Ter tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildi
Tibbiyot va taqiluvchi texnologiyalar sohasida muhim qadam tashlandi. Olimlar organizmdagi biokimyoviy ko‘rsatkichlarni real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniyatiga ega bo‘lgan innovatsion aqlli uzuk prototipini yaratishdi. Ushbu gadjet inson tanasidagi kimyoviy jarayonlarni o‘rganish orqali zamonaviy tibbiyotda yangi sahna ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, bozordagi aksariyat tijoriy qurilmalar faqatgina tana harorati, yurak urishi, jismoniy faollik va uyqu sifatini nazorat qiladi. Biroq yangi ishlanma tananing ichki kimyoviy jarayonlarini tahlil qilishga ixtisoslashgan bo‘lib, bu foydalanuvchilarga o‘z salomatligi haqida yanada chuqurroq maʼlumot beradi.
Biokimyoviy ko‘rsatkichlarni aniqlash imkoniyatiMazkur qurilma organizmdagi bir qator muhim moddalar konsentratsiyasini bir vaqtning o‘zida o‘lchash quvvatiga ega. Jumladan, uzuk glyukoza, ketonlar, askorbin kislotasi (C vitamini), siydik kislotasi, sut kislotasi hamda etanolni aniqlay oladi.
Tahlil jarayoni teri yuzasidan ajraladigan ter orqali amalga oshiriladi. Qurilma ter tarkibini passiv osmotik jarayon yordamida, yaʼni hech qanday muolajalarsiz va qon olmasdan turib tahlil qiladi.
Texnik tuzilishi va sinov natijalariUzuk korpusi ichida miniatyura biotakroriy sensorlar, kumush-otsid asosidagi moslashuvchan akkumulyator hamda maʼlumotlarni qayta ishlash va simsiz uzatish uchun zarur bo‘lgan elektronika o‘rnatilgan. Ushbu batareya uzluksiz ishlash rejimida taxminan 12 soatga yetadi, individual kalibrlash esa o‘lchov aniqligini ikki oygacha saqlab turishga imkon beradi.
Sinov jarayonida tadqiqotchilar qurilmani turli kundalik stsenariylarda sinab ko‘rdilar. Xususan, glyukoza va ketonlar darajasini nazorat qilishga alohida eʼtibor qaratildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, uzuk ko‘rsatkichlari tijoriy glyukometrlar hamda qondagi qand miqdorini uzluksiz kuzatuvchi tizimlar maʼlumotlari bilan to‘la mos kelgan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur texnologiya shaxsiy tibbiyot rivojida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Agar odatiy taqiluvchi gadjetlar faqat tanada nima sodir bo‘layotganini ko‘rsatsa, bunday sensorlar o‘zgarishlarning sabablarini biokimyoviy darajada tushuntirib bera oladi. Hozircha ushbu aqlli uzuk laboratoriya prototipi bosqichida bo‘lib, uning ommaviy ishlab chiqarilishi yoki savdoga chiqarilish muddatlari maʼlum qilinmagan.
…