Olimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdi

·27·Texno
Olimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdi
Qisqacha

Xalqaro olimlar jamoasi sanoat chiqindisi bo'lgan ugletsis gazini qattiq uglerodga aylantirish jarayonini ilk bor real vaqt rejimida kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Kaliforniya universiteti, Lourens nomidagi Berkli milliy laboratoriyasi hamda Estoniya Kimyoviy fizika va biofizika milliy instituti mutaxassislari olib borgan mazkur ilmiy tadqiqot kelgusida elektromobillar uchun tortish batareyalari ishlab chiqarish tannarxini keskin arzonlashtirishi mumkin.

Xalqaro olimlar jamoasi sanoat chiqindisi boʻlgan ugletsis gazini qattiq uglerodga aylantirish jarayonini ilk bor real vaqt rejimida kuzatishga muvaffaq boʻldi. Kaliforniya universiteti, Lourens nomidagi Berkli milliy laboratoriyasi hamda Estoniya Kimyoviy fizika va biofizika milliy instituti mutaxassislari olib borgan mazkur ilmiy tadqiqot kelgusida elektromobillar uchun tortish batareyalari ishlab chiqarish tannarxini keskin arzonlashtirish imkonini berishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu innovatsion texnologiya erigan tuzlar yordamida elektroliz jarayoniga asoslanadi. Taxminan 500 °C haroratdagi qizigan soʻrov aralashmasidan elektr toki oʻtkazilganda, uglerod dioksidi molekulalari kislorod atomlarini yoʻqotadi va natijada qolgan uglerod katodda qattiq shaklda choʻkadi.

Texnik qiyinchiliklar va yangi yechim

Mutaxassislar taʼkidlashicha, bungacha olimlar reaktor ichida nima sodir boʻlayotganini faqat taxmin qilishlari mumkin edi. Taxminan 500 °C haroratdagi erigan tuz odatdagi optik asboblarni tezda ishdan chiqarishi sababli jarayonni bevosita kuzatish amalda imkonsiz boʻlgan. Ushbu muammoni hal qilish maqsadida tadqiqotchilar maxsus reaksion kamerani yaratishdi.

Issiqlikka chidamli linzalar bilan jihozlangan ushbu qurilma tarixda ilk bor reaksiyani aynan real vaqt rejimida kuzatib borish imkonini berdi. Oʻtkazilgan tajriba CO2ʼning aylanish jarayoni birdaniga emas, balki ikki bosqichda kechishini koʻrsatdi: avval oraliq kimyoviy birikma hosil boʻladi, shundan keyingina qattiq uglerod shakllana boshlaydi.

Sintetik grafit va kelajak istiqbollari

Tadqiqot davomida olimlar eritma tarkibi hamda elektrod materiallarini oʻzgartirish orqali hosil boʻlayotgan uglerodning ichki tuzilishini boshqarish mumkinligini aniqlashdi. Bu esa litiy-ionli akkumulyatorlar uchun asosiy materiallardan biri boʻlgan sintetik grafit ishlab chiqarishda ulkan istiqbollarni ochadi.

Bunday batareyalar uchun grafitning toʻgʻri kristall tuzilishiga ega boʻlishi oʻta muhim sanaladi, chunki aynan shu omil litiy ionlarining tez harakatlanishini taʼminlab, akkumulyator samaradorligiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Kelgusida mazkur texnologiya bir yoʻla ikki muhim vazifani hal qilishi kutilmoqda: sanoat chiqindilarini ushlab qolish va ularni elektrokar batareyalari hamda energiya saqlash tizimlari uchun qimmatbaho xomashyoga aylantirish.

Biroq mutaxassislar sanoat miqyosida joriy etishga hali ancha borligini eslatib oʻtishmoqda. Hozirgi bosqichda jarayon 500 °C atrofidagi doimiy haroratni talab etadi. Texnologiyani kengaytirish uchun muhandislar erigan tuzlar tarkibini optimallashtirishi, yanada samarali elektrod materiallarini tanlashi, energiya sarfini kamaytirishi hamda yirik reaktorlarda issiqlik va elektr tokining bir tekis taqsimlanishini taʼminlashi lozim boʻladi.

TexnologiyaEkologiyaAvtomobillarIlm-fanBatareya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriJanubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriBugun, 07:58Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaSunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaBugun, 03:59Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiRivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiBugun, 03:25Fan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiFan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:24Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarKremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarBugun, 03:22PlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiPlayStation 5 konsollari savdosi 100 millionlik marraga yaqinlashdiBugun, 02:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi