10-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi
Qozog‘istonning Oqtov shahrida 10-qavatdagi derazadan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola politsiya xodimlari tomonidan qutqarildi. Ma’lum bo‘lishicha, voqea vaqtida bolaning onasi uxlab yotgan va o‘g‘lining qanday qilib derazadan chiqib ketganini sezmagan. Yaxshiyamki, ushbu xavfli holat oqibatida bola hech qanday jarohat olmagan. Hodisadan so‘ng politsiya ota-onalarni farzandlarini deraza va balkonlar yaqinida nazoratsiz qoldirmaslikka chaqirdi.
Qozog‘istonning Oqtov shahrida 5 yoshli bola ko‘p qavatli uyning 10-qavatidagi derazadan tashqariga chiqib ketib, xavfli vaziyatga tushib qoldi.
Guvohlar ochiq derazada oyoqlarini osiltirib o‘tirgan bolani ko‘rib, darhol huquq-tartibot organlariga xabar bergan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari bolaning derazaning tashqi romida turganini aniqlagan.
Xodimlar zudlik bilan xonadonga kirib, bolani ehtiyotkorlik bilan xavfsiz joyga olib tushirishgan. Yaxshiyamki, voqea oqibatida bola hech qanday jarohat olmagan.
Ma’lum bo‘lishicha, voqea vaqtida bolaning onasi uxlab yotgan. Ayol o‘g‘li bilan birga dam olayotganini, biroq bola uyg‘onib, qanday qilib derazadan tashqariga chiqib ketganini sezmay qolganini bildirgan.
Hodisadan so‘ng Qozog‘iston politsiyasi ota-onalarni farzandlarini deraza va balkonlar yaqinida nazoratsiz qoldirmaslikka chaqirdi. Shuningdek, derazalarga maxsus himoya qulflarini o‘rnatish va bolalar derazaga chiqib olishi mumkin bo‘lgan mebellarni u yerdan uzoqroqqa qo‘yish tavsiya etildi.
…