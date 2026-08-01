Bloger akula hujumidan omon qoldi: 4 marta operatsiya qilindi

·0·Dunyo
Bloger akula hujumidan omon qoldi: 4 marta operatsiya qilindi

Yangi Zelandiyalik baliqlar va dayving haqida kontent yaratuvchi Genri Gibbs Fidji orollari yaqinidagi suvlarda video olayotgan vaqtida akula hujumiga uchradi. Hodisa uning Fidjidagi ilk dayvingi vaqtida yuz bergan.

Gibbsning o‘zi ijtimoiy tarmoqlarda ma’lum qilishicha, u suv ostida suratga olish bilan birga nayza bilan baliq ovlayotgan bo‘lgan. Shu paytda uning atrofida bir nechta kulrang rif akulalari paydo bo‘lgan. Ulardan biri dastlab uzoqroqda aylangan, biroq keyinchalik xatti-harakatini o‘zgartirib, Gibbs tomon tezlik bilan suzib kelgan va uning o‘ng oyog‘ini tishlagan. Hodisaning o‘zi ham blogerning kamerasiga tushib qolgan.

Hujumdan so‘ng Gibbs bilan birga bo‘lgan ikki hamrohi — Kolbi va Den — uni zudlik bilan suvdan olib chiqib, jarohatiga birinchi yordam ko‘rsatgan. Shundan keyin bloger shifoxonaga yetkazilgan. Uning o‘ng oyog‘i jiddiy jarohatlangan va shifokorlar uni saqlab qolish uchun to‘rt marta operatsiya o‘tkazib, teri ko‘chirib o‘tkazishga majbur bo‘lgan.

Gibbs keyingi holati haqida yozar ekan, oyog‘i saqlanib qolganidan va oyoq panjasini to‘liq harakatlantira olayotganidan juda minnatdor ekanini bildirgan. Shifokorlar uning to‘liq tiklanishiga umid qilmoqda. Ayrim manbalarda u shifoxonada davolanishni davom ettirgani qayd etilgan.

Qizig‘i, bloger hodisadan keyin akuladan ranjimasligini ham aytgan. Uning fikricha, u akulaning tabiiy yashash muhitida bo‘lgan. Gibbs, shuningdek, akulaning xatti-harakatidagi o‘zgarishlarni jiddiyroq baholash kerakligini ta’kidlab, kelgusida voqea aks etgan videoni xavfsizlik bo‘yicha saboqlar bilan birga ulashishini bildirgan.

Gibbs o‘z tajribasidan kelib chiqib, akula xatti-harakati keskin o‘zgarsa, dayvingni davom ettirmaslik kerakligini ta’kidlagan. U shuningdek, tropik suvlarda kamuflyajli kiyimlardan foydalanish va akulaning xavfliligini faqat uning kattaligiga qarab baholash noto‘g‘ri bo‘lishi mumkinligini aytgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yi bugun — 1 avgustda bo‘lyaptimi?Ronaldu va Jorjinaning to‘yi bugun — 1 avgustda bo‘lyaptimi?Bugun, 14:31«Eng go‘zal yolg‘on»: ona o‘g‘liga haqiqatni aytmadi«Eng go‘zal yolg‘on»: ona o‘g‘liga haqiqatni aytmadiBugun, 13:54Gidrosiklda xavfli tryuk bajargan bloger hushidan ketib, ko‘prikka urildiGidrosiklda xavfli tryuk bajargan bloger hushidan ketib, ko‘prikka urildiBugun, 13:41Bangladeshda 13 yoshli qiz sud orqali 7 oylik farzandini qaytarib oldiBangladeshda 13 yoshli qiz sud orqali 7 oylik farzandini qaytarib oldiBugun, 13:02Baliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildiBaliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildiBugun, 12:12Yaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiYaqin Sharqda «katta portlash» arafasi: Tramp Eronga keng ko‘lamli zarbalar bermoqchiBugun, 12:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda