Janubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqori

·64·Texno
Janubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqori
Qisqacha

Janubiy Koreyada Samsung kompaniyasining eng soʻnggi yigʻiluvchi smartfonlari rasmiy savdolar boshlanishidanoq yuqori talab sababli taqchillikka uchradi. Business Post nashri xabariga koʻra, xaridorlar yangi qurilmalarni ishlab chiqaruvchi yetkazib ulgurganidan ham tezroq sotib olgani bois bozorda jiddiy navbatlar yuzaga keldi.

Janubiy Koreyada Samsung kompaniyasining eng soʻnggi yigʻiluvchi smartfonlari rasmiy savdolar boshlanishidanoq taqchillikka uchradi. Business Post nashri xabar qilishicha, xaridorlar yangi qurilmalarni ishlab chiqaruvchi ularni yetkazib ulgurganidan ham tezroq hajmda sotib olmoqda va bu holat bozorda jiddiy navbatlarni keltirib chiqardi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, Galaxy Z Fold 8 smartfonining koʻpchilik modifikatsiyalari uchun oldindan buyurtmalar allaqachon toʻliq tugagan. Dastlab qurilmani 7-avgust kuni olishi kerak boʻlgan xaridorlar uchun yetkazib berish muddati 28-avgustga qadar surildi. Hozirda birinchi toʻlqindan keyin buyurtma berganlar kerakli xotira hajmi va rang variantlariga qarab uch haftagacha qoʻshimcha kutishiga toʻgʻri keladi.

Yetkazib berish muddatlarining kechikishi

Yuzaga kelgan taqchillik faqat bazaviy modelni emas, balki butun yangi turkumdagi qurilmalarni qamrab oldi. Xususan, 1 TB xotiraga ega Galaxy Z Fold 8 Ultra talqini ham Samsung tomonidan faqat 28-avgustdan boshlab joʻnatila boshlaydi. Shuningdek, Galaxy Z Flip 8 modellari uchun ham kutish vaqti tanlangan rangga qarab 11 yoki 18-avgustga koʻchirilgan.

Muammo faqat Samsungʼning rasmiy onlayn-doʻkonigagina taalluqli emas. Koreyadagi ayrim jismoniy savdo nuqta va doʻkonlar yangi buyurtmalarni qabul qilish muddatini hatto sentyabr oyining oʻrtalariga belgilamoqda. Kompaniya vakillari vaziyatga izoh berib, bunga talab prognoz qilingan koʻrsatkichlardan sezilarli darajada yuqori boʻlgani sabab qilib koʻrsatildi.

Rekord darajadagi qiziqish va istiqbollar

Business Post maʼlumotlariga koʻra, Samsung ishlab chiqarish jarayonida standart Galaxy Z Fold 8 hajmini Galaxy Z Fold 8 Ultraʼga nisbatan taxminan 40 foizga koʻproq rejalashtirgan edi. Biroq oldindan tayyorlangan zaxiralar ham ortib borayotgan ehtiyojni qoplashga yetmadi. Dastlabki baholashlarga koʻra, yangi qurilmaga tushgan buyurtmalar hajmi oʻtgan avlod – Galaxy Z Fold 7 koʻrsatkichidan salkam uch baravar yuqori natija qayd etdi.

Qizigʻi shundaki, yigʻiluvchi gadjetlarga boʻlgan qiziqish anʼanaviy Galaxy S26 seriyasining dastlabki buyurtmalari darajasining taxminan 80 foiziga yetib ulgurdi. Hozircha Samsung butun dunyo boʻylab sotuvlar hajmi va umumiy buyurtmalar soni boʻshicha rasmiy raqamlarni oshkor qilgani yoʻq. Shunga qaramay, kompaniyaning oʻz uy bozoridagi vaziyat yigʻiluvchi smartfonlar texnologiyasiga boʻlgan ishonch va qiziqish barqaror oʻsib borayotganini yaqqol koʻrsatmoqda.

SamsungGalaxy Z Fold 8SmartfonlarTexnologiyalarJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdiOlimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdiBugun, 07:28Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaSunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaBugun, 03:59Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiRivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiBugun, 03:25Fan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiFan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:24Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarKremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarBugun, 03:22PlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiPlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiBugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi