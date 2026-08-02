AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildi

·21·Texno
AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildi
Qisqacha

AQSh Federal qidiruv bürosi va Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi mamlakatdagi hayotiy muhim suv taʼminoti hamda oqova suvlarni tozalash obyektlariga qaratilgan jiddiy kiberhujumlar sodir boʻlganini maʼlum qildi. Ixbt.com xabariga koʻra, iyul oyining oxiridan boshlab jami yettita shtatdagi suv tozalash va taqsimlash korxonalari raqamli tahdidlar nishoniga aylangan va bu ayrim hududlarda suv taʼminoti jarayonining uzilishiga sabab boʻlgan.

AQSh Federal qidiruv bürosi (FQB) hamda Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi (EPA) mamlakatdagi suv taʼminoti va oqova suvlarni tozalash obyektlariga qaratilgan jiddiy kiberhujumlar seriyasi haqida ogohlantirdi. Maʼlum qilinishicha, iyul oyining oxiridan boshlab qoʻshma shtatlardagi hayotiy muhim infratuzilma korxonalari raqamli tahdidlarga duch kelgan boʻlib, bu holat allaqachon ayrim hududlarda suv taʼminoti jarayonining uzilishiga sabab boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, 27-iyuldan beri jami yettita shtatdagi suv tozalash va taqsimlash korxonalari kiberhujumlar nishoniga aylangan. Mutaxassislar bu turdagi hujumlar zamonaviy shahar infratuzilmasining raqamli tarmoqlarga qanchalik bogʻliq ekanini va ularning zaifligini yaqqol koʻrsatib berayotganini taʼkidlashmoqda.

Nazoratning yoʻqolishi va texnik muammolar

FQB maʼlumotlariga koʻra, tajovuzkorlar sanoat jarayonlarini boshqarishda qoʻllaniladigan dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlarga (PLC) ruxsatsiz kirishga muvaffaq boʻlishgan. Hackerlar qurilmalarning IP-manzillari hamda parollarini masofadan turib oʻzgartirib yuborishgan, natijada mahalliy operatorlar muhim uskunalar ustidan nazoratni toʻliq yoʻqotib qoʻyishgan.

Jabrlangan korxonalar vakillarining bildirishicha, mazkur kiberintruzivlar oqibatida suv quvurlaridagi bosim keskin tushib ketgan va ayrim hududlarda suv toshqini holatlari kuzatilgan. Bosimning pasayishi nafaqat isteʼmolchilarga suv yetkazib berishda uzilishlar keltirib chiqaradi, balki yanada jiddiy ekologik va sanitariya xavflarini ham yuzaga keltiradi.

Infratuzilma uchun yashirin xavflar

Mutaxassislarning tushuntirishicha, quvurlardagi bosimning meʼyordan past boʻlishi juda xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xususan, bu holat tozalanmagan sizot suvlarining asosiy quvurlar ichiga sizib oʻtishiga yoʻl ochib beradi, bu esa butun shahar suv taʼminoti tizimining xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi.

Ushbu xavfli hodisalar Minnesota shtatidagi oʻttizdan ortiq munitsipal suv taʼminoti obyektlariga qilingan hujumlardan koʻp oʻtmay sodir boʻlgani rasmiy idoralarni yanada qattiqroq choralar koʻrishga majbur qilmoqda. Hukumat idoralari mamlakat boʻylab barcha tegishli korxonalarga xavfsizlik choralarini zudlik bilan kuchaytirish boʻyicha maxsus koʻrsatmalar yubordi.

Xavfsizlikni taʼminlash boʻyicha tavsiyalar

Mazkur tahdidlarning oldini olish maqsadida mutaxassislar korxona rahbarlari va texnik operatorlarga quyidagi muhim qoidalarga amal qilishni qatʼiy tavsiya etishdi:

  • Uskunalarning internet tarmogʻiga toʻgʻridan-toʻgʻri ulanishini qatʼiy cheklash
  • Himoyalangan shlyuzlar va zamonaviy tarmoq ekranlaridan foydalanish
  • Barcha tizim parollarini kuchaytirilgan variantlarga oʻzgartirish
  • Faqat ishonchli qurilmalar oʻrtasida maʼlumot almashinuviga ruxsat beruvchi kirish nazorati roʻyxatlarini sozlash
Mutaxassislarning fikricha, kiberxavfsizlik qoidalariga qatʼiy rioya qilish va sanoat tarmoqlarini tashqi internetdan izolyatsiya qilishgina kelgusida shunga oʻxshash favqulodda vaziyatlarning oldini olishga yordam beradi.

KiberxavfsizlikSuvTaʼminotiFQBTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiAvtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiBugun, 06:23Snapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiSnapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiBugun, 05:21Ter tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiTer tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiBugun, 04:57Rogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxRogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxBugun, 03:59Anthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiAnthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiBugun, 03:26OpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiOpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi