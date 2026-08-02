Geely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdi

·9·Avto
Geely benz va spirtda yuruvchi universal sedanini taqdim etdi
Qisqacha

Xitoyning Geely kompaniyasi benzin va spirt aralashmasida yuruvchi yangi Galaxy Starshine 6 EF sedanini rasman namoyish etdi. Mazkur innovatsion tizim yoqilg'i tarkibini avtomatik aniqlash texnologiyasiga asoslangan bo'lib, maxsus datchik aralashmadagi metanol konsentratsiyasini tezkorlik bilan tahlil qiladi.

Xitoyning taniqli avtomobilsozlik kompaniyasi Geely oʻzining yangi avlod metanolsiz-elektr gibrid tizimi bilan jihozlanadigan Galaxy Starshine 6 EF sedanini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu texnologiyaning eng asosiy oʻziga xosligi — avtomobilni birgina yoqilgʻi baki orqali ham benzin, ham spirt (metanol) aralashmasi bilan istalgan nisbatda toʻldirish imkoniyatining yaratilganidir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur innovatsion tizim yoqilgʻi tarkibini avtomatik aniqlash texnologiyasiga asoslangan. Avtomobilga oʻrnatilgan maxsus datchik aralashmadagi metanol konsentratsiyasini tezkorlik bilan tahlil qiladi. Olingan maʼlumotlar darhol elektron boshqaruv blokiga uzatiladi va u real vaqt rejimida purkash hamda oʻt oldirish parametrlarini toʻgʻrilab boradi.

Natijada, dvigatel ishlashi joriy yoqilgʻi tarkibiga mukammal moslashadi. Bu esa haydovchiga yoqilgʻi quyish shoxobchalarida benzin va metanol nisbatini maxsus kuzatib borish yoki oʻlchash zaruriyatidan qutqaradi. Avtomobil qaysi turdagi aralashma quyilganidan qatʼi nazar, uni oʻzi aniqlab, optimal ish rejimini tanlaydi.

Texnik yangiliklar va qishki sinovlar

Yangi gibrid qurilma, shuningdek, 350 bar bosim ostida ishlaydigan yoqilgʻini toʻgʻridan-toʻgʻri purkash tizimiga ega boʻldi. Bu texnologiya yoqilgʻi aralashmasining yanada sifatli maydalanishini taʼminlaydi. Yangi oʻt oldirish tizimi va takomillashtirilgan kalibrovkalar bilan uygʻunlikda bu metanolli dvigatellarning asosiy muammosini hal qildi — endi ular oʻta past haroratlarda ham muammosiz ishga tushadi.

Bozorga chiqarilishidan avval Geely ushbu texnologiyani jiddiy va keng koʻlamli sinovlardan oʻtkazdi. Kompaniya bayonotiga koʻra, yangi kuch qurilmasining stenddagi sinovlari muddati odatiy benzin dvigatellarinikidan naq 3,6 baravar koʻp davom etgan. Shuningdek, turli iqlim sharoitlari va metanol yoqilgʻisining turlari boʻyicha oʻtkazilgan yoʻl sinovlarining umumiy masofasi qariyb 2 million kilometrni tashkil etdi.

Hozircha Geely rahbariyati Galaxy Starshine 6 EF modelining savdosi qachon boshlanishi, uning toʻliq texnik tavsiflari va narxlari borasidagi maʼlumotlarni sir saqlamoqda. Shunga qaramay, mazkur ekologik va tejamkor yechim avtomobil bozorida katta qiziqish uygʻotishi kutilmoqda.

GeelyGalaxy Starshine 6 EFGibrid avtomobilMetanolAvtomexanika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiUAZ Buxanka afsonaviy nomi rasman tasdiqlandiBugun, 00:00Muhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobiliMuhandis oʻgʻil va uning otasi yasagan noodatiy oʻziyurar 4x4 avtomobiliKecha, 18:52Volkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiVolkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdiKecha, 15:57Mercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaMercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaKecha, 11:59Alfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiAlfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiKecha, 11:51Nevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiNevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiKecha, 10:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi