Misrda 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohi topildi

·44·Dunyo
Misrda 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohi topildi
Qisqacha

Misr arxeologlari mamlakatning sharqiy qismidagi Vadi Tumilat hududidan taxminan 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohini aniqladi. Qazish ishlari davomida loy g‘ishtdan qurilgan uylar, o‘nta qabr, don saqlash omborlari, non pishirish o‘choqlari, bronza buyumlar va sopol idishlar topildi. Mazkur manzilgoh qadimgi Misr tarixida savdo aloqalari faol bo‘lgan va muhim savdo yo‘llari kesishgan davrga tegishli ekanligi ma'lum bo'ldi.

Misr arxeologlari mamlakatning sharqiy qismidagi Vadi Tumilat hududida taxminan 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohini aniqladi. Qazish ishlari davomida loy g‘ishtdan qurilgan uylar, o‘nta qabr va don saqlash uchun mo‘ljallangan omborlar topilgan.

Shuningdek, hududdan non pishirish o‘choqlari, bronza buyumlar hamda turli sopol idishlar olib chiqilgan. Topilmalar bu yerda odamlar muqim yashagani, dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug‘ullanganini ko‘rsatadi.

Olimlarning bildirishicha, mazkur manzilgoh qadimgi Misr tarixida savdo aloqalari faol bo‘lgan davrga tegishli. O‘sha paytda Vadi Tumilat muhim savdo yo‘llari kesishgan hududlardan biri bo‘lgan.

Arxeologlar topilmalar orqali qadimgi misrliklarning kundalik hayoti, kasb-kori va savdo munosabatlarini yanada chuqurroq o‘rganishni rejalashtirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!Olamni larzaga solgan oltindan ham qimmat mineral kashf etildi: 1 millimetri 145 dollar!Bugun, 16:19Rossiyalik olimlar Xibin tog‘larida oltindan ham qimmat yangi mineral aniqlashdiRossiyalik olimlar Xibin tog‘larida oltindan ham qimmat yangi mineral aniqlashdiBugun, 16:04Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Yaponiyada keksalar nega ataylab jinoyat qilmoqda?Bugun, 15:46Bloger akula hujumidan omon qoldi: 4 marta operatsiya qilindiBloger akula hujumidan omon qoldi: 4 marta operatsiya qilindiBugun, 15:17Ronaldu va Jorjinaning to‘yi bugun — 1 avgustda bo‘lyaptimi?Ronaldu va Jorjinaning to‘yi bugun — 1 avgustda bo‘lyaptimi?Bugun, 14:31«Eng go‘zal yolg‘on»: ona o‘g‘liga haqiqatni aytmadi«Eng go‘zal yolg‘on»: ona o‘g‘liga haqiqatni aytmadiBugun, 13:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda