Snapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdi

·34·Texno
Snapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdi
Qisqacha

Reddit foydalanuvchisi ntsow ZTE Nubia Z70 Ultra smartfoniga oʻrnatilgan Snapdragon 8 Elite protsessorini kompyuterlar uchun moʻljallangan ikkita katta bashniy kuler yordamida sinovdan oʻtkazdi. Oʻta kuchaytirilgan sovutish tizimi tufayli protsessordagi trotling deyarli butunlay yoʻq qilindi va 3DMark Wild Life Extreme Stress Test sinovida qurilmaning barqarorlik koʻrsatkichi 99 foizga yetdi.

Zamonaviy mobil qurilmalar texnologiyasi jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar oldida turgan eng asosiy muammolardan biri qizib ketish va uning natijasida yuzaga keladigan trotling jarayonidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya ixlosmandlaridan biri oʻtkazgan gʼayrioddiy tajriba mobil protsessorlarning asl imkoniyatlari harorat cheklovlari tufayli qanchalik cheklanishini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reddit foydalanuvchisi ntsow tomonidan oʻtkazilgan eksperiment davomida ZTE Nubia Z70 Ultra smartfoniga oʻrnatilgan Snapdragon 8 Elite protsessorini sinovdan oʻtkazish uchun kutilmagan usul tanlandi. Smartfon korpusidagi qizish muammosini butunlay bartaraf etish maqsadida unga odatda ish stoli kompyuterlari protsessorlari uchun moʻljallangan ikkita katta bashniy kuler ulandi.

Gʼayrioddiy tajriba va uning tafsilotlari

Tajriba davomida mutaxassis smartfonga ikkita sovutgichni joylashtirdi: ulardan biri qurilmaning orqa paneliga, ikkinchisi esa toʻgʻridan-toʻgʻri ekran tomoniga oʻrnatildi. Garchi mazkur qiziqarli post keyinchalik oʻchirib yuborilgan boʻlsa-da, uning natijalari tezkorlik bilan internet tarmogʻi boʻylab tarqalishga ulgurdi va mutaxassislar eʼtiborini tortdi.

Oʻta kuchaytirilgan sovutish tizimi tufayli Snapdragon 8 Elite protsessoridagi trotling deyarli butunlay yoʻq qilindi. 3DMark Wild Life Extreme Stress Test sinovida qurilmaning barqarorlik koʻrsatkichi 99 foizga yetdi. Shuningdek, Solar Bay Extreme Stress Test natijalarida ham barqarorlik 99,2 foizni tashkil etib, maksimal yuklamalar vaqtida ham ish unumdorligi pasaymaganini tasdiqladi.

Natijalar va kelajakdagi imkoniyatlar

Eʼlon qilingan natijalarga koʻra, bunday favqulodda sovitish sharoitida Snapdragon 8 Elite uzoq muddatli yuklamalar ostida barcha zamonaviy ilgʻor mobil protsessorlarni, jumladan, Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro hamda MediaTek Dimensity 9500 chiplarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Shuni taʼkidlash joizki, gap bazaviy unumdorlik haqida bormoqda, chunki zamonaviy flagman SoCʼlarning choʻqqi koʻrsatkichlari hali ham yuqoriligicha qolmoqda.

Ushbu qiziqarli eksperiment mobil platformalarning real salohiyati harorat rejimiga qanchalik bogʻliqligini yana bir bor isbotladi. Agar protsessor issiqlik cheklovlariga uchramasa, u oʻzining yuqori chastotalarida hech qanday yoʻqotishlarsiz ancha uzoq vaqt barqaror ishlay oladi.

SnapdragonSmartfonProtsessorTexnologiyaSovutish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiAvtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiBugun, 06:23AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiAQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiBugun, 05:51Ter tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiTer tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiBugun, 04:57Rogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxRogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxBugun, 03:59Anthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiAnthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiBugun, 03:26OpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiOpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi