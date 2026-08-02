Londonlik startapchilar Kremniy vodiysi madaniyatiga qarshi chiqmoqda

·37·Texno
Londonlik startapchilar Kremniy vodiysi madaniyatiga qarshi chiqmoqda
Qisqacha

Londonning sharqiy qismida olti nafar yosh tadbirkor tomonidan asos solingan London Island Founder House yoki qisqacha Lift House maskani soatlab ishlashga majbur qiluvchi shafqatsiz madaniyatga qarshi muqobil yechim sifatida ish boshladi. Joriy yilning mart oyida ish boshlagan suv bo'yidagi olti qavatli binoda uni tashkil etgan Rowan Aldean va uning rafiqasi Zahraa may oyidan buyon yashab kelmoqda.

Londonning sharqiy qismida joylashgan olti nafar yosh tadbirkor anʼanaviy San-Fransisko haker uylariga oʻxshamaydigan oʻziga xos loyihaga asos soldi. London Island Founder House (yoki qisqacha Lift House) deb nomlangan mazkur maskan ishtirokchilarning soʻzlariga koʻra, soatlab ishlashga majbur qiluvchi shafqatsiz "hustle" madaniyatiga qarshi muqobil yechim hisoblanadi. Loyihaning asosiy maqsadi qisqa muddatli shoular yoki "12 haftadan soʻng Demo Day" bosimi ostida ishlash emas, balki hayot sifatini yaxshilashdan iborat. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com va boshqa texnologik manbalar xabar berishicha, ushbu olti qavatli va suv boʻyida joylashgan bino joriy yilning mart oyida ish boshlagan boʻlib, hozirda uni tashkil etgan Rowan Aldean va uning rafiqasi Zahraa may oyidan buyon shu yerda yashamoqda. Rowan oʻtgan yili oʻzining avvalgi kompaniyasini millionlab dollarga sotgan va hozirda korxonalarga agentlarni joriy qilishga yordam beradigan amaliy sunʼiy intellekt (applied AI) startapini boshqarmoqda. Lift House ham hamma haker uylari kabi ham ishxona, ham birgalikda yashash maskani vazifasini bajaradi.

London ekotizimi va Silicon Valley farqlari

San-Fransiskoda oʻnlab yoki yuzlab shunday uylar omborxonalarda noqonuniy faoliyat yuritib, dabdabali tadbirlar yoki 72 soatlik tinimsiz ishlash marononlarini oʻtkazishi odatiy holga aylangan. Biroq Buyuk Britaniyada bu yondashuv oʻrinli emas. Rowan Aldean oʻz soʻzida Londondagi muvaffaqiyatli DeepMind kompaniyasini misol qilib keltirib, ular hech qanday shovqin-suronsiz Nobel mukofotlarini qoʻlga kiritgani va yangi innovatsiyalarni yaratganini taʼkidladi.

Hozirgi kunda London texnologiya sahnasida barcha narsani optimallashtirishga qaratilgan "Londonmaxxing" deb nomlangan yangi tendensiya ommalashmoqda. Britaniya poytaxti ekotizimi San-Fransiskodagidek koʻz-koʻqotar va startap-bro uslubiga ega emas, biroq uning asoschilari ham ulkan muvaffaqiyatlar, boylik va bozor hukmronligiga intiladi. Dealroom maʼlumotlariga koʻra, London sunʼiy intellekt startaplari 2026-yilning oʻzida 12 milliard dollar mablagʻ yigʻishga muvaffaq boʻlgan.

Moliyaviy muvaffaqiyat va kelajak rejalari

Maʼlum qilinishicha, London startaplari jami 14,7 milliard dollar sarmoya jalb qilgan boʻlib, ulardan oltita kompaniya 500 million dollardan ortiq mablagʻ toʻplagan. Ushbu muvaffaqiyatli kompaniyalar qatoriga Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence hamda Isomorphic Labs kiradi. Ularning oxirgi uchtasi ayniqsa DeepMind sobiq xodimlari tomonidan asos solingani eʼtiborga molikdir.

Sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi bunday yuksalish Buyuk Britaniya texnologiya jamoatchiligida ruhlanish uygʻotib, Lift House rezidentlari kabi yosh avlod vakillarini ham katta marralarni zabt etishga undamoqda. Maskanda yashash muddati moslashuvchan boʻlib, ayrimlar bir oy, boshqalari esa olti oydan ortiq qolishni rejalashtirgan. Ular oziq-ovqat mahsulotlarini oʻzlari sotib olib, birgalikda ovqat tayyorlaydi va tozalash ishlarini oʻzaro taqsimlaydi.

San-Fransisko startap standartlaridan farqli oʻlaroq, Lift House rezidentlari ambitsiya va shaxsiy hayot oʻrtasidagi muvozanatni saqlashni birinchi oʻringa qoʻyishadi. Bu esa Buyuk Britaniyada texnologik tadbirkorlikning mutlaqo yangi va sogʻlom madaniyati shakllanayotganidan dalolat beradi.

Haker uyiStartapSunʼiy intellektLondonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiAnthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiBugun, 03:26OpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiOpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiBugun, 02:27Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiRaymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiBugun, 01:58SpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaSpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaBugun, 01:28Sud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiSud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiBugun, 01:23OpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiOpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi