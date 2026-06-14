Qog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandi

·0·Foydali
Qog‘oz kitob o‘qish miyaga kutilmagan foyda berishi aniqlandi

Yapon olimlari qog‘oz kitob o‘qishning kutilmagan kognitiv afzalliklarini aniqladi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, qog‘oz formatida o‘qish syujet tafsilotlarini yaxshiroq bog‘lash va eslab qolishga yordam beradi.

Tadqiqot natijalari PLOS One jurnalida e’lon qilindi.

Tokio universiteti olimlari o‘tkazgan tajribada 25 nafar talaba ishtirok etgan. Ular manganing bir qismini qog‘oz kitobda yoki planshetda o‘qib, keyin hikoya bo‘yicha savollarga javob bergan.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, umumiy tushunish darajasi har ikkala guruhda ham o‘xshash bo‘lgan. Biroq planshetda o‘qigan ishtirokchilarga voqealar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash uchun ko‘proq vaqt kerak bo‘lgan.

Miya faoliyati tahlili esa qog‘oz kitob o‘qiganlarda ma’lumotni qayta ishlash jarayoni yengilroq kechganini ko‘rsatdi. Olimlar buni qog‘oz kitobning jismoniy xususiyatlari bilan izohlashmoqda. Sahifalarning joylashuvi va o‘qish jarayonining sezilishi miya uchun o‘ziga xos “fazoviy xarita” yaratadi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, raqamli o‘qish matnni tushunishga salbiy ta’sir qilmaydi, biroq ayni natijaga erishish uchun ko‘proq vaqt va kognitiv resurs talab etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildiQarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildiKecha, 17:33Stressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdiStressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdiKecha, 17:28Bolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladiBolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladi12.06, 16:333 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz11.06, 11:56Yurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindiYurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindi10.06, 17:04Jazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulotJazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulot10.06, 10:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Bolalar choy ichishi mumkinmi?