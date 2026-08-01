Tarixiy burilish: Ispaniyalik Olimpiya chempioni Chexiya milliy jamoasini boshqaradi!

·20·Sport
Tarixiy burilish: Ispaniyalik Olimpiya chempioni Chexiya milliy jamoasini boshqaradi!
Qisqacha

Ispaniyalik taniqli mutaxassis va 2024 yilgi Parij Olimpiadasi g‘olibi Santyago Deniya Chexiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi. U bu lavozimda JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan so‘ng iste’foga chiqqan Miroslav Koubekning o‘rnini egalladi va Chexiya futboli tarixidagi ilk xorijlik murabbiyga aylandi.

Chexiya futbol assotsiatsiyasi (FAČR) futbol olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan tarixiy qarorni e’lon qildi. Ispaniyalik taniqli mutaxassis, 2024 yilgi Parij Olimpiadasi g‘olibi Santyago Deniya Chexiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Bu haqda tashkilot matbuot xizmati rasmiy ma’lumot berdi.

Yangi davr boshlanishi: Nima uchun aynan Deniya?

Bu tayinlov Chexiya futboli tarixida yangi sahifa ochadi, chunki Santyago Deniya terma jamoani boshqaradigan birinchi xorijlik (chexoslovakiyalik bo‘lmagan) murabbiyga aylandi. Ushbu lavozimda u JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan so‘ng iste’foga chiqqan Miroslav Koubekning o‘rnini egalladi.

FAČR rahbariyati, xususan assotsiatsiya prezidenti David Trunda yangi murabbiyni tanishtirar ekan, Deniyaning ulkan tajribasi va xalqaro miqyosdagi obro‘sini alohida ta’kidladi. Ma’lum qilinishicha, nomzodni tanlash jarayonida afsonaviy futbolchilar Pavel Nedved va Radek Beybl faol ishtirok etishgan.

"Biz xalqaro darajada ulkan tajribaga va katta ishtiyoqqa ega mutaxassisni qidirayotgan edik. Santyago Deniyaning Ispaniya yoshlar va Olimpiya terma jamoalari bilan erishgan muvaffaqiyatlari uning salohiyatidan dalolat beradi. Ishonamizki, u Chexiya futbolini yangi bosqichga olib chiqa oladi", — dedi David Trunda.

Murabbiyning ilk taassurotlari: "Chexiya jamoasini boshqarish — katta sharaf"

Yangi bosh murabbiy sifatida tanishtirilgan Santyago Deniya o‘z quvonchini yashirmadi va berilgan imkoniyat uchun minnatdorchilik bildirdi.

«Bu yerda ekanimdan juda xursandman. Chexiya milliy jamoasini boshqarish imkoniyatini katta sharaf deb bilaman va juda katta ishtiyoq bilan ish boshlashni kutyapman. Chexiya futboli boy tarixga va ajoyib an’analarga ega. Ulkan maqsadlarga qaratilgan loyihasiga qo‘shilyapman va birgalikda muvaffaqiyatlarga erishishimizga ishonaman. Eng katta istagim — imkoni boricha tezroq ishga kirishish», — dedi Deniya.

Mutaxassis, shuningdek, FAČR rahbariyatining ambitsiyalari va jamoaning rivojlanish rejalari unda katta taassurot qoldirganini qo‘shimcha qildi. u Chexiya futbolining kuchli tomonlaridan foydalangan holda, zamonaviy va hujumkor futbol namoyish etishni maqsad qilgan.

Boy tajriba va chempionlik mentaliteti

Santyago Deniya murabbiylik faoliyatini Madridning «Atletiko» klubi tizimida boshlagan. Biroq unga haqiqiy shuhratni Ispaniyaning turli yoshdagi terma jamoalaridagi faoliyati keltirdi. u Ispaniyaning o‘smirlar (U-17), yoshlar (U-19 va U-21) hamda Olimpiya jamoalarini boshqarib, xalqaro maydonda salmoqli yutuqlarga erishgan.

Uning murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin sahifa — 2024 yilda Ispaniya Olimpiya terma jamoasi bilan Parij Olimpiadasida oltin medallarni qo‘lga kiritgani bo‘ldi. Bu muvaffaqiyat uning chempionlik mentalitetiga ega ekanini va eng yuqori darajadagi bosim ostida ham natija ko‘rsata olishini isbotladi.

Chexiya futbol jamoasi va Santyago Deniya o‘rtasidagi shartnoma ikki yilga mo‘ljallangan bo‘lib, uni uzaytirish imkoniyati ham ko‘zda tutilgan. Yangi murabbiy oldiga qo‘yilgan asosiy vazifa — jamoani Yevro-2028 saralash bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tkazish va turnirning final bosqichida munosib ishtirok etishini ta’minlash. chexiyalik muxlislar ispaniyalik mutaxassisdan yangi zafarlar va chiroyli o‘yinlar kutishmoqda.

Santiago DeniaChexiyaDavid TrundaPavel Nedved
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Futbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshiFutbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshiBugun, 07:06FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiFIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiBugun, 05:32Mixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaMixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaBugun, 03:34Como Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdiComo Trevoh Chalobah transferini yakunlashga yaqin turibdiKecha, 21:59Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Shaxmat malikasi Umida Omonova Osiyo chempionatida shohsupaga ko‘tarildi!Kecha, 20:25Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Bokudan xushxabar: Muxlisa Masharipova — Jahon chempioni!Kecha, 20:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda