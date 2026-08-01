Rossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostida
Rossiya Federatsiyasi hukumati mamlakat raqamli iqtisodiyotida keskin strategik burilish yasab, kriptovalyuta mayninggiga qarshi keng ko‘lamli cheklovlar joriy etmoqda. Yangi tasdiqlangan farmonga muvofiq, endilikda Moskva shahri va Moskva viloyati, shuningdek, Kursk viloyatining bir qismi kriptovalyuta qazib olish uchun "yopiq hudud"ga aylanadi. Ushbu qadam Rossiyada energiya resurslarini boshqarish va raqamli aktivlar sanoatini davlat nazorati ostiga olish borasidagi eng jiddiy choralardan biri bo‘ldi.
Zamin.uz tahririyati mazkur tarixiy cheklovlar tafsilotlari va ularning istiqbollarini tahlil etadi.
Taqiq ko‘lami va muddati: Ssenariy uzoq yillarga mo‘ljallangan
Yangi tartib vaqtinchalik chora emas, balki uzoq muddatli strategik cheklovdir. Hukumat farmoniga ko‘ra, taqiq — jumladan, mayning faoliyatini bevosita amalga oshirish — 2026 yil 15 avgustdan 2032 yil 31 dekabrgacha amal qiladi. Bu Rossiya tarixidagi eng davomli va tizimli mayning cheklovlaridan biridir.
Mazkur cheklovlar nafaqat mayningni to‘g‘ridan to‘g‘ri amalga oshirishni, balki unga tegishli texnik-yordamchi faoliyat turlarini ham taqiqlashni nazarda tutadi. Bu holat Moskva mintaqasidagi ulkan energiya iste’molchilari bo‘lgan mayning fermalari uchun faoliyatni butunlay to‘xtatishdan boshqa chora qoldirmaydi.
Geografiya: Poytaxtdan strategik chegaragacha
Yangi taqiqning geografiyasi o‘ziga xos strategik ahamiyatga ega. U uchta asosiy yo‘nalishni qamrab oladi:
Moskva shahri: Mamlakatning moliyaviy, ma’muriy va siyosiy markazi.
Moskva viloyati: Yirik sanoat va infratuzilma bog‘lamasi.
Kursk viloyati: Mintaqaning sakkizta chegara okrugi va Lgov shahri. Ushbu hududlarning tanlanishi bevosita energiya barqarorligi va xavfsizligini ta’minlash zarurati bilan bog‘liq.
Tarixga nazar: "Qora ro‘yxat"ning eski a’zolari
Rossiyada mayning faoliyatini cheklash tajribasi yangilik emas. Bungacha ham bir qator hududlarda muayyan cheklovlar amal qilib kelayotgan edi. Yangi farmon ushbu ro‘yxatni nafaqat kengaytirdi, balki huquqiy jihatdan yanada mustahkamladi.
Taqiqlangan va cheklangan hududlar tahlili:
Taqiq to‘liq joriy etilgan hududlar (Oldingilar)
Cheklov qisman joriy etilgan hududlar (Ayrimlari)
Yangi taqiq hududlari (Farmon bo‘yicha, 2026 yildan)
Dog‘iston Respublikasi, Ingushetiya Respublikasi, Kabardino-Balkariya Respublikasi
Irkutsk viloyati (ayrim hududlar)
Moskva shahri
Qorachoy-Cherkesiya Respublikasi, Shimoliy Osetiya — Alaniya Respublikasi, Checheniston Respublikasi
Buryatiya Respublikasi (ayrim hududlar)
Moskva viloyati
Donetsk Xalq Respublikasi, Lugansk Xalq Respublikasi
Zabaykal o‘lkasi (ayrim hududlar)
Kursk viloyati (8 ta okrug va Lgov shahri)
Zaporijjya viloyati, Xerson viloyati
-
-
Eslatma: Yangi taqiqlar 2026 yil 15 avgustdan e’tiboran to‘liq kuchga kiradi.
Xulosa va Tahlil: Raqamli sanoat uchun yangi voqelik
Rossiyada mayning faoliyatiga qarshi joriy etilayotgan keng ko‘lamli cheklovlar mamlakatning raqamli sanoati va energiya sektori uchun murakkab, ayni paytda strategik jihatdan muhim davrni boshlab bermoqda. Poytaxt mintaqasida taqiqning joriy etilishi Moskvaning energiya balansini barqaror saqlash va resurslarni yanada ustuvor infratuzilma loyihalariga yo‘naltirish istagidan dalolat beradi. Uzoq muddatli cheklovlar esa davlatning kriptovalyuta bozoriga nisbatan strategik va qat’iy nazoratga asoslangan yondashuvini namoyish etadi.
Ushbu cheklovlar Rossiyada raqamli aktivlar bozorining rivojlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi, mayning faoliyati qaysi energiyaga boy mintaqalarga ko‘chadi va davlat nazorati kuchayishi jarayoni qanday davom etadi — bu savollar ochiq qolmoqda. Aniq bo‘lgan bir narsa — Rossiyada mayning sanoati endi avvalgidek erkin bo‘lmaydi va davlatning "temir nazorati" ostiga o‘tadi.
Ushbu muhim iqtisodiy tahlilni do‘stlaringiz va tahlil ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik Rossiyadagi mayningga qarshi bu yangi burilish tafsilotlarini bilishi kerak.
Sizningcha, Moskvada mayningning taqiqlanishi to‘g‘ri qarormi? Bu Rossiya iqtisodiyotiga va global kriptobozorga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
…