O‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premerasi o‘zbek tilida namoyish etiladi
Marvel studiyasining "O'rgimchak odam: Yangi kun" filmi 6 avgustdan boshlab O'zbekiston kinoteatrlarida namoyish etiladi. "Kino Insider" kanali tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mazkur kartina tomoshabinlarga o'zbek tilidagi dublyajda ham taqdim etiladi. Yangi filmda Piter Parkerning navbatdagi sarguzashtlari haqidagi voqealar hikoya qilinadi. Hozircha kartinaning o'zbekcha talqini qaysi kinoteatrlarda va nechta seansda qo'yilishi haqida batafsil ma'lumot berilmagan.
6 avgustdan O‘zbekiston kinoteatrlarida Marvel studiyasining "O‘rgimchak odam: Yangi kun" filmi namoyishi boshlanadi. "Kino Insider" kanali ma’lumotiga ko‘ra, film tomoshabinlarga o‘zbek tilidagi dublyajda ham taqdim etiladi.
Yangi kartinada Piter Parkerning navbatdagi voqealari hikoya qilinadi. O‘zbekcha ovozlashtirilgan talqin filmni ona tilida tomosha qilishni istagan muxlislar uchun ham kinoteatrlarda namoyish etiladi.
Hozircha filmning o‘zbek dublyaji qaysi kinoteatrlarda va nechta seansda qo‘yilishi haqida batafsil ma’lumot berilmagan. Namoyishlar 6 avgustdan boshlanishi rejalashtirilgan.
…