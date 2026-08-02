AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildi
AQSh Federal qidiruv bürosi va Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi mamlakatdagi hayotiy muhim suv taʼminoti hamda oqova suvlarni tozalash obyektlariga qaratilgan jiddiy kiberhujumlar sodir boʻlganini maʼlum qildi. Ixbt.com xabariga koʻra, iyul oyining oxiridan boshlab jami yettita shtatdagi suv tozalash va taqsimlash korxonalari raqamli tahdidlar nishoniga aylangan va bu ayrim hududlarda suv taʼminoti jarayonining uzilishiga sabab boʻlgan.
AQSh Federal qidiruv bürosi (FQB) hamda Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi (EPA) mamlakatdagi suv taʼminoti va oqova suvlarni tozalash obyektlariga qaratilgan jiddiy kiberhujumlar seriyasi haqida ogohlantirdi. Maʼlum qilinishicha, iyul oyining oxiridan boshlab qoʻshma shtatlardagi hayotiy muhim infratuzilma korxonalari raqamli tahdidlarga duch kelgan boʻlib, bu holat allaqachon ayrim hududlarda suv taʼminoti jarayonining uzilishiga sabab boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, 27-iyuldan beri jami yettita shtatdagi suv tozalash va taqsimlash korxonalari kiberhujumlar nishoniga aylangan. Mutaxassislar bu turdagi hujumlar zamonaviy shahar infratuzilmasining raqamli tarmoqlarga qanchalik bogʻliq ekanini va ularning zaifligini yaqqol koʻrsatib berayotganini taʼkidlashmoqda.
Nazoratning yoʻqolishi va texnik muammolarFQB maʼlumotlariga koʻra, tajovuzkorlar sanoat jarayonlarini boshqarishda qoʻllaniladigan dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlarga (PLC) ruxsatsiz kirishga muvaffaq boʻlishgan. Hackerlar qurilmalarning IP-manzillari hamda parollarini masofadan turib oʻzgartirib yuborishgan, natijada mahalliy operatorlar muhim uskunalar ustidan nazoratni toʻliq yoʻqotib qoʻyishgan.
Jabrlangan korxonalar vakillarining bildirishicha, mazkur kiberintruzivlar oqibatida suv quvurlaridagi bosim keskin tushib ketgan va ayrim hududlarda suv toshqini holatlari kuzatilgan. Bosimning pasayishi nafaqat isteʼmolchilarga suv yetkazib berishda uzilishlar keltirib chiqaradi, balki yanada jiddiy ekologik va sanitariya xavflarini ham yuzaga keltiradi.
Infratuzilma uchun yashirin xavflarMutaxassislarning tushuntirishicha, quvurlardagi bosimning meʼyordan past boʻlishi juda xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xususan, bu holat tozalanmagan sizot suvlarining asosiy quvurlar ichiga sizib oʻtishiga yoʻl ochib beradi, bu esa butun shahar suv taʼminoti tizimining xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi.
Ushbu xavfli hodisalar Minnesota shtatidagi oʻttizdan ortiq munitsipal suv taʼminoti obyektlariga qilingan hujumlardan koʻp oʻtmay sodir boʻlgani rasmiy idoralarni yanada qattiqroq choralar koʻrishga majbur qilmoqda. Hukumat idoralari mamlakat boʻylab barcha tegishli korxonalarga xavfsizlik choralarini zudlik bilan kuchaytirish boʻyicha maxsus koʻrsatmalar yubordi.
Xavfsizlikni taʼminlash boʻyicha tavsiyalarMazkur tahdidlarning oldini olish maqsadida mutaxassislar korxona rahbarlari va texnik operatorlarga quyidagi muhim qoidalarga amal qilishni qatʼiy tavsiya etishdi:
- Uskunalarning internet tarmogʻiga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanishini qatʼiy cheklash
- Himoyalangan shlyuzlar va zamonaviy tarmoq ekranlaridan foydalanish
- Barcha tizim parollarini kuchaytirilgan variantlarga oʻzgartirish
- Faqat ishonchli qurilmalar oʻrtasida maʼlumot almashinuviga ruxsat beruvchi kirish nazorati roʻyxatlarini sozlash
…