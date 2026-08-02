Xabi Alonso Mixail Mudrikning Chelsidegi kutilmagan qaytishidan mamnun

·21·Sport
Xabi Alonso Mixail Mudrikning Chelsidegi kutilmagan qaytishidan mamnun
Qisqacha

Angliyaning Chelsi klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso ukrainalik vinger Mixail Mudrikning diskvalifikatsiyadan soʻng jamoa safiga qaytganidan hayratda qolgani va xursandligini bildirdi. Taqiqlangan meldoniy moddasi aniqlangani sababli 2024-yilning noyabridan buyon professional futboldan chetlatilgan 25 yoshli futbolchining tergov ishlari Angliya futbol assotsiatsiyasi tomonidan yopildi va unga jamoaning Osiyodagi mavsumoldi safarida qatnashishga ruxsat berildi.

Angliyaning Chelsi klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso ukrainalik vinger Mixail Mudrikning diskvalifikatsiyadan soʻng jamoa safiga qaytgani haqidagi xabardan hayratda qolganini va xursandligini bildirdi. Futbolchining antidoping ishi yakuniga yetib, unga jamoaning Osiyodagi mavsumoldi safarida qatnashishiga ruxsat berildi. Bu kutilmagan yangilik londonliklar uchun ijobiy voqea boʻldi, chunki futbolchi uzoq tanaffusdan keyin yana safga qaytmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, 25 yoshli futbolchi taqiqlangan meldoniy moddasi aniqlangani sababli 2024-yilning noyabridan buyon professional futboldan chetlatilgandi. Angliya futbol assotsiatsiyasi FA futbolchi aybini tan olgani va u oʻtab boʻlgan 20 oylik diskvalifikatsiya muddatini qanoatli deb topib, tergov ishlarini rasman yopdi. Natijada Mudrik jamoaning Gonkongdagi safariga qoʻshilishi kutilmoqda.

Jismoniy holat va sabr zarurligi

Sidneyda Tottenxem bilan kechgan oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng matbuotga intervyu bergan Xabi Alonso bu xabar klub uchun ham toʻsatdan boʻlganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiylar shtabi bunday ijobiy xabarni bu vaqtda kutmagan edi, biroq futbolchining qaytishi barchani quvontirdi.

Shu bilan birga, ispaniyalik mutaxassis Mudrikning jismoniy holatiga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerakligini taʼkidladi. Deyarli ikki yil davomida rasmiy oʻyinlarda maydonga tushmagan vinger uchun optimal sport formasini tiklash qiyin kechishi tabiiy. Alonso futbolchining hozirgi konditsiyasi hali toʻliq maʼlum emasligini va unga moslashish uchun vaqt kerakligini aytdi.

Yakkaxon mashgʻulotlar va qiyin davr

Diskvalifikatsiya davrida Mudrikka Chelsi baza hududiga kirish hamda klub xodimlari bilan ishlash qatʼiyan taqiqlangandi. Shu sababli futbolchi jismoniy shaklini saqlab qolish uchun shaxsiy murabbiy va darvozabonlarni yollab, quyi liganing Uxbridge klubi bazasida shugʻullanishga majbur boʻldi. Xabi Alonso oʻyinchining shu vaqt davomida koʻrsatgan matonati va professionalligini yuqori baholadi.

„U har kuni oʻz ustida ishladi, bu juda qiyin boʻlganini tushunamiz, chunki u futbol oʻynashni, jamoaning bir qismi boʻlishni istagandi“, — dedi Alonso. Murabbiy futbolchining ruhiy holati va boshidan kechirgan sinovlarini hamma ham toʻliq tushuna olmasligini taʼkidlab, jamoa unga koʻmaklashishini bildirdi.

Eslatib oʻtamiz, Mixail Mudrik 2023-yilning yanvar oyida Shakhtar Donetsk klubidan Chelsi safiga kelib qoʻshilgan edi. Klub safida 73 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol muallifi boʻlgan vinger endilikda oʻzining ingliz klubidagi faoliyatini qaytadan boshlashga hozirlik koʻrmoqda.

ChelseaXabi AlonsoMixail MudrikAngliya Premyer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdiArsenal mavsumoldi oʻyinda Jironani yirik hisobda taslim etdiBugun, 01:56Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?Kecha, 23:36Brayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydiBrayan Mbemo: Manchester Yunayted doimo eng yuqori marralarni koʻzlaydiKecha, 23:32Real Madrid oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalabani boy berdiReal Madrid oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalabani boy berdiKecha, 23:32Real Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinReal Madrid Yan Diomande transferi uchun 120 million yevro toʻlashga yaqinKecha, 22:54Real Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiReal Madrid Antonio Rüdiger uchun maxsus tayyorgarlik rejasini tuzdiKecha, 22:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda