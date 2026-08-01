10-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi

·69·Dunyo
10-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi
Qisqacha

Qozog‘istonning Oqtov shahrida 10-qavatdagi derazadan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola politsiya xodimlari tomonidan qutqarildi. Ma’lum bo‘lishicha, voqea vaqtida bolaning onasi uxlab yotgan va o‘g‘lining qanday qilib derazadan chiqib ketganini sezmagan. Yaxshiyamki, ushbu xavfli holat oqibatida bola hech qanday jarohat olmagan. Hodisadan so‘ng politsiya ota-onalarni farzandlarini deraza va balkonlar yaqinida nazoratsiz qoldirmaslikka chaqirdi.

Qozog‘istonning Oqtov shahrida 5 yoshli bola ko‘p qavatli uyning 10-qavatidagi derazadan tashqariga chiqib ketib, xavfli vaziyatga tushib qoldi.

Guvohlar ochiq derazada oyoqlarini osiltirib o‘tirgan bolani ko‘rib, darhol huquq-tartibot organlariga xabar bergan. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari bolaning derazaning tashqi romida turganini aniqlagan.

Xodimlar zudlik bilan xonadonga kirib, bolani ehtiyotkorlik bilan xavfsiz joyga olib tushirishgan. Yaxshiyamki, voqea oqibatida bola hech qanday jarohat olmagan.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea vaqtida bolaning onasi uxlab yotgan. Ayol o‘g‘li bilan birga dam olayotganini, biroq bola uyg‘onib, qanday qilib derazadan tashqariga chiqib ketganini sezmay qolganini bildirgan.

Hodisadan so‘ng Qozog‘iston politsiyasi ota-onalarni farzandlarini deraza va balkonlar yaqinida nazoratsiz qoldirmaslikka chaqirdi. Shuningdek, derazalarga maxsus himoya qulflarini o‘rnatish va bolalar derazaga chiqib olishi mumkin bo‘lgan mebellarni u yerdan uzoqroqqa qo‘yish tavsiya etildi.

AktauQozog'iston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!Bugun, 10:08Rossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostidaRossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostidaBugun, 07:21Iroqda yuk mashinasi ag‘darilib ketib, minglab jo‘jalar yo‘l bo‘ylab tarqalib ketdiIroqda yuk mashinasi ag‘darilib ketib, minglab jo‘jalar yo‘l bo‘ylab tarqalib ketdiBugun, 05:3720 yoshli yigit xaritada hech kim da’vo qilmagan yerni topib, o‘zini Uni Prezidenti deb e’lon qildi20 yoshli yigit xaritada hech kim da’vo qilmagan yerni topib, o‘zini Uni Prezidenti deb e’lon qildiBugun, 05:33Rossiyalik ayol mushukcha deb qora panterani parvarishlab tarmoqlarda barchani hayron qoldirdiRossiyalik ayol mushukcha deb qora panterani parvarishlab tarmoqlarda barchani hayron qoldirdiBugun, 05:28Ronaldu to‘yiga kimlar keladi: shov-shuvli ro‘yxat tarqaldi!Ronaldu to‘yiga kimlar keladi: shov-shuvli ro‘yxat tarqaldi!Bugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda