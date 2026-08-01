«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldi

·43·Sport
«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldi
Qisqacha

Hansi Flik boshchiligidagi «Barselona» mavsumoldi o‘rtoqlik uchrashuvida Angliyaning «Birminghem» klubiga penaltilar seriyasida mag‘lub bo‘ldi. Asosiy vaqti 2:2 hisobida yakunlangan bahsda kataloniyaliklar safida 18 yoshli Hamza Abdulkarim dubl qayd etdi. Shuningdek, ushbu o‘yinda Dortmundning «Borussiya» klubidan sotib olingan Karim Adeyemi ilk bor debyut qildi. «Real Madrid» yulduzi Jud Bellinghem o‘z sobiq jamoasini qo‘llab-quvvatlash uchun stadionga tashrif buyurdi.

Hansi Flik boshchiligidagi yangilanayotgan «Barselona» mavsumoldi tayyorgarlik doirasida Angliyaning «Birminghem» klubiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushdi. Drama va kutilmagan voqealarga boy o‘tgan bahs kataloniyaliklar uchun mag‘lubiyat bilan yakunlandi.

Zamin.uz ushbu shiddatli o‘yinning eng muhim paytlari, yangi yulduzlar debyuti va Bellinghemning stadionga tashrifi tafsilotlarini taqdim etadi.

Asosiy vaqtdagi jangovar durang va yosh iste’dod shousi

Uchrashuv «Birminghem»ning faolligi bilan boshlandi. 31-daqiqada August mezbonlarni hisobda oldinga olib chiqdi. Biroq, Flik jamoasi taslim bo‘lishni xayolga ham keltirmadi. O‘yinning haqiqiy kashfiyoti, kataloniyaliklar safidagi 18 yoshli Hamza Abdulkarim bo‘ldi.

Yosh hujumchi Flik ishonchini to‘liq oqladi. Avvaliga, 42-daqiqada u belgilangan penaltini sovuqqonlik bilan amalga oshirib, hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi bo‘limda esa, 60-daqiqada Abdulkarim o‘yindan chiroyli gol urib, «Barselona»ni oldinga olib chiqdi. Millionlab muxlislar nigohi ostida dubl qayd etgan o‘smir Flikning keyingi rejalaridan mustahkam joy olishiga shama qildi.

Shunga qaramay, mezbonlar 68-daqiqada Solis Jonning goli evaziga muvozanatni tiklashdi. Asosiy vaqt jangovar — 2:2 hisobida yakunlandi.

Penaltilar seriyasidagi lotereya: Inglizlar omadliroq

O‘rtoqlik uchrashuvi formatiga ko‘ra, g‘olibni aniqlash uchun o‘yindan keyingi o‘n bir metrli zarbalar seriyasiga murojaat qilindi. Afsuski, Kataloniya grandi uchun bu lotereya omadsiz keldi.

«Barselona» futbolchilarining bir nechta xatolari va inglizlar darvozabonining mahorati natijasida, «Birminghem» seriyada 3:2 hisobida zafar quchdi va Flik jamoasiga mavsumdagi birinchi alamli mag‘lubiyatni taqdim etdi.

Adeyemi startda: Millionlab muxlislar kutgan debyut

«Barselona» muxlislari uchun ushbu o‘yinning eng intiqlik bilan kutilgan lahzasi Dortmundning «Borussiya» jamoasidan yaqinda sotib olingan Karim Adeyemining debyuti bo‘ldi. Germaniyalik vinger start tarkibida maydonga tushdi va o‘ziga xos faollik ko‘rsatdi.

Adeyemi birinchi bo‘lim oxirigacha o‘ynab, Flikning yangi hujum tizimiga moslashishga harakat qildi. Uning tezligi va texnikasi sezilib turdi. Ikkinchi bo‘limda murabbiy Adeyemini Runi Barji bilan almashtirdi, bu esa mavsumoldi o‘yinlari uchun odatiy holdir. Uning debyuti mag‘lubiyat soyasida qolgan bo‘lsa-da, muxlislarda katta umid uyg‘otdi.

Jud Bellinghem tribunada: Uchrashuvga qo‘shimcha intriga

O‘yinning yana bir e’tiborli jihati tribunada Jud Bellinghemning paydo bo‘lishi bo‘ldi. «Birminghem» klubi tarbiyalanuvchisi va hozirda «Real Madrid»ning yetakchi yulduzi hisoblangan ingliz yarimhimoyachisi o‘z sobiq jamoasini qo‘llab-quvvatlash uchun stadionga tashrif buyurdi.

Bellinghemning tribunada paydo bo‘lishi va «Real»ning asosiy raqibi — «Barselona»ning o‘yinini bevosita stadiondan kuzatishi OAV va muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

«Barselona» Angliyada omadsizlikka uchradi: «Birminghem»ga mag‘lub bo‘ldi

Oldinda — «Nottingem» va «Udineze»: Flik uchun sinov davom etadi

Angliya safari «Barselona» uchun shu bilan tugamaydi. Hansi Flik shogirdlari uchun navbatdagi jiddiy sinov 8 avgust kuni bo‘lib o‘tadi. Shu kuni jamoani ikkita o‘yin kutmoqda:

  1. Angliyaning yana bir raqibi — «Nottingem Forest» bilan bahs.

  2. Italiyaning ambitsiyali «Udineze» jamoasiga qarshi uchrashuv.

Angliyadagi ilk mag‘lubiyatdan so‘ng, Flik ushbu o‘yinlarda taktik o‘zgarishlar qilishi va Adeyemi boshchiligidagi yangi hujum uchligini yanada sinab ko‘rishi kutilmoqda.

Ushbu muhim o‘yin tahlilini do‘stlaringiz va futbol ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik Flik boshchiligidagi yangi «Barselona»ning Angliyadagi sarguzashtlari va Bellinghemning tribunadagi tashrifi haqida bilishi kerak.

Sizningcha, Hamza Abdulkarim ushbu mavsumda asosiy tarkibga kira oladimi? Adeyemining debyuti haqida qanday fikrdasiz? Fikringizni izohlarda qoldiring!

BarcelonaBirmingham CityHansi FlickJude BellinghamKarim Adeyemi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Infantino Marokashda lol qoldi: "JCH-2030 tarixdagi eng go‘zal mundial bo‘ladi"Bugun, 09:51Tramp futbol dunyosidagi shov-shuvli rejalarni inkor etdi: Kushner oilasi FIFA milliardlari ortidami?Tramp futbol dunyosidagi shov-shuvli rejalarni inkor etdi: Kushner oilasi FIFA milliardlari ortidami?Bugun, 07:31Futbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshiFutbol dunyosida portlash: JCH-2030 bekor qilinishi mumkin, UYEFA Infantinoga qarshiBugun, 07:06Tarixiy burilish: Ispaniyalik Olimpiya chempioni Chexiya milliy jamoasini boshqaradi!Tarixiy burilish: Ispaniyalik Olimpiya chempioni Chexiya milliy jamoasini boshqaradi!Bugun, 06:47FIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiFIFA rahbariyati Jahon chempionati tijorat rejasidan voz kechdiBugun, 05:32Mixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaMixail Mudrik diskvalifikatsiyadan soʻlib Chelfiga qaytmoqdaBugun, 03:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda