Futbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshi
Futbol olami misli ko‘rilmagan inqiroz yoqasida turibdi. FIFA prezidenti Janni Infantinoning musobaqalar tijorat huquqlarini xususiy investorlarga sotish haqidagi bahsli taklifi UYEFAning keskin noroziligiga sabab bo‘ldi. Yevropa futbol ittifoqi Infantinoga ultimatum qo‘ydi: agar bu rejadan voz kechilmasa, Yevropa terma jamoalari, jumladan amaldagi chempionlar ham FIFA musobaqalarini, xususan jahon chempionatini boykot qiladi.
Zamin.uz ushbu tarixiy qarama-qarshilik, JCH-2030ning barbod bo‘lish xavfi va futbol xaritasini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan voqealar rivojini tahlil qilib taqdim etadi.
UYEFAning «yadroviy» tahdidi: Urushning boshlanishi
Ushbu qarama-qarshilikka Janni Infantinoning FIFA bayrog‘i ostidagi musobaqalar, jumladan jahon chempionatlarining tijorat huquqlarini milliardlab dollar evaziga xususiy investorlar konsorsiumiga berish g‘oyasi sabab bo‘lgan. FIFA rahbari bu qadamni tashkilot daromadlarini oshirish va futbolni rivojlantirish uchun zarur deb hisoblamoqda.
Biroq, UYEFA va ko‘plab milliy federatsiyalar buni futbolning tijoratlashuvi va uning an’anaviy qadriyatlarini yo‘qotishi sifatida baholamoqda. UYEFA rasmiy bayonot berib, agar bu g‘oya amalga oshirilsa, Yevropa terma jamoalari FIFA homiyligidagi barcha musobaqalarni, jumladan jahon chempionatini ham boykot qilishini ma’lum qildi. Bu futbol tarixidagi eng shov-shuvli ultimatumdir.
JCH-2030 xavf ostida: Mezbonlarning chiqishi
Inqiroz faqat gap bilan cheklanib qolmayapti. The Touchline nashri El Espanol manbasiga tayanib xabar berishicha, agar Infantino o‘z tashabbusidan qaytmasa, Ispaniya va Portugaliya 2030 yilgi jahon chempionatiga mezbonlik qilishdan voz kechishga tayyor. Bu futbol tarixidagi eng shov-shuvli voqealardan biri bo‘lishi mumkin.
JCH-2030 tarixiy ahamiyatga ega bo‘lib, u UYEFAning ikki vakili (Ispaniya, Portugaliya) va KAF (Afrika) vakili Marokashda o‘tkazilishi kerak edi. Bundan tashqari, turnirning 100 yillik yubileyi munosabati bilan ochilish o‘yinlari Urugvay, Paragvay va Argentinada tashkil etilishi rejalashtirilgan. Agar Ispaniya va Portugaliya loyihadan chiqsa, ushbu ambitsiyali reja butunlay barbod bo‘ladi. Mezbonlikdan voz kechish turnirning butunlay bekor qilinishiga yoki uning boshqa mamlakatga ko‘chirilishiga olib kelishi mumkin.
JCH-2030 mezbonligi va inqiroz tahlili
Ko‘rsatkich / Tafsilotlar
Tahlil va joriy holat
Rejalashtirilgan Mezbonlar
Ispaniya, Portugaliya, Marokash
Yubiley O‘yinlari
Urugvay, Paragvay, Argentina
Inqiroz Sababi
Infantinoning tijorat huquqlarini sotish taklifi
UYEFA Pozitsiyasi
Barcha FIFA musobaqalarini, jumladan JCHni boykot qilish
Mezbonlarning (Ispaniya, Portugaliya) Pozitsiyasi
Mezbonlikdan voz kechish tahdidi (El Espanol bo‘yicha)
Marokash Pozitsiyasi
Noma’lum (rasmiy bayonot berilmagan)
Oqibatlar
JCH-2030 barbod bo‘lishi, FIFA va UYEFAning bo‘linishi
Xulosa va Tahlil: Futbolning kelajagi xavf ostida
Janni Infantino va UYEFA o‘rtasidagi bu qarama-qarshilik futbolning kelajagini belgilab beradi. Yo Infantino yon beradi va futbolni tijoratlashuvdan saqlab qoladi, yoki o‘z rejasini amalga oshirishga urinib, futbolni ikkiga bo‘lib yuboradi. Bu kelajakdagi futbol xaritasini butunlay o‘zgartirib yuborishi mumkin bo‘lgan vaziyatdir. JCH-2030ning barbod bo‘lish xavfi va Yevropa gigantlarining boykoti futbol olamining strategik barqarorligiga jiddiy zarba bo‘ladi. Kim g‘alaba qozonishini va futbolning asl mohiyati saqlanib qolishini vaqt ko‘rsatadi.
Ushbu muhim futbol tahlilini do‘stlaringiz va tahlil ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik JCH-2030dagi bu yangi burilish haqida bilishi kerak.
Sizningcha, Infantino o‘z rejasidan voz kechadimi yoki futbolning bo‘linishiga rozi bo‘ladimi? Fikringizni izohlarda qoldiring!
…