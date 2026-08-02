Rogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narx
Bozorga noyob mexanik boshqaruv gʻildiragiga ega boʻlgan Rogbid SpinR himoyalangan aqlli soati taqdim etildi va uning narxi atigi 50 dollarni tashkil qiladi. Yangi qurilmaning korpus yon qismida joylashgan mexanik aylanuvchi gʻildirak menyu hamda sozlamalar boʻylab harakatlanish imkonini beradi. Gadjet 51 millimetrli massiv va himoyalangan korpusda yigʻilgan boʻlib, IPX8 standarti boʻyicha suvdan himoya qilish tizimi bilan jihozlangan.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, bozorga noyob mexanik boshqaruv gʻildiragiga ega boʻlgan Rogbid SpinR himoyalangan aqlli soati taqdim etildi. Atigi 50 dollar narxga baholangan ushbu gadjet oʻzining oʻta chidamliligi, kattalashtirilgan ekrani va bir quvvatlanishda rekord darajada uzoq ishlay olishi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati — korpusning yon qismida joylashgan mexanik aylanuvchi gʻildirakdir. Ishlab chiqaruvchilarning tushuntirishicha, foydalanuvchilar menyu va sozlamalar boʻylab harakatlanish uchun endi displeyni tinimsiz barmoq bilan silashga majbur emas. Kompyuter sichqonchalaridagi optik gʻildiraklarni eslatuvchi bu mexanizm harakatni aniq qayd etib, uni boshqaruv buyruqlariga aylantiradi.
Mustahkam korpus va texnik imkoniyatlarRogbid SpinR oʻlchamlari va chidamliligi boʻyicha ham eʼtirofga loyiq. Gadjet 51 millimetrli massiv va himoyalangan korpusda yigʻilgan boʻlib, uning qalinligi 13,4 millimetrni tashkil etadi. Shuningdek, qurilma IPX8 standarti boʻyicha suvdan himoya qilish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu kundalik foydalanishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.
Soat oʻlchami 1,7 dyuymli va 360x360 piksellar aniqligidagi yirik ekran bilan taʼminlangan. Ichki xotira hajmi 128 MB ni tashkil qiladi. Foydalanuvchining yurak urish chastotasini kuzatib borish vazifasi esa zamonaviy HX3918 optik datchigiga yuklatilgan.
Bogʻlanish va akkumulyator quvvatiSmart-soatni smartfonga ulash uchun Bluetooth 5.4 texnologiyasidan foydalaniladi. Biroq, narxni hamyonbop saqlab qolish maqsadida, qurilma oʻzining mustaqil GPS-modulidan mahrum etilgan. Bu jihat kundalik shahar sharoitida unchalik sezilmasa-da, sport bilan professional shugʻullanuvchilar uchun muhim boʻlishi mumkin.
Qurilmaning eng asosiy yutugʻi sifatida uning quvvat zaxirasi koʻrsatilmoqda. Sigʻimi 1100 mA·soat boʻlgan akkumulyator tufayli Rogbid SpinR kutish rejimida naq 100 kungacha quvvat olmasdan ishlay oladi. Taqqoslash uchun, koʻpchilik flagman smart-soatlar har kuni quvvatlashni talab etishini inobatga olsak, bu koʻrsatkich ancha taʼsirli koʻrinadi.
…