Rogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narx

·34·Texno
Rogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narx
Qisqacha

Bozorga noyob mexanik boshqaruv gʻildiragiga ega boʻlgan Rogbid SpinR himoyalangan aqlli soati taqdim etildi va uning narxi atigi 50 dollarni tashkil qiladi. Yangi qurilmaning korpus yon qismida joylashgan mexanik aylanuvchi gʻildirak menyu hamda sozlamalar boʻylab harakatlanish imkonini beradi. Gadjet 51 millimetrli massiv va himoyalangan korpusda yigʻilgan boʻlib, IPX8 standarti boʻyicha suvdan himoya qilish tizimi bilan jihozlangan.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, bozorga noyob mexanik boshqaruv gʻildiragiga ega boʻlgan Rogbid SpinR himoyalangan aqlli soati taqdim etildi. Atigi 50 dollar narxga baholangan ushbu gadjet oʻzining oʻta chidamliligi, kattalashtirilgan ekrani va bir quvvatlanishda rekord darajada uzoq ishlay olishi bilan texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning asosiy oʻziga xos jihati — korpusning yon qismida joylashgan mexanik aylanuvchi gʻildirakdir. Ishlab chiqaruvchilarning tushuntirishicha, foydalanuvchilar menyu va sozlamalar boʻylab harakatlanish uchun endi displeyni tinimsiz barmoq bilan silashga majbur emas. Kompyuter sichqonchalaridagi optik gʻildiraklarni eslatuvchi bu mexanizm harakatni aniq qayd etib, uni boshqaruv buyruqlariga aylantiradi.

Mustahkam korpus va texnik imkoniyatlar

Rogbid SpinR oʻlchamlari va chidamliligi boʻyicha ham eʼtirofga loyiq. Gadjet 51 millimetrli massiv va himoyalangan korpusda yigʻilgan boʻlib, uning qalinligi 13,4 millimetrni tashkil etadi. Shuningdek, qurilma IPX8 standarti boʻyicha suvdan himoya qilish tizimi bilan jihozlangan boʻlib, bu kundalik foydalanishda qoʻshimcha qulaylik yaratadi.

Soat oʻlchami 1,7 dyuymli va 360x360 piksellar aniqligidagi yirik ekran bilan taʼminlangan. Ichki xotira hajmi 128 MB ni tashkil qiladi. Foydalanuvchining yurak urish chastotasini kuzatib borish vazifasi esa zamonaviy HX3918 optik datchigiga yuklatilgan.

Bogʻlanish va akkumulyator quvvati

Smart-soatni smartfonga ulash uchun Bluetooth 5.4 texnologiyasidan foydalaniladi. Biroq, narxni hamyonbop saqlab qolish maqsadida, qurilma oʻzining mustaqil GPS-modulidan mahrum etilgan. Bu jihat kundalik shahar sharoitida unchalik sezilmasa-da, sport bilan professional shugʻullanuvchilar uchun muhim boʻlishi mumkin.

Qurilmaning eng asosiy yutugʻi sifatida uning quvvat zaxirasi koʻrsatilmoqda. Sigʻimi 1100 mA·soat boʻlgan akkumulyator tufayli Rogbid SpinR kutish rejimida naq 100 kungacha quvvat olmasdan ishlay oladi. Taqqoslash uchun, koʻpchilik flagman smart-soatlar har kuni quvvatlashni talab etishini inobatga olsak, bu koʻrsatkich ancha taʼsirli koʻrinadi.

Rogbid SpinRSmart soatGadjetlarYangi texnologiyalarTaek-novosti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ter tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiTer tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiBugun, 04:57Anthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiAnthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiBugun, 03:26OpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiOpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiBugun, 02:27Londonlik startapchilar Kremniy vodiysi madaniyatiga qarshi chiqmoqdaLondonlik startapchilar Kremniy vodiysi madaniyatiga qarshi chiqmoqdaBugun, 02:26Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiRaymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiBugun, 01:58SpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaSpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi