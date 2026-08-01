Blogerga 1 mln obunachi uchun noodatiy sovg‘a berildi (foto)

·28·Jamiyat
Blogerga 1 mln obunachi uchun noodatiy sovg‘a berildi (foto)
Qisqacha

Bloger Madina Abduvohidovaning Instagram'dagi obunachilari soni 1 millionga yetgani munosabati bilan turmush o'rtog'i unga noodatiy sovg'a tayyorladi. Unga taqdim etilgan gul kompozitsiyasi odatiy buketlardan keskin farq qilib, ilon shaklida bezatilgani blogerni hayratda qoldirdi. Sovg'ani ko'rgan Madina nega aynan ilon ko'rinishi tanlanganiga qiziqib, turmush o'rtog'idan buning sababini so'radi.

Bloger Madina Abduvohidovaning Instagram'dagi obunachilari soni 1 millionga yetgani munosabati bilan turmush o‘rtog‘i unga noodatiy sovg‘a tayyorladi.

Blogerga taqdim etilgan gul kompozitsiyasi odatiy buketlardan keskin farq qiladi. U ilon shaklida bezatilgani Madinani ham hayratda qoldirdi. Sovg‘ani ko‘rgan bloger nega aynan ilon ko‘rinishi tanlanganiga qiziqib, turmush o‘rtog‘idan buning sababini so‘radi.

Qizil atirgullardan yasalgan kobra haykali yonida turgan ayol.

Ushbu lahzalarni aks ettirgan videoni sahifasiga joylashtirgan Madina o‘z hayratini qisqa, ammo ta’sirli tarzda ifodaladi:

“Vay, vasheeeee, bo‘ldi lekin”, — deya yozib qoldirdi bloger.

Noodatiy gul kompozitsiyasi hamda Madinaning reaksiyasi kuzatuvchilar e’tiborini tortib, videoga turli izohlar yozilmoqda.

Madina AbduvohidovaInstagram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiNamangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiBugun, 10:15Kasbida bemor hamshiraga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun qamaldiKasbida bemor hamshiraga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun qamaldiBugun, 09:54Farg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldiFarg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldiBugun, 00:59Latviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaLatviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaKecha, 22:27Andijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikAndijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikKecha, 22:23Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingNega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingKecha, 20:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi