtmalar soni boʻshicha rasmiy raqamlarni oshkor qilgani yoʻq. Shunga qaramay, kompaniyaning oʻz uy bozoridagi vaziyat yigʻiluvchi smartfonlar texnologiyasiga boʻlgan ishonch va qiziqish barqaror oʻsib borayotganini yaqqol koʻrsatmoqda.
…