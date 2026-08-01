O‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premerasi o‘zbek tilida namoyish etiladi

·22·Madaniyat
O‘zbekiston kinoteatrlarida "O‘rgimchak odam: Yangi kun" premerasi o‘zbek tilida namoyish etiladi
Qisqacha

Marvel studiyasining "O'rgimchak odam: Yangi kun" filmi 6 avgustdan boshlab O'zbekiston kinoteatrlarida namoyish etiladi. "Kino Insider" kanali tarqatgan ma'lumotga ko'ra, mazkur kartina tomoshabinlarga o'zbek tilidagi dublyajda ham taqdim etiladi. Yangi filmda Piter Parkerning navbatdagi sarguzashtlari haqidagi voqealar hikoya qilinadi. Hozircha kartinaning o'zbekcha talqini qaysi kinoteatrlarda va nechta seansda qo'yilishi haqida batafsil ma'lumot berilmagan.

6 avgustdan O‘zbekiston kinoteatrlarida Marvel studiyasining "O‘rgimchak odam: Yangi kun" filmi namoyishi boshlanadi. "Kino Insider" kanali ma’lumotiga ko‘ra, film tomoshabinlarga o‘zbek tilidagi dublyajda ham taqdim etiladi.

Yangi kartinada Piter Parkerning navbatdagi voqealari hikoya qilinadi. O‘zbekcha ovozlashtirilgan talqin filmni ona tilida tomosha qilishni istagan muxlislar uchun ham kinoteatrlarda namoyish etiladi.

Hozircha filmning o‘zbek dublyaji qaysi kinoteatrlarda va nechta seansda qo‘yilishi haqida batafsil ma’lumot berilmagan. Namoyishlar 6 avgustdan boshlanishi rejalashtirilgan.

O'zbekistonMarvel StudiosPiter ParkerSpider-Man
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Durdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdiDurdona Qurbonova aktrisalikka qanday kirib kelganini so‘zlab berdiBugun, 13:12Ronalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaRonalduning 12 million dollarlik to‘yi dunyoni hayratga solmoqdaBugun, 11:58“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)“Men butunlay kinodagi faoliyatimni to‘xtatdim” - Ahad Qayumdan kutilmagan qaror! (video)Kecha, 10:43Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Shahlo Salayeva: “Veyselning birinchi turmushi men bilan”Kecha, 08:47Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Shahlo va Veysel to‘yida kelin salom va gul berish marosimi o‘zgacha bo‘ldi (video)Kecha, 03:31Ali Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiAli Otajonov yangi avtomobil xarid qilganini ma’lum qildiKecha, 03:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida