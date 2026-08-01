Markus Reshford Atletiko Madridga qarshi oʻyinni nima sababdan oʻtkazib yuboradi

·93·Sport
Markus Reshford Atletiko Madridga qarshi oʻyinni nima sababdan oʻtkazib yuboradi
Qisqacha

Manchester Yunayted hujumchisi Markus Reshford Stokgolm shahrida Atletiko Madridga qarshi oʻtkaziladigan mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushmaydi. Futbolchi Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan jahon chempionatidan soʻng uch haftalik majburiy dam olish davrini oʻtkazmoqda. Shuningdek, Barselona klubi un bilan shartnomani toʻliq rasmiylashtirmaslikka qaror qilgani sababli uning kelajagi va transfer holati jamoatchilik eʼtibor markazida qolmoqda.

Angliyaning Manchester Yunayted klubi hujumchisi Markus Reshford jamoaning Stokgolm shahrida Atletiko Madridga qarshi oʻtkaziladigan mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushmaydi. Goal.com xabar berishicha, 28 yoshli futbolchi Shimoliy Amerikada boʻlib oʻtgan jahon chempionatidan soʻng majburiy hordiq chiqarish davrini oʻtkazmoqda va bu uning dastlabki yigʻinlardagi ishtirokiga toʻsqinlik qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Musobaqa reglamentiga koʻra, futbolchilarga oʻz terma jamoasi safidagi soʻnggi oʻyindan keyin uch haftalik majburiy dam olish muddati beriladi. Angliya terma jamoasi sharafini himoya qilgan Reshford ham mazkur qoidaga asosan taʼtilni oʻtab, yangi mavsum oldidan oʻz jismoniy holatini tiklash uchun mashgʻulotlarga qaytishga hozirlik koʻrmoqda.

Kelajak borasidagi savollar va transfer holati

Hujumchining Old Trafforddagi kelajagi uning Barselona safidagi ijara muddati yakunlangach, yana jamoatchilik eʼtibor markaziga tushdi. Kataloniya klubi Ispaniya chempionligini qoʻlga kiritishda oʻz hissasini qoʻshgan futbolchi bilan shartnomani toʻliq rasmiylashtirmaslikka qaror qildi. Buning oʻrniga ispaniyaliklar Nyukasl Yunayted safidan Entoni Gordonni oʻz safiga qoʻshib olishdi.

Vaziyat Angliya Premer-ligasi klublari uchun moʻljallangan 40 million funt sterlinglik tovvon puli muddati hech qanday rasmiy takliflarsiz tugagach yana-da murakkablashdi. Manchester Yunayted rahbariyati futbolchining haftasiga 325 ming funt sterling miqdoridagi maoshini qisqartirish maqsadida uni sotib yuborishga intilmoqda, biroq hozircha hech qaysi xaridor klub talab qilgan qiymatni taklif etmayapti.

Maykl Karrik qoʻl ostidagi yangi imkoniyat

Shu bilan birga, oldingi murabbiy Ruben Amorim davrida asosiy jamoadan chetlatilgan futbolchining murabbiylar shtabi bilan munosabatlari ijobiy tomonga oʻzgargani aytilmoqda. Maykl Karrikning bosh murabbiy etib tayinlanishi Reshfordga oʻzining munosibligini maydonda yana bir bor isbotlash uchun imkoniyat yaratib berishi mumkin.

Futbolchining transfer narxi hamda shaxsiy maosh talablari boʻyicha jiddiy yon berishlar talab etilishi uning kelajagi qanday hal boʻlishini belgilab beradi. Barselonaning transferdan voz kechgani va ichki bozordagi past qiziqish klub rahbariyati uchun tanlov imkoniyatlarini cheklab qoʻymoqda. Ushbu muammoni hal etish Manchester Yunaytedning moliyaviy barqarorligi va kiyim almashtirish xonasidagi muhit uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Qayd etilishicha, Reshford tez orada jamoaning Irlandiyadagi yigʻiniga qoʻshiladi. U oʻzining navbatdagi uchrashuvini 12-avgust kuni Dublinning Krouk Park stadionida Lids Yunaytedga qarshi oʻrtoqlik oʻyinida oʻtkazishi mumkin. Ushbu bahs futbolchining jismoniy tayyorgarligini sinovdan oʻtkazish va Karrik qoʻl ostidagi mavsumoldi rejalari uchun muhim qadam boʻladi.

Marcus RashfordManchester UnitedAtletico MadridMaykl KarrikPremer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun oʻz maoshlar tizimini oʻzgartirishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun oʻz maoshlar tizimini oʻzgartirishga tayyorBugun, 16:40Superliga 15-tur: «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat va Vodiydagi shiddatli jang!Superliga 15-tur: «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat va Vodiydagi shiddatli jang!Bugun, 16:01Vvoychex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiVvoychex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdiBugun, 15:19Issiqko‘lda tarixiy poyga: «suvdagi Formula-1» boshlandi (foto)Issiqko‘lda tarixiy poyga: «suvdagi Formula-1» boshlandi (foto)Bugun, 15:19Marselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkinMarselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkinBugun, 14:53Manchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqdaManchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqdaBugun, 14:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda