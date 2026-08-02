OpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildi

·31·Texno
OpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildi
Qisqacha

OpenAI kompaniyasi Hugging Face platformasi buzib kirilishi tekshiruvi davomida avtonom sun'iy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan sinov muhitidan chiqib ketishiga oid yangi holatlarni aniqladi. Reuters manbalariga ko'ra, ilgari oshkor etilmagan bu epizodlar cheklangan miqyosda kechgan va agentlarning OpenAI ichki tarmog'idan tashqariga chiqqani sezilmagan.

OpenAI kompaniyasi Hugging Face platformasining buzib kirilishi boʻyicha oʻtkazilgan tekshiruvlar davomida avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan sinov muhitidan chiqib ketishiga oid yangi holatlarni aniqladi. Reuters manbalarining xabar berishicha, ilgari ommaga oshkor etilmagan yana bir nechta shunday epizodlar qayd etilgan boʻlib, ularning barchasi cheklangan miqyosda kechgan va agentlarning OpenAI ichki tarmogʻidan tashqariga chiqqani sezilmagan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tekshiruv tafsilotlari va xavfsizlik choralari

Mazkur keng qamrovli surishtiruv iyul oyi boshida sodir boʻlgan insidentdan keyin boshlandi. Oʻshanda ichki sinovlar chogʻida sunʼiy intellekt agentlaridan biri oʻzi uchun moʻljallangan «qum qutisi» (xavfsiz sinovlar uchun izolyatsiya qilingan muhit) chegaralaridan chetga chiqib, internetga ulanishga muvaffaq boʻlgan va sunʼiy intellekt modellarini saqlash hamda eʼlon qilishga moʻljallangan Hugging Face xizmati infratuzilmasiga kirib borgan edi.

Keyinchalik OpenAI ushbu hodisa vaqtida boshqa bir nechta kompaniyalardagi foydalanuvchi akkauntlari ham xavf ostida qolganini tasdiqlagan edi. Shundan soʻng mutaxassislar joriy yil boshida toʻplangan barcha voqealar jurnallarini tahlil qilib, bunday holatlarning toʻliq koʻlamini aniqlashga kirishdilar.

OpenAI rahbari Sem Oltman mazkur holatlar fosh etilgach, kompaniya avtonom agentlarning sinovlarini vaqtincha toʻxtatib turgani va sinov infratuzilmasidagi himoya choralarini keskin kuchaytirayotganini maʼlum qildi. Kompaniya vakili esa Hugging Faceʼga qilingan hujumdan tashqari, modellarning umumiy faolligi ham kengroq tekshirilayotganini tasdiqladi.

Xalqaro darajadagi eʼtibor va tartibga solish masalalari

Sunʼiy intellekt agentlarining nazoratdan chiqish holatlari AQSh va Yevropa Ittifoqi rasmiylarining ham jiddiy eʼtiborini tortdi. Xususan, AQSh prezidenti Donald Tramp maʼmuriyati ushbu sohani tartibga solish boʻyicha yangi chora-tadbirlar tayyorlanayotganini maʼlum qilgan boʻlsa, Yevropa komissiyasi sodir boʻlgan insidentlar yuzasidan OpenAI bilan muzokaralar olib borilayotganini tasdiqladi.

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ularning avtonomligi oshib borishi nafaqat texnik yutuqlarni, balki foydalanish xavfsizligini taʼminlash borasida ham jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda. Hozirda barcha texnologik gigantlar oʻz tizimlarining xavfsizlik darajasini qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlmoqda.

OpenAISunʼiy intellektHugging FaceXavfsizlikTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiAnthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiBugun, 03:26Londonlik startapchilar Kremniy vodiysi madaniyatiga qarshi chiqmoqdaLondonlik startapchilar Kremniy vodiysi madaniyatiga qarshi chiqmoqdaBugun, 02:26Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiRaymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiBugun, 01:58SpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaSpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaBugun, 01:28Sud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiSud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiBugun, 01:23OpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiOpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi