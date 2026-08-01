Rossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostida

·0·Dunyo
Rossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostida

Rossiya Federatsiyasi hukumati mamlakat raqamli iqtisodiyotida keskin strategik burilish yasab, kriptovalyuta mayninggiga qarshi keng ko‘lamli cheklovlar joriy etmoqda. Yangi tasdiqlangan farmonga muvofiq, endilikda Moskva shahri va Moskva viloyati, shuningdek, Kursk viloyatining bir qismi kriptovalyuta qazib olish uchun "yopiq hudud"ga aylanadi. Ushbu qadam Rossiyada energiya resurslarini boshqarish va raqamli aktivlar sanoatini davlat nazorati ostiga olish borasidagi eng jiddiy choralardan biri bo‘ldi.

Zamin.uz tahririyati mazkur tarixiy cheklovlar tafsilotlari va ularning istiqbollarini tahlil etadi.

Taqiq ko‘lami va muddati: Ssenariy uzoq yillarga mo‘ljallangan

Yangi tartib vaqtinchalik chora emas, balki uzoq muddatli strategik cheklovdir. Hukumat farmoniga ko‘ra, taqiq — jumladan, mayning faoliyatini bevosita amalga oshirish2026 yil 15 avgustdan 2032 yil 31 dekabrgacha amal qiladi. Bu Rossiya tarixidagi eng davomli va tizimli mayning cheklovlaridan biridir.

Mazkur cheklovlar nafaqat mayningni to‘g‘ridan to‘g‘ri amalga oshirishni, balki unga tegishli texnik-yordamchi faoliyat turlarini ham taqiqlashni nazarda tutadi. Bu holat Moskva mintaqasidagi ulkan energiya iste’molchilari bo‘lgan mayning fermalari uchun faoliyatni butunlay to‘xtatishdan boshqa chora qoldirmaydi.

Geografiya: Poytaxtdan strategik chegaragacha

Yangi taqiqning geografiyasi o‘ziga xos strategik ahamiyatga ega. U uchta asosiy yo‘nalishni qamrab oladi:

  1. Moskva shahri: Mamlakatning moliyaviy, ma’muriy va siyosiy markazi.

  2. Moskva viloyati: Yirik sanoat va infratuzilma bog‘lamasi.

  3. Kursk viloyati: Mintaqaning sakkizta chegara okrugi va Lgov shahri. Ushbu hududlarning tanlanishi bevosita energiya barqarorligi va xavfsizligini ta’minlash zarurati bilan bog‘liq.

Tarixga nazar: "Qora ro‘yxat"ning eski a’zolari

Rossiyada mayning faoliyatini cheklash tajribasi yangilik emas. Bungacha ham bir qator hududlarda muayyan cheklovlar amal qilib kelayotgan edi. Yangi farmon ushbu ro‘yxatni nafaqat kengaytirdi, balki huquqiy jihatdan yanada mustahkamladi.

Taqiqlangan va cheklangan hududlar tahlili:

Taqiq to‘liq joriy etilgan hududlar (Oldingilar)

Cheklov qisman joriy etilgan hududlar (Ayrimlari)

Yangi taqiq hududlari (Farmon bo‘yicha, 2026 yildan)

Dog‘iston Respublikasi, Ingushetiya Respublikasi, Kabardino-Balkariya Respublikasi

Irkutsk viloyati (ayrim hududlar)

Moskva shahri

Qorachoy-Cherkesiya Respublikasi, Shimoliy Osetiya — Alaniya Respublikasi, Checheniston Respublikasi

Buryatiya Respublikasi (ayrim hududlar)

Moskva viloyati

Donetsk Xalq Respublikasi, Lugansk Xalq Respublikasi

Zabaykal o‘lkasi (ayrim hududlar)

Kursk viloyati (8 ta okrug va Lgov shahri)

Zaporijjya viloyati, Xerson viloyati

-

-

Eslatma: Yangi taqiqlar 2026 yil 15 avgustdan e’tiboran to‘liq kuchga kiradi.

Xulosa va Tahlil: Raqamli sanoat uchun yangi voqelik

Rossiyada mayning faoliyatiga qarshi joriy etilayotgan keng ko‘lamli cheklovlar mamlakatning raqamli sanoati va energiya sektori uchun murakkab, ayni paytda strategik jihatdan muhim davrni boshlab bermoqda. Poytaxt mintaqasida taqiqning joriy etilishi Moskvaning energiya balansini barqaror saqlash va resurslarni yanada ustuvor infratuzilma loyihalariga yo‘naltirish istagidan dalolat beradi. Uzoq muddatli cheklovlar esa davlatning kriptovalyuta bozoriga nisbatan strategik va qat’iy nazoratga asoslangan yondashuvini namoyish etadi.

Ushbu cheklovlar Rossiyada raqamli aktivlar bozorining rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi, mayning faoliyati qaysi energiyaga boy mintaqalarga ko‘chadi va davlat nazorati kuchayishi jarayoni qanday davom etadi — bu savollar ochiq qolmoqda. Aniq bo‘lgan bir narsa — Rossiyada mayning sanoati endi avvalgidek erkin bo‘lmaydi va davlatning "temir nazorati" ostiga o‘tadi.

Ushbu muhim iqtisodiy tahlilni do‘stlaringiz va tahlil ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik Rossiyadagi mayningga qarshi bu yangi burilish tafsilotlarini bilishi kerak.

Sizningcha, Moskvada mayningning taqiqlanishi to‘g‘ri qarormi? Bu Rossiya iqtisodiyotiga va global kriptobozorga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iroqda yuk mashinasi ag‘darilib ketib, minglab jo‘jalar yo‘l bo‘ylab tarqalib ketdiIroqda yuk mashinasi ag‘darilib ketib, minglab jo‘jalar yo‘l bo‘ylab tarqalib ketdiBugun, 05:3720 yoshli yigit xaritada hech kim da’vo qilmagan yerni topib, o‘zini Uni Prezidenti deb e’lon qildi20 yoshli yigit xaritada hech kim da’vo qilmagan yerni topib, o‘zini Uni Prezidenti deb e’lon qildiBugun, 05:33Rossiyalik ayol mushukcha deb qora panterani parvarishlab tarmoqlarda barchani hayron qoldirdiRossiyalik ayol mushukcha deb qora panterani parvarishlab tarmoqlarda barchani hayron qoldirdiBugun, 05:28Ronaldu to‘yiga kimlar keladi: shov-shuvli ro‘yxat tarqaldi!Ronaldu to‘yiga kimlar keladi: shov-shuvli ro‘yxat tarqaldi!Bugun, 05:24Nyu-York sohillaridagi ulkan akula olimlarni hayratga soldiNyu-York sohillaridagi ulkan akula olimlarni hayratga soldiBugun, 01:34Bir uydan yetti kuydirilgan jasad topildi politsiya sababni o‘rganmoqdaBir uydan yetti kuydirilgan jasad topildi politsiya sababni o‘rganmoqdaBugun, 01:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda