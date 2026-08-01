Marselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkin
Ispaniyalik taniqli mutaxassis Marselino faoliyatini Saudiya Arabistonida davomettirishi va Al-Ahli klubi bosh murabbiyiga aylanishi mumkin. ixbt.com nashrining xabar berishicha, tajribali murabbiy kelasi mavsumdan boshlab jamoa boshqaruvini qoʻlga olishi kutilmoqda. Mazkur tayinlov Saudiya klubi muxlislarida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki ular jamoaning yangi bosqichga koʻtarilishiga umid qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi kunda Al-Ahli jamoasini boshqarib kelayotgan germaniyalik murabbiy Mattias Yaysle faoliyatini Angliya Premer-ligasi vakili Nyukasl Yunayted safida davom ettirishga yaqin turibdi. Uning ketishi kutilayotgani fonida klub rahbariyati darhol oʻrinbosar qidirishga tushgan va Marselino nomzodini asosiy daʼvogar sifatida koʻrib chiqmoqda.
Marselinoning murabbiylik faoliyatiMarselinoning futbolchilik davri u qadar yorqin kechmagan. Sporting Xixon safida yarim himoyachi sifatida toʻp surgan ispaniyalik futbolchi jarohatlar tufayli atigi 28 yoshida faoliyatini erta yakunlashga majbur boʻlgan. Racing, Levante va Elche klublarida ham oʻynagan futbolchi omadsizlik sababli murabbiylik oʻtishga qaror qilgan.
U murabbiylik faoliyatini juda erta, 32 yoshida Ispaniya quyi divizionlaridan boshlagan. Dastlab Deportivo Lealtad jamoasini boshqargan mutaxassis, keyinchalik oʻzining ilk qadamlarini tashlagan Sporting Xixon zaxira jamoasiga murabbiy etib tayinlangan va vaqt oʻtishi bilan Ispaniya futbolida oʻziga xos nom qozongan.
Vilyarreal va Barselona bilan bogʻliq tarixMutaxassis oʻz faoliyati davomida Vilyarreal jamoasining zamonaviy tarixini shakllantirgan murabbiylardan biri sifatida esga olinadi. Uning jamoadagi faoliyati davomida aytgan «Men futbolchilarning qoʻrquvini yoʻqotish uchun keldim» degan iborasi muxlislar yodida qolgan. Ushbu ruhni endi Saudiya Arabistonida ham namoyish etish talab etiladi.
Marselino faoliyati davomida Barselona ustidan ikki bor yorqin gʻalabalarga erishgani bilan ham eʼtiborga loyiqdir. Biroq, qizigʻi shundaki, ispaniyalik murabbiy shu vaqtgacha oʻz faoliyatida Ispaniya chegaralaridan tashqarida muvaffaqiyat qozonganicha yoʻq. Al-Ahli klubidagi ehtimoliy tayinlov uning uchun mamlakat tashqarisidagi ilk jiddiy sinov boʻlishi mumkin.
…