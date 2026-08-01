Tramp futbol dunyosidagi shov-shuvli rejalarni inkor etdi: Kushner oilasi FIFA milliardlari ortidami?
AQSH prezidenti Donald Tramp FIFA rahbari Janni Infantino bilan Jahon chempionati tijorat huquqlarining bir qismini sotish rejasini muhokama qilmaganini ma'lum qildi. Shunga qaramay, ommaviy axborot vositalari ushbu 20 milliard dollarlik loyihani Donald Trampning qarindoshlari — aka-uka Joshua va Jared Kushnerlarga bog‘lamoqda.
AQSH prezidenti Donald Tramp Kemp-Devidda o‘tkazilgan hukumat yig‘ilishida jurnalistlarning diqqat markaziga tushdi. Jahon futboli boshqaruv organi — FIFAning tijorat huquqlarini xususiy investorlarga sotish borasidagi ambitsiyali loyihasi prezident Oilasiga bog‘lanayotgani haqidagi xabarlar Vashingtonda keskin bahslarga sabab bo‘lmoqda.
Zamin.uz ushbu inkor etilgan, ammo shov-shuvi pasaymagan loyiha tafsilotlari, Kushnerlar sulolasining ehtimoliy ishtiroki va FIFAning 20 milliard dollarlik yangi rejasini tahlil qilib taqdim etadi.
Trampning keskin inkori: "U bilan hech qachon muhokama qilmaganman"
Jurnalistlar AQSH prezidentidan FIFA rahbari Janni Infantino bilan Jahon chempionati tijorat huquqlarining bir qismini sotish rejasini muhokama qilgani haqida so‘rashdi. Bu savol bejiz emas edi, chunki AQSH JCH-2026 mezbonlaridan biri va Infantino tez-tez Vashingtonga tashrif buyuradi.
Prezident Trampning javobi qisqa va lo‘nda bo‘ldi: «Yo‘q. Men bu masalani u bilan hech qachon muhokama qilmaganman». Ushbu bayonot Vashington va Syurix (FIFA shtab-kvartirasi) o‘rtasidagi rasmiy muzokaralar kun tartibida bu masala yo‘qligini ko‘rsatsa-da, loyihaning xususiy sektordagi istiqbollarini yopib qo‘ymaydi.
Milliardlar ortidagi oilaviy iz: Aka-uka Kushnerlarning roli nimada?
Trampning inkoriga qaramay, ommaviy axborot vositalari loyihaning moliyaviy ildizlarini Trampning eng yaqin a’yonlari — Kushner oilasiga bog‘lashda davom etmoqda. Tarqalgan xabarlarga ko‘ra, FIFAning yangi tijorat korxonasiga asosiy investor sifatida mashhur investitsiya jamg‘armasi ko‘rilayotgan edi.
Eng qiziqarli jihati shundaki, ushbu jamg‘armaning asoschisi Joshua Kushner hisoblanadi. Joshua — Donald Trampning sevikli qizi Ivankaning turmush o‘rtog‘i, Oq uyning bosh maslahatchisi Jared Kushnerning akasidir. Bunday oilaviy bog‘liqlik Vashington siyosiy doiralarida manfaatlar to‘qnashuvi haqidagi xavotirlarni kuchaytirmay qolmaydi. Trampning "muhokama qilmaganman" degani, Jared yoki Joshua bu masalani mustaqil ravishda olib bormayotganini anglatmaydi.
FIFAning kosmik rejasi: $20 milliardlik yangi kompaniya va "oltin" va’dalar
Investor kim bo‘lishidan qat’iy nazar, FIFAning o‘z konsepsiyasi hayratlanarli darajada ambitsiyalidir. Syurixda JCH va boshqa turnirlarning tijorat huquqlarini boshqaradigan mutlaqo yangi docher korxona tuzish rejasi ishlab chiqilgan.
Loyihaning asosiy moliyaviy ko‘rsatkichlari:
Ko‘rsatkich / Tafsilotlar
Tahlil va Sharh
Yangi kompaniya qiymati
$20 milliard (Baholanmoqda)
Xususiy investorlarga ulush
Kompaniyaning to‘rtdan bir qismi (25%)
Jalb qilinadigan mablag‘
$4,2 milliard evaziga
Asosiy maqsad
Milliy federatsiyalarga to‘lanadigan mablag‘larni sezilarli oshirish
FIFA ushbu pullar evaziga dunyo bo‘ylab futbol federatsiyalarining sadoqatini "sotib olish"ni rejalashtirgan. Taklifga ko‘ra, kelgusi to‘rt yillik sikl uchun to‘lovlar 8 million dollardan 20 million dollargacha oshiriladi. Keyingi ikki siklda esa mos ravishda 22 million va 24 million dollargacha yetkazish va’da qilingan.
Xulosa va Tahlil: Futbol kelajagi xavf ostidami yoki yangi davr bo‘sag‘asidami?
Trampning inkori va Kushnerlarning izi — bu yirik siyosiy va moliyaviy o‘yinning faqatgina uchqunidir. FIFAning rejasi amalga oshsa, Jahon chempionati kabi milliy meros hisoblangan musobaqa tijorat korporatsiyalarining nazoratiga o‘tib ketish xavfi mavjud. Bu futbolning asl mohiyatini o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Loyihani yo‘lga qo‘yish to‘g‘risidagi qarorni federatsiyalarning ko‘pchiligi ma’qullashi, shuningdek, FIFA Kengashi tomonidan tasdiqlanishi shart. Bu degani, milliardlar haqidagi va’dalar hali qog‘ozda. Biroq, AQSH prezident oilasining ehtimoliy ishtiroki bu masalani sport doirasidan chiqarib, geosiyosiy darajaga ko‘tarmoqda.
Ushbu muhim moliyaviy va siyosiy tahlilni do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik Jahon chempionatining kelajagi va Kushnerlarning milliardlik rejalari haqida bilishi kerak.
Sizningcha, Jahon chempionati huquqlarini xususiy investorlarga sotish to‘g‘rimi? Bu futbol saviyasiga qanday ta’sir qiladi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
…