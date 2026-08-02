Snapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdi
Reddit foydalanuvchisi ntsow ZTE Nubia Z70 Ultra smartfoniga oʻrnatilgan Snapdragon 8 Elite protsessorini kompyuterlar uchun moʻljallangan ikkita katta bashniy kuler yordamida sinovdan oʻtkazdi. Oʻta kuchaytirilgan sovutish tizimi tufayli protsessordagi trotling deyarli butunlay yoʻq qilindi va 3DMark Wild Life Extreme Stress Test sinovida qurilmaning barqarorlik koʻrsatkichi 99 foizga yetdi.
Zamonaviy mobil qurilmalar texnologiyasi jadal rivojlanib borayotgan bir paytda, ishlab chiqaruvchilar oldida turgan eng asosiy muammolardan biri qizib ketish va uning natijasida yuzaga keladigan trotling jarayonidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, texnologiya ixlosmandlaridan biri oʻtkazgan gʼayrioddiy tajriba mobil protsessorlarning asl imkoniyatlari harorat cheklovlari tufayli qanchalik cheklanishini yaqqol koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reddit foydalanuvchisi ntsow tomonidan oʻtkazilgan eksperiment davomida ZTE Nubia Z70 Ultra smartfoniga oʻrnatilgan Snapdragon 8 Elite protsessorini sinovdan oʻtkazish uchun kutilmagan usul tanlandi. Smartfon korpusidagi qizish muammosini butunlay bartaraf etish maqsadida unga odatda ish stoli kompyuterlari protsessorlari uchun moʻljallangan ikkita katta bashniy kuler ulandi.
Gʼayrioddiy tajriba va uning tafsilotlariTajriba davomida mutaxassis smartfonga ikkita sovutgichni joylashtirdi: ulardan biri qurilmaning orqa paneliga, ikkinchisi esa toʻgʻridan-toʻgʻri ekran tomoniga oʻrnatildi. Garchi mazkur qiziqarli post keyinchalik oʻchirib yuborilgan boʻlsa-da, uning natijalari tezkorlik bilan internet tarmogʻi boʻylab tarqalishga ulgurdi va mutaxassislar eʼtiborini tortdi.
Oʻta kuchaytirilgan sovutish tizimi tufayli Snapdragon 8 Elite protsessoridagi trotling deyarli butunlay yoʻq qilindi. 3DMark Wild Life Extreme Stress Test sinovida qurilmaning barqarorlik koʻrsatkichi 99 foizga yetdi. Shuningdek, Solar Bay Extreme Stress Test natijalarida ham barqarorlik 99,2 foizni tashkil etib, maksimal yuklamalar vaqtida ham ish unumdorligi pasaymaganini tasdiqladi.
Natijalar va kelajakdagi imkoniyatlarEʼlon qilingan natijalarga koʻra, bunday favqulodda sovitish sharoitida Snapdragon 8 Elite uzoq muddatli yuklamalar ostida barcha zamonaviy ilgʻor mobil protsessorlarni, jumladan, Snapdragon 8 Elite Gen 5, Apple A19 Pro hamda MediaTek Dimensity 9500 chiplarini ortda qoldirishga muvaffaq boʻldi. Shuni taʼkidlash joizki, gap bazaviy unumdorlik haqida bormoqda, chunki zamonaviy flagman SoCʼlarning choʻqqi koʻrsatkichlari hali ham yuqoriligicha qolmoqda.
Ushbu qiziqarli eksperiment mobil platformalarning real salohiyati harorat rejimiga qanchalik bogʻliqligini yana bir bor isbotladi. Agar protsessor issiqlik cheklovlariga uchramasa, u oʻzining yuqori chastotalarida hech qanday yoʻqotishlarsiz ancha uzoq vaqt barqaror ishlay oladi.
…