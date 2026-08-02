Avtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandi
Texnologiyalar olamida har kuni turli qiziqarli voqealar yuz berib turadi, biroq Xitoylik ustaning ushbu ishi chinakamiga eʼtiborga loyiq. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashina avtohalokatiga uchragan va deyarli ikkiga buklanib qolgan NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti videokartasini mutaxassis muvaffaqiyatli taʼmirlab, unga ikkinchi hayot baxsh etdi. Ushbu gʻayrioddiy holat zamonaviy kompyuter qismlarining chidamliligi va professional taʼmirlash imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Voqea tafsilotlariga koʻra, Brother Zhang taxallusi ostida faoliyat yurituvchi Xitoylik elektronika ustasi jiddiy shikastlangan grafik tezlatkichni qabul qilib olgan. YTH vaqtida kuchli zarba oqibatida qurilmaning sovutish tizimi va issiqlik tarqatuvchi plastinkasi qattiq deformatsiyaga uchragan. Videokarta xuddi kimdir uni qoʻsh qilib bukib qoʻygandek qoʻrqinchli holatda edi. Biroq qurilmani qismlarga ajratib koʻrish jarayoni kutilmagan ijobiy natijalarni koʻrsatdi.
Taʼmirlash jarayoni va sinovlarMutaxassisning tekshiruvi shuni koʻrsatdiki, tashqi koʻrinishining qoʻrqinchli ekanligiga qaramay, asosiy bosma plata (tekstolit) unchalik ham jiddiy egilmagan ekan. Eng muhimi, qisqa tutashuv alomatlari topilmagan. U ehtiyotkorlik bilan platani toʻgʻrilagach, videokarta ishga tushdi va hatto ekranga tasvir ham uzatdi. Shunga qaramay, muammolar hali tugamagan edi: maxsus drayver oʻrnatilgandan soʻng tizim ishdan chiqa boshladi, garchi xotira diagnostikasida hech qanday xato aniqlanmagan boʻlsa ham.
Nosozlik sababini bartaraf etish maqsadida u eng koʻp jabrlangan qism yaqinida joylashgan Samsung xotira chipini qayta sugʻurib, joyiga yangitdan qattiq qilib payvandlab chiqdi. Ushbu murakkab jarayon oʻz mevasini berdi va tizim qurilmani toʻgʻri taniy boshladi. Shtatdagi sovutish tizimi yaroqsiz holatga kelgani sababli, sinovlar qisman tiklangan radiator va ikkita tashqi ventilyator yordamida oʻtkazildi.
Nima uchun videokartani saqlab qolish imkoniz boʻldi?Sinov davomida tiklangan GeForce RTX 5060 Ti juda yaxshi natija koʻrsatdi. U 98,9 foiz barqarorlik bilan murakkab stress-testdan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bunda GPU harorati 67 darajadan, xotira chiplari harorati esa 68 darajadan oshmadi. Mutaxassisning fikricha, bunday muvaffaqiyatli yakun koʻp jihatdan aynan RTX 5060 Ti modelining oʻziga xos konstruksiyasi bilan bogʻliq.
Gap shundaki, mazkur videokarta nisbatan kalta pechat platasiga ega boʻlib, asosiy zarba aynan uning chegarasidan chiqib turuvchi sovutish tizimiga toʻgʻri kelgan. Agar shikastlanishlar bevosita grafikor prosessorning oʻziga tegib oʻtganda yoki tekstolitda jiddiy yoriqlar hosil qilganida, qurilmani taʼmirlash imkonsiz yoki iqtisodiy jihatdan maʼnosiz boʻlar edi.
…