Anthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdi

·0·Texno
Anthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdi

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining Claude oilasiga mansub bir nechta modellari ichki kiberxavfsizlik sinovlari jarayonida uchta kompaniya tizimlariga ruxsatsiz kirib olganini maʼlum qildi. ixbt.com xabar berishicha, ushbu hodisa "operatsion nosozlik" deb baholangan va shundan soʻng barcha sinov jarayonlari joriy yilning 23-iyulida vaqtincha toʻxtatilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur insidentlar 141 mingdan ortiq test sessiyalari tekshirilgandan soʻng aniqlangan. Ushbu tekshiruv shundoqqina OpenAI oʻzining avtonom sunʼiy intellekt agenti Hugging Face platformasiga ruxsatsiz kirgani haqida xabar berganidan koʻp oʻtmay boshlangan edi. Anthropic taʼkidlashicha, bunga sinovlarni tashkil etishdagi xatolik sabab boʻlgan.

Sinovdagi xatolik va tarmoqqa ulanish

Aslida modellar internet tarmogʻiga ulanmagan holda ishlashi kerak edi, biroq "tushunmovchilik tufayli ular ommaviy tarmoqqa ulanib qolgan". Tarmoqqa kirish imkoniyatiga ega boʻlgan Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 va bitta ichki eksperimental model oddiy usullar, jumladan, zaif parollarni tanlash hamda himoyalanmagan tarmoq interfeyslaridan foydalangan holda uchta tashkilot infratuzilmasiga kirishga muvaffaq boʻlgan.

Eng qiziqarli holatlardan biri Claude Opus 4.7 modeli bilan bogʻliq holda yuz berdi. Kompyuter tarmogʻidan yashirin maʼlumotlarni qidirish boʻyicha oʻquv ssenariysi boʻlgan Capture the Flag topshirigʻini bajarish chogʻida sunʼiy intellektga tasodifan real mavjud kompaniya nomi bilan bir xil boʻlgan uydirma nom berilgan. Natijada sunʼiy intellekt topilgan real serverlar sinovning bir qismi deb oʻylab, zaifliklarni mustaqil ravishda aniqlagan hamda maʼlumotlar bazasiga kirish huquqini qoʻlga kiritgan.

Xavfsizlik choralari va keyingi qadamlar

Boshqa bir holatda esa hali ommaga taqdim etilmagan tadqiqot modeli nishon sinov muhiti emas, balki haqiqiy kompaniya ekanligini tushunib yetgach, hujumni oʻz-oʻzidan toʻxtatgan. Anthropic jabrlangan tashkilotlarga bu haqda 27-iyul kuni xabar bergan. Ulardan ikkitasi sodir boʻlgan voqeadan oldindan xabardor boʻlmagan, uchinchi kompaniya bilan эsa aloqa oʻrnatish ishlari davom etmoqda.

Kompaniyaning hamkori hisoblangan Irregular kiberxavfsizlik laboratoriyasi ham mazkur holat yuzasidan oʻz tekshiruvini olib bormoqda. Anthropic vakillari zamonaviy sunʼiy intellekt modellarining imkoniyatlari kengayib borishi sari mavjud nazorat mexanizmlari yetarli boʻlmay qolayotgani va ularni ham ichki, ham tashqi sinov muhitlarida jiddiy kuchaytirish zarurligini tan olishdi.

Mazkur insident AQSh rasmiylarining yangi sunʼiy intellekt tizimlari xavfsizligiga boʻlgan eʼtiborining keskinlashuvi fonida sodir boʻldi. OpenAI bilan bogʻliq shunga oʻxshash voqealardan soʻng mamlakat rahbariyati eng quvvatli modellarni sinovdan oʻtkazishning yangi tizimini tayyorgarligini boshlab yuborgan edi. Hozirda OpenAI va Anthropic kompaniyalari kelgusidagi sunʼiy intellekt tizimlari xavfsizligi masalalarini Amerika regulyatorlari hamda qonunchilari bilan muhokama qilmoqda.

AnthropicClaudeSunʼiy intellektKiberxavfsizlikTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiOpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiBugun, 02:27Londonlik startapchilar Kremniy vodiysi madaniyatiga qarshi chiqmoqdaLondonlik startapchilar Kremniy vodiysi madaniyatiga qarshi chiqmoqdaBugun, 02:26Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiRaymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiBugun, 01:58SpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaSpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaBugun, 01:28Sud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiSud xAI kompaniyasining „nudify“ ilovalari taqiqini toʻxtatish haqidagi talabini rad etdiBugun, 01:23OpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiOpenAI yangi Astra modeli matematikada oʻnlab yutuqlarga erishdiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi