Tarixiy burilish: Ispaniyalik Olimpiya chempioni Chexiya milliy jamoasini boshqaradi!
Ispaniyalik taniqli mutaxassis va 2024 yilgi Parij Olimpiadasi g‘olibi Santyago Deniya Chexiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi. U bu lavozimda JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan so‘ng iste’foga chiqqan Miroslav Koubekning o‘rnini egalladi va Chexiya futboli tarixidagi ilk xorijlik murabbiyga aylandi.
Chexiya futbol assotsiatsiyasi (FAČR) futbol olamida katta shov-shuvga sabab bo‘lgan tarixiy qarorni e’lon qildi. Ispaniyalik taniqli mutaxassis, 2024 yilgi Parij Olimpiadasi g‘olibi Santyago Deniya Chexiya milliy terma jamoasining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandi. Bu haqda tashkilot matbuot xizmati rasmiy ma’lumot berdi.
Yangi davr boshlanishi: Nima uchun aynan Deniya?
Bu tayinlov Chexiya futboli tarixida yangi sahifa ochadi, chunki Santyago Deniya terma jamoani boshqaradigan birinchi xorijlik (chexoslovakiyalik bo‘lmagan) murabbiyga aylandi. Ushbu lavozimda u JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan so‘ng iste’foga chiqqan Miroslav Koubekning o‘rnini egalladi.
FAČR rahbariyati, xususan assotsiatsiya prezidenti David Trunda yangi murabbiyni tanishtirar ekan, Deniyaning ulkan tajribasi va xalqaro miqyosdagi obro‘sini alohida ta’kidladi. Ma’lum qilinishicha, nomzodni tanlash jarayonida afsonaviy futbolchilar Pavel Nedved va Radek Beybl faol ishtirok etishgan.
"Biz xalqaro darajada ulkan tajribaga va katta ishtiyoqqa ega mutaxassisni qidirayotgan edik. Santyago Deniyaning Ispaniya yoshlar va Olimpiya terma jamoalari bilan erishgan muvaffaqiyatlari uning salohiyatidan dalolat beradi. Ishonamizki, u Chexiya futbolini yangi bosqichga olib chiqa oladi", — dedi David Trunda.
Murabbiyning ilk taassurotlari: "Chexiya jamoasini boshqarish — katta sharaf"
Yangi bosh murabbiy sifatida tanishtirilgan Santyago Deniya o‘z quvonchini yashirmadi va berilgan imkoniyat uchun minnatdorchilik bildirdi.
«Bu yerda ekanimdan juda xursandman. Chexiya milliy jamoasini boshqarish imkoniyatini katta sharaf deb bilaman va juda katta ishtiyoq bilan ish boshlashni kutyapman. Chexiya futboli boy tarixga va ajoyib an’analarga ega. Ulkan maqsadlarga qaratilgan loyihasiga qo‘shilyapman va birgalikda muvaffaqiyatlarga erishishimizga ishonaman. Eng katta istagim — imkoni boricha tezroq ishga kirishish», — dedi Deniya.
Mutaxassis, shuningdek, FAČR rahbariyatining ambitsiyalari va jamoaning rivojlanish rejalari unda katta taassurot qoldirganini qo‘shimcha qildi. u Chexiya futbolining kuchli tomonlaridan foydalangan holda, zamonaviy va hujumkor futbol namoyish etishni maqsad qilgan.
Boy tajriba va chempionlik mentaliteti
Santyago Deniya murabbiylik faoliyatini Madridning «Atletiko» klubi tizimida boshlagan. Biroq unga haqiqiy shuhratni Ispaniyaning turli yoshdagi terma jamoalaridagi faoliyati keltirdi. u Ispaniyaning o‘smirlar (U-17), yoshlar (U-19 va U-21) hamda Olimpiya jamoalarini boshqarib, xalqaro maydonda salmoqli yutuqlarga erishgan.
Uning murabbiylik faoliyatidagi eng yorqin sahifa — 2024 yilda Ispaniya Olimpiya terma jamoasi bilan Parij Olimpiadasida oltin medallarni qo‘lga kiritgani bo‘ldi. Bu muvaffaqiyat uning chempionlik mentalitetiga ega ekanini va eng yuqori darajadagi bosim ostida ham natija ko‘rsata olishini isbotladi.
Chexiya futbol jamoasi va Santyago Deniya o‘rtasidagi shartnoma ikki yilga mo‘ljallangan bo‘lib, uni uzaytirish imkoniyati ham ko‘zda tutilgan. Yangi murabbiy oldiga qo‘yilgan asosiy vazifa — jamoani Yevro-2028 saralash bosqichidan muvaffaqiyatli o‘tkazish va turnirning final bosqichida munosib ishtirok etishini ta’minlash. chexiyalik muxlislar ispaniyalik mutaxassisdan yangi zafarlar va chiroyli o‘yinlar kutishmoqda.
…