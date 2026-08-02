Londonlik startapchilar Kremniy vodiysi madaniyatiga qarshi chiqmoqda
Londonning sharqiy qismida olti nafar yosh tadbirkor tomonidan asos solingan London Island Founder House yoki qisqacha Lift House maskani soatlab ishlashga majbur qiluvchi shafqatsiz madaniyatga qarshi muqobil yechim sifatida ish boshladi. Joriy yilning mart oyida ish boshlagan suv bo'yidagi olti qavatli binoda uni tashkil etgan Rowan Aldean va uning rafiqasi Zahraa may oyidan buyon yashab kelmoqda.
Londonning sharqiy qismida joylashgan olti nafar yosh tadbirkor anʼanaviy San-Fransisko haker uylariga oʻxshamaydigan oʻziga xos loyihaga asos soldi. London Island Founder House (yoki qisqacha Lift House) deb nomlangan mazkur maskan ishtirokchilarning soʻzlariga koʻra, soatlab ishlashga majbur qiluvchi shafqatsiz "hustle" madaniyatiga qarshi muqobil yechim hisoblanadi. Loyihaning asosiy maqsadi qisqa muddatli shoular yoki "12 haftadan soʻng Demo Day" bosimi ostida ishlash emas, balki hayot sifatini yaxshilashdan iborat. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
ixbt.com va boshqa texnologik manbalar xabar berishicha, ushbu olti qavatli va suv boʻyida joylashgan bino joriy yilning mart oyida ish boshlagan boʻlib, hozirda uni tashkil etgan Rowan Aldean va uning rafiqasi Zahraa may oyidan buyon shu yerda yashamoqda. Rowan oʻtgan yili oʻzining avvalgi kompaniyasini millionlab dollarga sotgan va hozirda korxonalarga agentlarni joriy qilishga yordam beradigan amaliy sunʼiy intellekt (applied AI) startapini boshqarmoqda. Lift House ham hamma haker uylari kabi ham ishxona, ham birgalikda yashash maskani vazifasini bajaradi.
London ekotizimi va Silicon Valley farqlariSan-Fransiskoda oʻnlab yoki yuzlab shunday uylar omborxonalarda noqonuniy faoliyat yuritib, dabdabali tadbirlar yoki 72 soatlik tinimsiz ishlash marononlarini oʻtkazishi odatiy holga aylangan. Biroq Buyuk Britaniyada bu yondashuv oʻrinli emas. Rowan Aldean oʻz soʻzida Londondagi muvaffaqiyatli DeepMind kompaniyasini misol qilib keltirib, ular hech qanday shovqin-suronsiz Nobel mukofotlarini qoʻlga kiritgani va yangi innovatsiyalarni yaratganini taʼkidladi.
Hozirgi kunda London texnologiya sahnasida barcha narsani optimallashtirishga qaratilgan "Londonmaxxing" deb nomlangan yangi tendensiya ommalashmoqda. Britaniya poytaxti ekotizimi San-Fransiskodagidek koʻz-koʻqotar va startap-bro uslubiga ega emas, biroq uning asoschilari ham ulkan muvaffaqiyatlar, boylik va bozor hukmronligiga intiladi. Dealroom maʼlumotlariga koʻra, London sunʼiy intellekt startaplari 2026-yilning oʻzida 12 milliard dollar mablagʻ yigʻishga muvaffaq boʻlgan.
Moliyaviy muvaffaqiyat va kelajak rejalariMaʼlum qilinishicha, London startaplari jami 14,7 milliard dollar sarmoya jalb qilgan boʻlib, ulardan oltita kompaniya 500 million dollardan ortiq mablagʻ toʻplagan. Ushbu muvaffaqiyatli kompaniyalar qatoriga Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence hamda Isomorphic Labs kiradi. Ularning oxirgi uchtasi ayniqsa DeepMind sobiq xodimlari tomonidan asos solingani eʼtiborga molikdir.
Sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi bunday yuksalish Buyuk Britaniya texnologiya jamoatchiligida ruhlanish uygʻotib, Lift House rezidentlari kabi yosh avlod vakillarini ham katta marralarni zabt etishga undamoqda. Maskanda yashash muddati moslashuvchan boʻlib, ayrimlar bir oy, boshqalari esa olti oydan ortiq qolishni rejalashtirgan. Ular oziq-ovqat mahsulotlarini oʻzlari sotib olib, birgalikda ovqat tayyorlaydi va tozalash ishlarini oʻzaro taqsimlaydi.
San-Fransisko startap standartlaridan farqli oʻlaroq, Lift House rezidentlari ambitsiya va shaxsiy hayot oʻrtasidagi muvozanatni saqlashni birinchi oʻringa qoʻyishadi. Bu esa Buyuk Britaniyada texnologik tadbirkorlikning mutlaqo yangi va sogʻlom madaniyati shakllanayotganidan dalolat beradi.
…