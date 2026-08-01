Marselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkin

·0·Sport
Marselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkin

Ispaniyalik taniqli mutaxassis Marselino faoliyatini Saudiya Arabistonida davomettirishi va Al-Ahli klubi bosh murabbiyiga aylanishi mumkin. ixbt.com nashrining xabar berishicha, tajribali murabbiy kelasi mavsumdan boshlab jamoa boshqaruvini qoʻlga olishi kutilmoqda. Mazkur tayinlov Saudiya klubi muxlislarida katta qiziqish uygʻotmoqda, chunki ular jamoaning yangi bosqichga koʻtarilishiga umid qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi kunda Al-Ahli jamoasini boshqarib kelayotgan germaniyalik murabbiy Mattias Yaysle faoliyatini Angliya Premer-ligasi vakili Nyukasl Yunayted safida davom ettirishga yaqin turibdi. Uning ketishi kutilayotgani fonida klub rahbariyati darhol oʻrinbosar qidirishga tushgan va Marselino nomzodini asosiy daʼvogar sifatida koʻrib chiqmoqda.

Marselinoning murabbiylik faoliyati

Marselinoning futbolchilik davri u qadar yorqin kechmagan. Sporting Xixon safida yarim himoyachi sifatida toʻp surgan ispaniyalik futbolchi jarohatlar tufayli atigi 28 yoshida faoliyatini erta yakunlashga majbur boʻlgan. Racing, Levante va Elche klublarida ham oʻynagan futbolchi omadsizlik sababli murabbiylik oʻtishga qaror qilgan.

U murabbiylik faoliyatini juda erta, 32 yoshida Ispaniya quyi divizionlaridan boshlagan. Dastlab Deportivo Lealtad jamoasini boshqargan mutaxassis, keyinchalik oʻzining ilk qadamlarini tashlagan Sporting Xixon zaxira jamoasiga murabbiy etib tayinlangan va vaqt oʻtishi bilan Ispaniya futbolida oʻziga xos nom qozongan.

Vilyarreal va Barselona bilan bogʻliq tarix

Mutaxassis oʻz faoliyati davomida Vilyarreal jamoasining zamonaviy tarixini shakllantirgan murabbiylardan biri sifatida esga olinadi. Uning jamoadagi faoliyati davomida aytgan «Men futbolchilarning qoʻrquvini yoʻqotish uchun keldim» degan iborasi muxlislar yodida qolgan. Ushbu ruhni endi Saudiya Arabistonida ham namoyish etish talab etiladi.

Marselino faoliyati davomida Barselona ustidan ikki bor yorqin gʻalabalarga erishgani bilan ham eʼtiborga loyiqdir. Biroq, qizigʻi shundaki, ispaniyalik murabbiy shu vaqtgacha oʻz faoliyatida Ispaniya chegaralaridan tashqarida muvaffaqiyat qozonganicha yoʻq. Al-Ahli klubidagi ehtimoliy tayinlov uning uchun mamlakat tashqarisidagi ilk jiddiy sinov boʻlishi mumkin.

MarselinoAl-AhliSaudiya ArabistoniFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqdaManchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqdaBugun, 14:50Kristian Romero Tottenxemni tark etib, Interga oʻtishga yaqin turibdiKristian Romero Tottenxemni tark etib, Interga oʻtishga yaqin turibdiBugun, 14:16Bavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqdaBavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqdaBugun, 13:38Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinReal Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinBugun, 13:19Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiRomario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiBugun, 12:56Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Bugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda