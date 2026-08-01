«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldi
Hansi Flik boshchiligidagi «Barselona» mavsumoldi o‘rtoqlik uchrashuvida Angliyaning «Birminghem» klubiga penaltilar seriyasida mag‘lub bo‘ldi. Asosiy vaqti 2:2 hisobida yakunlangan bahsda kataloniyaliklar safida 18 yoshli Hamza Abdulkarim dubl qayd etdi. Shuningdek, ushbu o‘yinda Dortmundning «Borussiya» klubidan sotib olingan Karim Adeyemi ilk bor debyut qildi. «Real Madrid» yulduzi Jud Bellinghem o‘z sobiq jamoasini qo‘llab-quvvatlash uchun stadionga tashrif buyurdi.
Hansi Flik boshchiligidagi yangilanayotgan «Barselona» mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Angliyaning «Birminghem» klubiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Drama va kutilmagan voqealarga boy o‘tgan bahs kataloniyaliklar uchun mag‘lubiyat bilan yakunlandi.
Zamin.uz ushbu shiddatli o‘yinning eng muhim paytlari, yangi yulduzlar debyuti va Bellinghemning stadionga tashrifi tafsilotlarini taqdim etadi.
Asosiy vaqtdagi jangovar durang va yosh iste’dod shousi
Uchrashuv «Birminghem»ning faolligi bilan boshlandi. 31-daqiqada August mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi. Biroq, Flik jamoasi taslim bo‘lishni xayolga ham keltirmadi. O‘yinning haqiqiy kashfiyoti, kataloniyaliklar safidagi 18 yoshli Hamza Abdulkarim bo‘ldi.
Yosh hujumchi Flik ishonchini to‘liq oqladi. Avvaliga, 42-daqiqada u belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi bo‘limda esa, 60-daqiqada Abdulkarim o‘yindan chiroyli gol urib, «Barselona»ni oldinga olib chiqdi. Millionlab muxlislar nigohi ostida dubl qayd etgan o‘smir Flikning keyingi rejalaridan mustahkam joy olishiga shama qildi.
Shunga qaramay, mezbonlar 68-daqiqada Solis Jonning goli evaziga muvozanatni tiklashdi. Asosiy vaqt jangovar — 2:2 hisobida yakunlandi.
Penaltilar seriyasidagi lotereya: Inglizlar omadliroq
O‘rtoqlik uchrashuvi formatiga ko‘ra, g‘olibni aniqlash uchun o‘yindan keyingi o‘n bir metrli zarbalar seriyasiga murojaat qilindi. Afsuski, Kataloniya grandi uchun bu lotereya omadsiz keldi.
«Barselona» futbolchilarining bir nechta xatolari va inglizlar darvozabonining mahorati natijasida, «Birminghem» seriyada 3:2 hisobida zafar quchdi va Flik jamoasiga mavsumdagi birinchi alamli mag‘lubiyatni taqdim etdi.
Adeyemi startda: Millionlab muxlislar kutgan debyut
«Barselona» muxlislari uchun ushbu o‘yinning eng intiqlik bilan kutilgan lahzasi Dortmundning «Borussiya» jamoasidan yaqinda sotib olingan Karim Adeyemining debyuti bo‘ldi. Germaniyalik vinger start tarkibida maydonga tushdi va o‘ziga xos faollik ko‘rsatdi.
Adeyemi birinchi bo‘lim oxirigacha o‘ynab, Flikning yangi hujum tizimiga moslashishga harakat qildi. Uning tezligi va texnikasi sezilib turdi. Ikkinchi bo‘limda murabbiy Adeyemini Runi Barji bilan almashtirdi, bu esa mavsumoldi o‘yinlari uchun odatiy holdir. Uning debyuti mag‘lubiyat soyasida qolgan bo‘lsa-da, muxlislarda katta umid uyg‘otdi.
Jud Bellinghem tribunada: Uchrashuvga qo‘shimcha intriga
O‘yinning yana bir e’tiborli jihati tribunada Jud Bellinghemning paydo bo‘lishi bo‘ldi. «Birminghem» klubi tarbiyalanuvchisi va hozirda «Real Madrid»ning yetakchi yulduzi hisoblangan ingliz yarimhimoyachisi o‘z sobiq jamoasini qo‘llab-quvvatlash uchun stadionga tashrif buyurdi.
Bellinghemning tribunada paydo bo‘lishi va «Real»ning asosiy raqibi — «Barselona»ning o‘yinini bevosita stadiondan kuzatishi OAV va muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
Oldinda — «Nottingem» va «Udineze»: Flik uchun sinov davom etadi
Angliya safari «Barselona» uchun shu bilan tugamaydi. Hansi Flik shogirdlari uchun navbatdagi jiddiy sinov 8 avgust kuni bo‘lib o‘tadi. Shu kuni jamoani ikkita o‘yin kutmoqda:
Angliyaning yana bir raqibi — «Nottingem Forest» bilan bahs.
Italiyaning ambitsiyali «Udineze» jamoasiga qarshi uchrashuv.
Angliyadagi ilk mag‘lubiyatdan so‘ng, Flik ushbu o‘yinlarda taktik o‘zgarishlar qilishi va Adeyemi boshchiligidagi yangi hujum uchligini yanada sinab ko‘rishi kutilmoqda.
Ushbu muhim o‘yin tahlilini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik Flik boshchiligidagi yangi «Barselona»ning Angliyadagi sarguzashtlari va Bellinghemning tribunadagi tashrifi haqida bilishi kerak.
Sizningcha, Hamza Abdulkarim ushbu mavsumda asosiy tarkibga kira oladimi? Adeyemining debyuti haqida qanday fikrdasiz? Fikringizni izohlarda qoldiring!
…