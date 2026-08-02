Lionel Messi Inter Miami tarkibiga qaytdi

·29·Sport
Lionel Messi Inter Miami tarkibiga qaytdi
Qisqacha

AQShning Inter Miami klubi sardori Lionel Messi Kolumbus Kryu jamoasiga qarshi kechadigan Sharqiy konferensiya uchrashuvi uchun qaydnomaga kiritildi va zaxiradan joy oldi. Sakkiz karra Oltin toʻp sohibi soʻnggi bor 19-iyul kuni Argentina terma jamoasi safida maydonga tushgan boʻlib, jahon chempionati finalidagi magʻlubiyatdan soʻng unga ikki haftalik qisqa muddatli hordiq chiqarishga ruxsat berilgan edi.

AQShning Inter Miami klubi sardori Lionel Messi yana maydonga qaytishga hozirlik koʻrmoqda. GOAL.com xabar berishicha, argentinalik hujumchi jamoaning Kolumbus Kryu jamoasiga qarshi kechadigan Sharqiy konferensiya uchrashuvi uchun qaydnomaga kiritildi va zaxiradan joy oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, sakkiz karra Oltin toʻp sohibi soʻnggi bor 19-iyul kuni Argentina terma jamoasi safida maydonga tushgan edi. Jahon chempionati finalidagi magʻlubiyatdan soʻng futbolchiga ikki haftalik qisqa muddatli hordiq chiqarishga ruxsat berilgan boʻlib, u ushbu tanaffus sababli MLS All-Star oʻyinini ham oʻtkazib yuborgan edi.

Yangi yulduzlar va tarkibdagi oʻzgarishlar

Messi bilan birga Argentina terma jamoasida harakat qilgan Rodrigo De Paul ham jamoa safiga kelib qoʻshildi. U ushbu bahsni asosiy tarkibda boshlaydigan boʻldi. Eʼtiborlisi, De Paul Mayami klubi safida braziliyalik afsonaviy yarim himoyachi Kazemiro bilan ilk bor birga maydonga tushadi. Oldingi turda Monrealga qarshi kechgan debyut oʻyinida Kazemiro muxlislarda ijobiy taassurot qoldirgan edi.

Jamoaning boshqa bir tajribali vakili Luis Suares ham ajoyib sport formasida turibdi. Yangi bosh murabbiy Gilermo Hoyos qoʻl ostida urugvaylik hujumchi yangi nafas olgandek taassurot qoldirmoqda. Suares soʻnggi uchta uchrashuvning oʻzida oltita gol urishga muvaffaq boʻldi. Jumladan, oʻtgan hafta Monrealga qarshi kechgan bahsda u penaltini aniq amalga oshirib, jamoasiga gʻalaba keltirgandi. U hujum chizigʻida German Berterame bilan samarali duet hosil qilmoqda.

Oldinda muhim oʻyinlar kutmoqda

Mayamiliklar uchun Lionel Messining safga qaytishi ayni muddao boʻldi, boisi jamoa mavsumning qolgan qismida ikkita yirik musobaqada kurash olib borishga majbur. Supporters’ Shield sovrini uchun kurashayotgan jamoa uchun har bir ochko muhim ahamiyat kasb etadi.

Shanba kungi bahsdan soʻng, Inter Miami eʼtiborini darhol xalqaro maydonga qaratadi. Jamoa chorshanba kuni Leagues Cup doirasida Atletiko San Luis jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Oldinda jamoani tigʻiz taqvim va qizgʻin uchrashuvlar kutib turibdi.

Lionel MessiInter MiamiMLSFutbolRonaldu
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xabi Alonso Mixail Mudrikning Chelsidegi kutilmagan qaytishidan mamnunXabi Alonso Mixail Mudrikning Chelsidegi kutilmagan qaytishidan mamnunBugun, 02:34Arsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdiArsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdiBugun, 01:56Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Kecha, 23:36Brayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydiBrayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydiKecha, 23:32Real Madrid oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalabani boy berdiReal Madrid oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalabani boy berdiKecha, 23:32Real Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinReal Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinKecha, 22:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda