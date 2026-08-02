Ter tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildi

·0·Texno
Ter tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildi

Tibbiyot va taqiluvchi texnologiyalar sohasida muhim qadam tashlandi. Olimlar organizmdagi biokimyoviy ko‘rsatkichlarni real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniyatiga ega bo‘lgan innovatsion aqlli uzuk prototipini yaratishdi. Ushbu gadjet inson tanasidagi kimyoviy jarayonlarni o‘rganish orqali zamonaviy tibbiyotda yangi sahna ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, bozordagi aksariyat tijoriy qurilmalar faqatgina tana harorati, yurak urishi, jismoniy faollik va uyqu sifatini nazorat qiladi. Biroq yangi ishlanma tananing ichki kimyoviy jarayonlarini tahlil qilishga ixtisoslashgan bo‘lib, bu foydalanuvchilarga o‘z salomatligi haqida yanada chuqurroq maʼlumot beradi.

Biokimyoviy ko‘rsatkichlarni aniqlash imkoniyati

Mazkur qurilma organizmdagi bir qator muhim moddalar konsentratsiyasini bir vaqtning o‘zida o‘lchash quvvatiga ega. Jumladan, uzuk glyukoza, ketonlar, askorbin kislotasi (C vitamini), siydik kislotasi, sut kislotasi hamda etanolni aniqlay oladi.

Tahlil jarayoni teri yuzasidan ajraladigan ter orqali amalga oshiriladi. Qurilma ter tarkibini passiv osmotik jarayon yordamida, yaʼni hech qanday muolajalarsiz va qon olmasdan turib tahlil qiladi.

Texnik tuzilishi va sinov natijalari

Uzuk korpusi ichida miniatyura biotakroriy sensorlar, kumush-otsid asosidagi moslashuvchan akkumulyator hamda maʼlumotlarni qayta ishlash va simsiz uzatish uchun zarur bo‘lgan elektronika o‘rnatilgan. Ushbu batareya uzluksiz ishlash rejimida taxminan 12 soatga yetadi, individual kalibrlash esa o‘lchov aniqligini ikki oygacha saqlab turishga imkon beradi.

Sinov jarayonida tadqiqotchilar qurilmani turli kundalik stsenariylarda sinab ko‘rdilar. Xususan, glyukoza va ketonlar darajasini nazorat qilishga alohida eʼtibor qaratildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, uzuk ko‘rsatkichlari tijoriy glyukometrlar hamda qondagi qand miqdorini uzluksiz kuzatuvchi tizimlar maʼlumotlari bilan to‘la mos kelgan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur texnologiya shaxsiy tibbiyot rivojida yangi bosqichni boshlab berishi mumkin. Agar odatiy taqiluvchi gadjetlar faqat tanada nima sodir bo‘layotganini ko‘rsatsa, bunday sensorlar o‘zgarishlarning sabablarini biokimyoviy darajada tushuntirib bera oladi. Hozircha ushbu aqlli uzuk laboratoriya prototipi bosqichida bo‘lib, uning ommaviy ishlab chiqarilishi yoki savdoga chiqarilish muddatlari maʼlum qilinmagan.

Aqlli uzukTibbiyot texnologiyalariInnovatsiyaGlyukozaBiokimyoviy tahlil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxRogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxBugun, 03:59Anthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiAnthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiBugun, 03:26OpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiOpenAI avtonom sunʼiy intellekt agentlarining izolyatsiya qilingan muhitdan qochgani haqida maʼlum qildiBugun, 02:27Londonlik startapchilar Kremniy vodiysi madaniyatiga qarshi chiqmoqdaLondonlik startapchilar Kremniy vodiysi madaniyatiga qarshi chiqmoqdaBugun, 02:26Raymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiRaymon Tarok Ultra: DJI motorli yangi elektrodvorsiped taqdim etildiBugun, 01:58SpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaSpaceX maʼlumot markazlari uchun yirik gaz elektr stansiyasini qurmoqdaBugun, 01:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi