Misrda 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohi topildi
Misr arxeologlari mamlakatning sharqiy qismidagi Vadi Tumilat hududidan taxminan 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohini aniqladi. Qazish ishlari davomida loy g‘ishtdan qurilgan uylar, o‘nta qabr, don saqlash omborlari, non pishirish o‘choqlari, bronza buyumlar va sopol idishlar topildi. Mazkur manzilgoh qadimgi Misr tarixida savdo aloqalari faol bo‘lgan va muhim savdo yo‘llari kesishgan davrga tegishli ekanligi ma'lum bo'ldi.
Misr arxeologlari mamlakatning sharqiy qismidagi Vadi Tumilat hududida taxminan 3500 yil avval barpo etilgan qadimiy aholi manzilgohini aniqladi. Qazish ishlari davomida loy g‘ishtdan qurilgan uylar, o‘nta qabr va don saqlash uchun mo‘ljallangan omborlar topilgan.
Shuningdek, hududdan non pishirish o‘choqlari, bronza buyumlar hamda turli sopol idishlar olib chiqilgan. Topilmalar bu yerda odamlar muqim yashagani, dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug‘ullanganini ko‘rsatadi.
Olimlarning bildirishicha, mazkur manzilgoh qadimgi Misr tarixida savdo aloqalari faol bo‘lgan davrga tegishli. O‘sha paytda Vadi Tumilat muhim savdo yo‘llari kesishgan hududlardan biri bo‘lgan.
Arxeologlar topilmalar orqali qadimgi misrliklarning kundalik hayoti, kasb-kori va savdo munosabatlarini yanada chuqurroq o‘rganishni rejalashtirmoqda.
…