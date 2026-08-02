Honor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildi

·48·Texno
Honor Play11 Pro: 7000 mAch batareya va 1,5K ekran bilan taqdim etildi
Qisqacha

Honor kompaniyasi Xitoy bozorida 7000 mAch batareya va 1,5K ekranli Honor Play11 Pro smartfoni uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. Hozircha xaridorlarga 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega yagona konfiguratsiya 2100 yuan, yaʼni taxminan 300 AQSh dollaridan biroz qimmatroq narxda taklif etilmoqda.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Honor kompaniyasi Xitoy bozorida oʻzining yangi — Honor Play11 Pro smartfoni uchun dastlabki buyurtmalarni qabul qilishni boshladi. Hozircha xaridorlarga 8 GB tezkor va 256 GB doimiy xotiraga ega yagona konfiguratsiya 2100 yuan, yaʼni taxminan 300 AQSh dollaridan biroz qimmatroq narxda taklif etilmoqda. Yangi gadjet uchta jozibali rangda sotuvga chiqarilgan: kumushrang, tillarang va qora. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfon zamonaviy va mustahkam dizayni bilan ajralib turadi. Xususan, qurilma metall yon ramka bilan jihozlangan boʻlib, uning korpusi IP66 darajasidagi standart asosida chang va namlikdan ishonchli himoya qilingan. Bu esa kundalik foydalanishda qoʻshimcha xavfsizlikni taʼminlaydi.

Displey imkoniyatlari va koʻzni himoya qilish texnologiyasi

Modelning old qismi yuqori sifatli OLED ekran bilan qoplangan boʻlib, uning diagonali 6,6 dyuymni tashkil etadi. Displey 1,5K yuqori aniqlikni, 120 Hz chastotani va naq 6500 nit boʻlgan eng yuqori yorqinlik darajasini qoʻllab-quvvatlaydi. Taʼkidlash joizki, ekran old panelning salkam 95 foizini egallaydi.

Ishlab chiqaruvchilar foydalanuvchilarning koʻz salomatligiga ham alohida eʼtibor qaratishgan. Xususan, displey chastotasi 3840 Hz boʻlgan yuqori chastotali ShIM-regulirovka (PWM dimming) texnologiyasiga ega boʻlib, bu koʻzning charchashini sezilarli darajada kamaytiradigan nemercayushiy (miltillamaydigan) ekranni taʼminlaydi.

Batareya quvvati va texnik koʻrsatkichlar

Gajetning eng asosiy ustunliklaridan biri bu uning akkumulyatoridir. Honor Play11 Pro 7000 mAch sigʻimli ulkan batareya bilan taʼminlangan boʻlib, u 45 W quvvat olish tezligini qoʻllab-quvvatlaydi. Shunga qaramay, injenerlar batareya sigʻimi katta boʻlishiga qarammay, korpus qalinligini atigi 7,34 mm, ogʻirligini esa 185 gramm darajasida saqlab qolishga muvaffaq boʻlishgan.

Akkumulyator va dizayn uygʻunligi:

  • 7000 mAch sigʻimli akkumulyator
  • Atigi 7,34 mm qalinlikdagi yupqa korpus
  • Cariyligi 185 gramm boʻlgan yengil vazn
  • 45 W quvvatlash quvvati
Qurilmaning apparat qismi MediaTek Dimensity 6500 chipiga asoslangan boʻlib, kundalik vazifalarni bajarish uchun yetarli unumdorlikni taqdim etadi. Shuningdek, smartfon 50 megapikselli asosiy kamera hamda 8 megapikselli old kamera bilan jihozlangan boʻlib, sifatli suratga olish imkonini beradi.

HonorHonorPlay11ProSmartfonMediaTekGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiAvtohalokatga uchragan GeForce RTX 5060 Ti muvaffaqiyatli tiklandiBugun, 06:23AQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiAQShda suv taʼminoti tizimlariga uyushtirilgan kiberhujumlar fosh etildiBugun, 05:51Snapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiSnapdragon 8 Elite protsessori kuchli sovutish bilan barcha raqobatchilarni ortda qoldirdiBugun, 05:21Ter tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiTer tahlili orqali ishlaydigan yangi aqlli uzuk yaratildiBugun, 04:57Rogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxRogbid SpinR smart-soati: 100 kunlik avtonomiya va 50 dollarlik narxBugun, 03:59Anthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiAnthropic sunʼiy intellekt modellari sinov vaqtida tarmoqlarga kirdiBugun, 03:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi