Geely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdi
Xitoyning Geely kompaniyasi benzin va spirt aralashmasida yuruvchi yangi Galaxy Starshine 6 EF sedanini rasman namoyish etdi. Mazkur innovatsion tizim yoqilg'i tarkibini avtomatik aniqlash texnologiyasiga asoslangan bo'lib, maxsus datchik aralashmadagi metanol konsentratsiyasini tezkorlik bilan tahlil qiladi.
Xitoyning taniqli avtomobilsozlik kompaniyasi Geely oʻzining yangi avlod metanolsiz-elektr gibrid tizimi bilan jihozlanadigan Galaxy Starshine 6 EF sedanini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiyaning eng asosiy oʻziga xosligi — avtomobilni birgina yoqilgʻi baki orqali ham benzin, ham spirt (metanol) aralashmasi bilan istalgan nisbatda toʻldirish imkoniyatining yaratilganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur innovatsion tizim yoqilgʻi tarkibini avtomatik aniqlash texnologiyasiga asoslangan. Avtomobilga oʻrnatilgan maxsus datchik aralashmadagi metanol konsentratsiyasini tezkorlik bilan tahlil qiladi. Olingan maʼlumotlar darhol elektron boshqaruv blokiga uzatiladi va u real vaqt rejimida purkash hamda oʻt oldirish parametrlarini toʻgʻrilab boradi.
Natijada, dvigatel ishlashi joriy yoqilgʻi tarkibiga mukammal moslashadi. Bu esa haydovchiga yoqilgʻi quyish shoxobchalarida benzin va metanol nisbatini maxsus kuzatib borish yoki oʻlchash zaruriyatidan qutqaradi. Avtomobil qaysi turdagi aralashma quyilganidan qatʼi nazar, uni oʻzi aniqlab, optimal ish rejimini tanlaydi.
Texnik yangiliklar va qishki sinovlarYangi gibrid qurilma, shuningdek, 350 bar bosim ostida ishlaydigan yoqilgʻini toʻgʻridan-toʻgʻri purkash tizimiga ega boʻldi. Bu texnologiya yoqilgʻi aralashmasining yanada sifatli maydalanishini taʼminlaydi. Yangi oʻt oldirish tizimi va takomillashtirilgan kalibrovkalar bilan uygʻunlikda bu metanolli dvigatellarning asosiy muammosini hal qildi — endi ular oʻta past haroratlarda ham muammosiz ishga tushadi.
Bozorga chiqarilishidan avval Geely ushbu texnologiyani jiddiy va keng koʻlamli sinovlardan oʻtkazdi. Kompaniya bayonotiga koʻra, yangi kuch qurilmasining stenddagi sinovlari muddati odatiy benzin dvigatellarinikidan naq 3,6 baravar koʻp davom etgan. Shuningdek, turli iqlim sharoitlari va metanol yoqilgʻisining turlari boʻyicha oʻtkazilgan yoʻl sinovlarining umumiy masofasi qariyb 2 million kilometrni tashkil etdi.
Hozircha Geely rahbariyati Galaxy Starshine 6 EF modelining savdosi qachon boshlanishi, uning toʻliq texnik tavsiflari va narxlari borasidagi maʼlumotlarni sir saqlamoqda. Shunga qaramay, mazkur ekologik va tejamkor yechim avtomobil bozorida katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.
…