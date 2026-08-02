Avtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandi

·0·Texno
Avtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandi

Texnologiyalar olamida har kuni turli qiziqarli voqealar yuz berib turadi, biroq Xitoylik ustaning ushbu ishi chinakamiga eʼtiborga loyiq. ixbt.com nashrining xabar berishicha, mashina avtohalokatiga uchragan va deyarli ikkiga buklanib qolgan NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti videokartasini mutaxassis muvaffaqiyatli taʼmirlab, unga ikkinchi hayot baxsh etdi. Ushbu gʻayrioddiy holat zamonaviy kompyuter qismlarining chidamliligi va professional taʼmirlash imkoniyatlarini yana bir bor namoyish etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Voqea tafsilotlariga koʻra, Brother Zhang taxallusi ostida faoliyat yurituvchi Xitoylik elektronika ustasi jiddiy shikastlangan grafik tezlatkichni qabul qilib olgan. YTH vaqtida kuchli zarba oqibatida qurilmaning sovutish tizimi va issiqlik tarqatuvchi plastinkasi qattiq deformatsiyaga uchragan. Videokarta xuddi kimdir uni qoʻsh qilib bukib qoʻygandek qoʻrqinchli holatda edi. Biroq qurilmani qismlarga ajratib koʻrish jarayoni kutilmagan ijobiy natijalarni koʻrsatdi.

Taʼmirlash jarayoni va sinovlar

Mutaxassisning tekshiruvi shuni koʻrsatdiki, tashqi koʻrinishining qoʻrqinchli ekanligiga qaramay, asosiy bosma plata (tekstolit) unchalik ham jiddiy egilmagan ekan. Eng muhimi, qisqa tutashuv alomatlari topilmagan. U ehtiyotkorlik bilan platani toʻgʻrilagach, videokarta ishga tushdi va hatto ekranga tasvir ham uzatdi. Shunga qaramay, muammolar hali tugamagan edi: maxsus drayver oʻrnatilgandan soʻng tizim ishdan chiqa boshladi, garchi xotira diagnostikasida hech qanday xato aniqlanmagan boʻlsa ham.

Nosozlik sababini bartaraf etish maqsadida u eng koʻp jabrlangan qism yaqinida joylashgan Samsung xotira chipini qayta sugʻurib, joyiga yangitdan qattiq qilib payvandlab chiqdi. Ushbu murakkab jarayon oʻz mevasini berdi va tizim qurilmani toʻgʻri taniy boshladi. Shtatdagi sovutish tizimi yaroqsiz holatga kelgani sababli, sinovlar qisman tiklangan radiator va ikkita tashqi ventilyator yordamida oʻtkazildi.

Nima uchun videokartani saqlab qolish imkoniz boʻldi?

Sinov davomida tiklangan GeForce RTX 5060 Ti juda yaxshi natija koʻrsatdi. U 98,9 foiz barqarorlik bilan murakkab stress-testdan muvaffaqiyatli oʻtdi. Bunda GPU harorati 67 darajadan, xotira chiplari harorati esa 68 darajadan oshmadi. Mutaxassisning fikricha, bunday muvaffaqiyatli yakun koʻp jihatdan aynan RTX 5060 Ti modelining oʻziga xos konstruksiyasi bilan bogʻliq.

Gap shundaki, mazkur videokarta nisbatan kalta pechat platasiga ega boʻlib, asosiy zarba aynan uning chegarasidan chiqib turuvchi sovutish tizimiga toʻgʻri kelgan. Agar shikastlanishlar bevosita grafikor prosessorning oʻziga tegib oʻtganda yoki tekstolitda jiddiy yoriqlar hosil qilganida, qurilmani taʼmirlash imkonsiz yoki iqtisodiy jihatdan maʼnosiz boʻlar edi.

GeForce RTX 5060 TiVideokartaTaʼmirlashTexnologiyalarNVIDIA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiAQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiBugun, 05:51Snapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiSnapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiBugun, 05:21Ter tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiTer tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiBugun, 04:57Rogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxRogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxBugun, 03:59Anthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiAnthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiBugun, 03:26OpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiOpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiBugun, 02:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi