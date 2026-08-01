Futbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshi

·0·Sport
Futbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshi

Futbol olami misli ko‘rilmagan inqiroz yoqasida turibdi. FIFA prezidenti Janni Infantinoning musobaqalar tijorat huquqlarini xususiy investorlarga sotish haqidagi bahsli taklifi UYEFAning keskin noroziligiga sabab bo‘ldi. Yevropa futbol ittifoqi Infantinoga ultimatum qo‘ydi: agar bu rejadan voz kechilmasa, Yevropa terma jamoalari, jumladan amaldagi chempionlar ham FIFA musobaqalarini, xususan jahon chempionatini boykot qiladi.

Zamin.uz ushbu tarixiy qarama-qarshilik, JCH-2030ning barbod bo‘lish xavfi va futbol xaritasini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan voqealar rivojini tahlil qilib taqdim etadi.

UYEFAning «yadroviy» tahdidi: Urushning boshlanishi

Ushbu qarama-qarshilikka Janni Infantinoning FIFA bayrog‘i ostidagi musobaqalar, jumladan jahon chempionatlarining tijorat huquqlarini milliardlab dollar evaziga xususiy investorlar konsorsiumiga berish g‘oyasi sabab bo‘lgan. FIFA rahbari bu qadamni tashkilot daromadlarini oshirish va futbolni rivojlantirish uchun zarur deb hisoblamoqda.

Biroq, UYEFA va ko‘plab milliy federatsiyalar buni futbolning tijoratlashuvi va uning an’anaviy qadriyatlarini yo‘qotishi sifatida baholamoqda. UYEFA rasmiy bayonot berib, agar bu g‘oya amalga oshirilsa, Yevropa terma jamoalari FIFA homiyligidagi barcha musobaqalarni, jumladan jahon chempionatini ham boykot qilishini ma’lum qildi. Bu futbol tarixidagi eng shov-shuvli ultimatumdir.

JCH-2030 xavf ostida: Mezbonlarning chiqishi

Inqiroz faqat gap bilan cheklanib qolmayapti. The Touchline nashri El Espanol manbasiga tayanib xabar berishicha, agar Infantino o‘z tashabbusidan qaytmasa, Ispaniya va Portugaliya 2030 yilgi jahon chempionatiga mezbonlik qilishdan voz kechishga tayyor. Bu futbol tarixidagi eng shov-shuvli voqealardan biri bo‘lishi mumkin.

JCH-2030 tarixiy ahamiyatga ega bo‘lib, u UYEFAning ikki vakili (Ispaniya, Portugaliya) va KAF (Afrika) vakili Marokashda o‘tkazilishi kerak edi. Bundan tashqari, turnirning 100 yillik yubileyi munosabati bilan ochilish o‘yinlari Urugvay, Paragvay va Argentinada tashkil etilishi rejalashtirilgan. Agar Ispaniya va Portugaliya loyihadan chiqsa, ushbu ambitsiyali reja butunlay barbod bo‘ladi. Mezbonlikdan voz kechish turnirning butunlay bekor qilinishiga yoki uning boshqa mamlakatga ko‘chirilishiga olib kelishi mumkin.

JCH-2030 mezbonligi va inqiroz tahlili

Ko‘rsatkich / Tafsilotlar

Tahlil va joriy holat

Rejalashtirilgan Mezbonlar

Ispaniya, Portugaliya, Marokash

Yubiley O‘yinlari

Urugvay, Paragvay, Argentina

Inqiroz Sababi

Infantinoning tijorat huquqlarini sotish taklifi

UYEFA Pozitsiyasi

Barcha FIFA musobaqalarini, jumladan JCHni boykot qilish

Mezbonlarning (Ispaniya, Portugaliya) Pozitsiyasi

Mezbonlikdan voz kechish tahdidi (El Espanol bo‘yicha)

Marokash Pozitsiyasi

Noma’lum (rasmiy bayonot berilmagan)

Oqibatlar

JCH-2030 barbod bo‘lishi, FIFA va UYEFAning bo‘linishi

Xulosa va Tahlil: Futbolning kelajagi xavf ostida

Janni Infantino va UYEFA o‘rtasidagi bu qarama-qarshilik futbolning kelajagini belgilab beradi. Yo Infantino yon beradi va futbolni tijoratlashuvdan saqlab qoladi, yoki o‘z rejasini amalga oshirishga urinib, futbolni ikkiga bo‘lib yuboradi. Bu kelajakdagi futbol xaritasini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan vaziyatdir. JCH-2030ning barbod bo‘lish xavfi va Yevropa gigantlarining boykoti futbol olamining strategik barqarorligiga jiddiy zarba bo‘ladi. Kim g‘alaba qozonishini va futbolning asl mohiyati saqlanib qolishini vaqt ko‘rsatadi.

Ushbu muhim futbol tahlilini do‘stlaringiz va tahlil ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik JCH-2030dagi bu yangi burilish haqida bilishi kerak.

Sizningcha, Infantino o‘z rejasidan voz kechadimi yoki futbolning bo‘linishiga rozi bo‘ladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy burilish: Ispaniyalik Olimpiya chempioni Chexiya milliy jamoasini boshqaradi!Tarixiy burilish: Ispaniyalik Olimpiya chempioni Chexiya milliy jamoasini boshqaradi!Bugun, 06:47FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiFIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiBugun, 05:32Mixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaMixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaBugun, 03:34Como Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdiComo Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdiKecha, 21:59Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Kecha, 20:25Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Kecha, 20:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda