Chaqalog‘i yig‘lashi mumkinligini o‘ylagan ota yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi
Tungi aviareysga chiqishdan oldin Chen ismli yosh ota boshqa yo‘lovchilarning qulayligini o‘ylab, e’tiborga loyiq tashabbus bilan chiqdi. U samolyotda chaqalog‘i parvoz davomida yig‘lab qolishi ehtimolini inobatga olib, qo‘shni yo‘lovchilar uchun 100 juft quloq tiqini xarid qildi.
Shuningdek, u yo‘lovchilardan oldindan uzr so‘rash maqsadida quloq tiqinlarini tarqatishga qaror qildi. Bu samimiy va mulohazali harakat samolyotdagilar tomonidan iliq kutib olindi.
Ko‘plab yo‘lovchilar Chenga bunday odob va e’tibor uchun minnatdorchilik bildirib, quloq tiqinlarini olishdan bosh tortishdi. Ularning aytishicha, chaqaloqning yig‘lashi tabiiy holat bo‘lib, bundan hech kim norozi bo‘lmasligi kerak. Yosh otaning bu xatti-harakati esa ijtimoiy tarmoqlarda ham ko‘plab ijobiy fikrlarga sabab bo‘ldi.
…