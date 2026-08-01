Markus Reshford Atletiko Madridga qarshi oʻyinni nima sababdan oʻtkazib yuboradi
Manchester Yunayted hujumchisi Markus Reshford Stokgolm shahrida Atletiko Madridga qarshi oʻtkaziladigan mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushmaydi. Futbolchi Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan jahon chempionatidan soʻng uch haftalik majburiy dam olish davrini oʻtkazmoqda. Shuningdek, Barselona klubi un bilan shartnomani toʻliq rasmiylashtirmaslikka qaror qilgani sababli uning kelajagi va transfer holati jamoatchilik eʼtibor markazida qolmoqda.
Angliyaning Manchester Yunayted klubi hujumchisi Markus Reshford jamoaning Stokgolm shahrida Atletiko Madridga qarshi oʻtkaziladigan mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushmaydi. Goal.com xabar berishicha, 28 yoshli futbolchi Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan jahon chempionatidan soʻng majburiy hordiq chiqarish davrini oʻtkazmoqda va bu uning dastlabki yigʻinlardagi ishtirokiga toʻsqinlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Musobaqa reglamentiga koʻra, futbolchilarga oʻz terma jamoasi safidagi soʻnggi oʻyindan keyin uch haftalik majburiy dam olish muddati beriladi. Angliya terma jamoasi sharafini himoya qilgan Reshford ham mazkur qoidaga asosan taʼtilni oʻtab, yangi mavsum oldidan oʻz jismoniy holatini tiklash uchun mashgʻulotlarga qaytishga hozirlik koʻrmoqda.
Kelajak borasidagi savollar va transfer holatiHujumchining Old Trafforddagi kelajagi uning Barselona safidagi ijara muddati yakunlangach, yana jamoatchilik eʼtibor markaziga tushdi. Kataloniya klubi Ispaniya chempionligini qoʻlga kiritishda oʻz hissasini qoʻshgan futbolchi bilan shartnomani toʻliq rasmiylashtirmaslikka qaror qildi. Buning oʻrniga ispaniyaliklar Nyukasl Yunayted safidan Entoni Gordonni oʻz safiga qoʻshib olishdi.
Vaziyat Angliya Premer-ligasi klublari uchun moʻljallangan 40 million funt sterlinglik tovvon puli muddati hech qanday rasmiy takliflarsiz tugagach yana-da murakkablashdi. Manchester Yunayted rahbariyati futbolchining haftasiga 325 ming funt sterling miqdoridagi maoshini qisqartirish maqsadida uni sotib yuborishga intilmoqda, biroq hozircha hech qaysi xaridor klub talab qilgan qiymatni taklif etmayapti.
Maykl Karrik qoʻl ostidagi yangi imkoniyatShu bilan birga, oldingi murabbiy Ruben Amorim davrida asosiy jamoadan chetlatilgan futbolchining murabbiylar shtabi bilan munosabatlari ijobiy tomonga oʻzgargani aytilmoqda. Maykl Karrikning bosh murabbiy etib tayinlanishi Reshfordga oʻzining munosibligini maydonda yana bir bor isbotlash uchun imkoniyat yaratib berishi mumkin.
Futbolchining transfer narxi hamda shaxsiy maosh talablari boʻyicha jiddiy yon berishlar talab etilishi uning kelajagi qanday hal boʻlishini belgilab beradi. Barselonaning transferdan voz kechgani va ichki bozordagi past qiziqish klub rahbariyati uchun tanlov imkoniyatlarini cheklab qoʻymoqda. Ushbu muammoni hal etish Manchester Yunaytedning moliyaviy barqarorligi va kiyim almashtirish xonasidagi muhit uchun muhim ahamiyat kasb etadi.
Qayd etilishicha, Reshford tez orada jamoaning Irlandiyadagi yigʻiniga qoʻshiladi. U oʻzining navbatdagi uchrashuvini 12-avgust kuni Dublinning Krouk Park stadionida Lids Yunaytedga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida oʻtkazishi mumkin. Ushbu bahs futbolchining jismoniy tayyorgarligini sinovdan oʻtkazish va Karrik qoʻl ostidagi mavsumoldi rejalari uchun muhim qadam boʻladi.
…