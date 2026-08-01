Tramp futbol dunyosidagi shov-shuvli rejalarni inkor etdi: Kushner oilasi FIFA milliardlari ortidami?

·37·Sport
Tramp futbol dunyosidagi shov-shuvli rejalarni inkor etdi: Kushner oilasi FIFA milliardlari ortidami?
Qisqacha

AQSH prezidenti Donald Tramp FIFA rahbari Janni Infantino bilan Jahon chempionati tijorat huquqlarining bir qismini sotish rejasini muhokama qilmaganini ma'lum qildi. Shunga qaramay, ommaviy axborot vositalari ushbu 20 milliard dollarlik loyihani Donald Trampning qarindoshlari — aka-uka Joshua va Jared Kushnerlarga bog‘lamoqda.

AQSH prezidenti Donald Tramp Kemp-Devidda o‘tkazilgan hukumat yig‘ilishida jurnalistlarning diqqat markaziga tushdi. Jahon futboli boshqaruv organi — FIFAning tijorat huquqlarini xususiy investorlarga sotish borasidagi ambitsiyali loyihasi prezident Oilasiga bog‘lanayotgani haqidagi xabarlar Vashingtonda keskin bahslarga sabab bo‘lmoqda.

Zamin.uz ushbu inkor etilgan, ammo shov-shuvi pasaymagan loyiha tafsilotlari, Kushnerlar sulolasining ehtimoliy ishtiroki va FIFAning 20 milliard dollarlik yangi rejasini tahlil qilib taqdim etadi.

Trampning keskin inkori: "U bilan hech qachon muhokama qilmaganman"

Jurnalistlar AQSH prezidentidan FIFA rahbari Janni Infantino bilan Jahon chempionati tijorat huquqlarining bir qismini sotish rejasini muhokama qilgani haqida so‘rashdi. Bu savol bejiz emas edi, chunki AQSH JCH-2026 mezbonlaridan biri va Infantino tez-tez Vashingtonga tashrif buyuradi.

Prezident Trampning javobi qisqa va lo‘nda bo‘ldi: «Yo‘q. Men bu masalani u bilan hech qachon muhokama qilmaganman». Ushbu bayonot Vashington va Syurix (FIFA shtab-kvartirasi) o‘rtasidagi rasmiy muzokaralar kun tartibida bu masala yo‘qligini ko‘rsatsa-da, loyihaning xususiy sektordagi istiqbollarini yopib qo‘ymaydi.

Milliardlar ortidagi oilaviy iz: Aka-uka Kushnerlarning roli nimada?

Trampning inkoriga qaramay, ommaviy axborot vositalari loyihaning moliyaviy ildizlarini Trampning eng yaqin a’yonlari — Kushner oilasiga bog‘lashda davom etmoqda. Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, FIFAning yangi tijorat korxonasiga asosiy investor sifatida mashhur investitsiya jamg‘armasi ko‘rilayotgan edi.

Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu jamg‘armaning asoschisi Joshua Kushner hisoblanadi. Joshua — Donald Trampning sevikli qizi Ivankaning turmush o‘rtog‘i, Oq uyning bosh maslahatchisi Jared Kushnerning akasidir. Bunday oilaviy bog‘liqlik Vashington siyosiy doiralarida manfaatlar to‘qnashuvi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmay qolmaydi. Trampning "muhokama qilmaganman" degani, Jared yoki Joshua bu masalani mustaqil ravishda olib bormayotganini anglatmaydi.

FIFAning kosmik rejasi: $20 milliardlik yangi kompaniya va "oltin" va’dalar

Investor kim bo‘lishidan qat’iy nazar, FIFAning o‘z konsepsiyasi hayratlanarli darajada ambitsiyalidir. Syurixda JCH va boshqa turnirlarning tijorat huquqlarini boshqaradigan mutlaqo yangi docher korxona tuzish rejasi ishlab chiqilgan.

Loyihaning asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlari:

Ko‘rsatkich / Tafsilotlar

Tahlil va Sharh

Yangi kompaniya qiymati

$20 milliard (Baholanmoqda)

Xususiy investorlarga ulush

Kompaniyaning to‘rtdan bir qismi (25%)

Jalb qilinadigan mablag‘

$4,2 milliard evaziga

Asosiy maqsad

Milliy federatsiyalarga to‘lanadigan mablag‘larni sezilarli oshirish

FIFA ushbu pullar evaziga dunyo bo‘ylab futbol federatsiyalarining sadoqatini "sotib olish"ni rejalashtirgan. Taklifga ko‘ra, kelgusi to‘rt yillik sikl uchun to‘lovlar 8 million dollardan 20 million dollargacha oshiriladi. Keyingi ikki siklda esa mos ravishda 22 million va 24 million dollargacha yetkazish va’da qilingan.

Xulosa va Tahlil: Futbol kelajagi xavf ostidami yoki yangi davr bo‘sag‘asidami?

Trampning inkori va Kushnerlarning izi — bu yirik siyosiy va moliyaviy o‘yinning faqatgina uchqunidir. FIFAning rejasi amalga oshsa, Jahon chempionati kabi milliy meros hisoblangan musobaqa tijorat korporatsiyalarining nazoratiga o‘tib ketish xavfi mavjud. Bu futbolning asl mohiyatini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Loyihani yo‘lga qo‘yish to‘g‘risidagi qarorni federatsiyalarning ko‘pchiligi ma’qullashi, shuningdek, FIFA Kengashi tomonidan tasdiqlanishi shart. Bu degani, milliardlar haqidagi va’dalar hali qog‘ozda. Biroq, AQSH prezident oilasining ehtimoliy ishtiroki bu masalani sport doirasidan chiqarib, geosiyosiy darajaga ko‘tarmoqda.

Ushbu muhim moliyaviy va siyosiy tahlilni do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik Jahon chempionatining kelajagi va Kushnerlarning milliardlik rejalari haqida bilishi kerak.

Sizningcha, Jahon chempionati huquqlarini xususiy investorlarga sotish to‘g‘rimi? Bu futbol saviyasiga qanday ta’sir qiladi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Donald TrumpFIFAGianni InfantinoJared KushnerJoshua Kushner
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshiFutbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshiBugun, 07:06Tarixiy burilish: Ispaniyalik Olimpiya chempioni Chexiya milliy jamoasini boshqaradi!Tarixiy burilish: Ispaniyalik Olimpiya chempioni Chexiya milliy jamoasini boshqaradi!Bugun, 06:47FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiFIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiBugun, 05:32Mixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaMixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaBugun, 03:34Como Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdiComo Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdiKecha, 21:59Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Kecha, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda