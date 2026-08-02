Xabi Alonso Mixail Mudrikning Chelsidegi kutilmagan qaytishidan mamnun
Angliyaning Chelsi klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso ukrainalik vinger Mixail Mudrikning diskvalifikatsiyadan soʻng jamoa safiga qaytganidan hayratda qolgani va xursandligini bildirdi. Taqiqlangan meldoniy moddasi aniqlangani sababli 2024-yilning noyabridan buyon professional futboldan chetlatilgan 25 yoshli futbolchining tergov ishlari Angliya futbol assotsiatsiyasi tomonidan yopildi va unga jamoaning Osiyodagi mavsumoldi safarida qatnashishga ruxsat berildi.
Angliyaning Chelsi klubi bosh murabbiyi Xabi Alonso ukrainalik vinger Mixail Mudrikning diskvalifikatsiyadan soʻng jamoa safiga qaytgani haqidagi xabardan hayratda qolganini va xursandligini bildirdi. Futbolchining antidoping ishi yakuniga yetib, unga jamoaning Osiyodagi mavsumoldi safarida qatnashishiga ruxsat berildi. Bu kutilmagan yangilik londonliklar uchun ijobiy voqea boʻldi, chunki futbolchi uzoq tanaffusdan keyin yana safga qaytmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, 25 yoshli futbolchi taqiqlangan meldoniy moddasi aniqlangani sababli 2024-yilning noyabridan buyon professional futboldan chetlatilgandi. Angliya futbol assotsiatsiyasi FA futbolchi aybini tan olgani va u oʻtab boʻlgan 20 oylik diskvalifikatsiya muddatini qanoatli deb topib, tergov ishlarini rasman yopdi. Natijada Mudrik jamoaning Gonkongdagi safariga qoʻshilishi kutilmoqda.
Jismoniy holat va sabr zarurligiSidneyda Tottenxem bilan kechgan oʻrtoqlik oʻyinidan soʻng matbuotga intervyu bergan Xabi Alonso bu xabar klub uchun ham toʻsatdan boʻlganini tan oldi. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiylar shtabi bunday ijobiy xabarni bu vaqtda kutmagan edi, biroq futbolchining qaytishi barchani quvontirdi.
Shu bilan birga, ispaniyalik mutaxassis Mudrikning jismoniy holatiga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerakligini taʼkidladi. Deyarli ikki yil davomida rasmiy oʻyinlarda maydonga tushmagan vinger uchun optimal sport formasini tiklash qiyin kechishi tabiiy. Alonso futbolchining hozirgi konditsiyasi hali toʻliq maʼlum emasligini va unga moslashish uchun vaqt kerakligini aytdi.
Yakkaxon mashgʻulotlar va qiyin davrDiskvalifikatsiya davrida Mudrikka Chelsi baza hududiga kirish hamda klub xodimlari bilan ishlash qatʼiyan taqiqlangandi. Shu sababli futbolchi jismoniy shaklini saqlab qolish uchun shaxsiy murabbiy va darvozabonlarni yollab, quyi liganing Uxbridge klubi bazasida shugʻullanishga majbur boʻldi. Xabi Alonso oʻyinchining shu vaqt davomida koʻrsatgan matonati va professionalligini yuqori baholadi.
„U har kuni oʻz ustida ishladi, bu juda qiyin boʻlganini tushunamiz, chunki u futbol oʻynashni, jamoaning bir qismi boʻlishni istagandi“, — dedi Alonso. Murabbiy futbolchining ruhiy holati va boshidan kechirgan sinovlarini hamma ham toʻliq tushuna olmasligini taʼkidlab, jamoa unga koʻmaklashishini bildirdi.
Eslatib oʻtamiz, Mixail Mudrik 2023-yilning yanvar oyida Shakhtar Donetsk klubidan Chelsi safiga kelib qoʻshilgan edi. Klub safida 73 ta uchrashuvda maydonga tushib, 10 ta gol muallifi boʻlgan vinger endilikda oʻzining ingliz klubidagi faoliyatini qaytadan boshlashga hozirlik koʻrmoqda.
…