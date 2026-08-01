Talabalar uchun muhim yangilik: Yotoqxonaga arizalar qabuli boshlandi
O‘zbekistonda oliy ta’lim muassasalari talabalari uchun turar joylarga ariza topshirish jarayoni 1 avgustdan boshlandi. Arizalar Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali masofaviy tarzda qabul qilinib, yangi o‘quv yili yakuniga qadar davom etadi. Shuningdek, talabalar turar joyiga joylashish va vaqtincha ro‘yxatdan o‘tish jarayonlari yagona kompozit xizmat sifatida birlashtirildi.
1 avgustdan e’tiboran O‘zbekistondagi oliy ta’lim muassasalari talabalari uchun turar joylarga (TTJ) ariza topshirish jarayoniga rasman start berildi. Joriy o‘quv yilida talabalar uchun nafaqat joylashish, balki vaqtincha ro‘yxatdan o‘tish tartibida ham tub burilish yasagan va ortiqcha ovoragarchiliklarga chek qo‘yadigan muhim kompozit xizmat joriy etildi. Xo‘sh, arizalar qay tartibda topshiriladi, kvotalar kimlar o‘rtasida qanday taqsimlanadi va yangi tizim qanday ishlaydi?
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda tegishli mutasaddi tashkilotlar tomonidan talabalarning turar joy ta’minotini shaffof va adolatli tashkil etish maqsadida raqamlashtirish ko‘lami yanada kengaytirildi. Endilida talabalar soatlab navbatda turishi yoki hujjat yig‘ishiga hojat qolmaydi.
1. my.gov.uz orqali onlayn qabul: Ariza topshirishning asosiy shartlari
Talabalar turar joyiga joylashish bo‘yicha arizalar qabuli 1 avgustdan boshlanib, yangi o‘quv yili yakuniga qadar davom etadi. Ariza yuborish va jarayonni kuzatish to‘liq masofaviy tarzda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali (my.gov.uz) orqali amalga oshiriladi.
Mutasaddilarning ta’kidlashicha, talabalarni turar joyga joylashtirishda adolat va ustuvorlik mezonlari qat’iy saqlanadi:
Birinchi bosqichda: Qonunchilikda belgilangan tegishli imtiyoz va ustuvorlikka ega bo‘lgan talabgorlar (ijtimoiy himoyaga muhtoj, yetim yoki imkoniyati cheklangan va boshqa toifadagi talabalar) yotoqxonaga qabul qilinadi.
Ikkinchi bosqichda: Imtiyozli toifadan ortgan qolgan o‘rinlar umumiy navbat asosida talabalar o‘rtasida teng taqsimlanadi.
2. Kvotalar taqsimoti: Qaysi kurs talabalariga qancha o‘rin ajratilgan?
Talabalarning yosh va moslashish xususiyatlarini hisobga olgan holda, turar joylardagi odatiy o‘rinlar kurslar kesimida quyidagicha mutanosiblikda ajratiladi:
55–65 foiz o‘rinlar — 1-kurs talabalari uchun;
15–20 foiz o‘rinlar — 2-kurs talabalari uchun;
20–25 foizgacha o‘rinlar — 3-kurs va undan yuqori bosqich talabalari uchun.
1-bosqichga tavsiya etilgan abituriyentlar diqqatiga!
2026/2027-o‘quv yili uchun oliy ta’lim muassasalariga qabul imtihonlarini topshirgan 1-bosqich abituriyentlari yakuniy natijalar va talabalikka tavsiya etilgani haqidagi rasmiy xabarlar e’lon qilinganidan so‘nggina my.gov.uz orqali ariza yuborishlari mumkin bo‘ladi.
3. Innovatsion kompozit xizmat: Yotoqxona va «propiska» endi bir harakatda!
Yangi o‘quv yilidagi eng katta yengillik va qulayliklardan biri — talabalar turar joyiga joylashish va vaqtincha ro‘yxatdan o‘tish (vaqtinchalik propiska) jarayonlarining yagona kompozit xizmat sifatida birlashtirilganidir.
Ilgari talabalar yotoqxonaga joylashgach, vaqtincha ro‘yxatga turish uchun alohida pasport-viza xizmatlariga yoki Davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishi, qaytadan shakl va to‘lovlarni to‘lashi talab etilar edi. Endilikda ushbu jarayonlarning barchasi avtomatik tarzda, odam omilisiz amalga oshiriladi.
4. Qadamma-qadam yo‘riqnoma: Ariza topshirishdan elektron qayd varag‘ini olishgacha
Yangi avtomatik kompozit tizim orqali jarayon quyidagi 5 ta aniq bosqichda kechadi:
Ariza yuborish: Talaba my.gov.uz portaliga kirib, talabalar turar joyiga joylashish bo‘yicha elektron arizani to‘ldiradi.
Ma’qullanish va shartnoma: Ariza ko‘rib chiqilib ma’qullangach, tizim orqali talabaga elektron shartnoma va yo‘llanma shakllantirib beriladi.
Shartnoma to‘lovi: Talaba shartnomada ko‘rsatilgan yotoqxona to‘lovini amalga oshiradi.
Vaqtincha ro‘yxatdan o‘tish to‘lovi: Shartnoma to‘lovi tasdiqlanishi bilan tizim avtomatik ravishda vaqtincha ro‘yxatdan o‘tish uchun zarur bo‘lgan davlat boji to‘lovini shakllantiradi.
Elektron qayd varag‘i: Vaqtincha ro‘yxatdan o‘tish to‘lovi ham amalga oshirilgach, talabaning turgan joyi bo‘yicha vaqtincha ro‘yxatga olinganini tasdiqlovchi elektron qayd varag‘i (ko‘chirma) avtomatik ravishda taqdim etiladi.
5. Muhim eslatma: Vaqtincha ro‘yxatdan o‘tish muddati
Mutasaddilar tomonidan alohida ta’kidlanishicha, talabaning turgan joyi bo‘yicha vaqtincha ro‘yxatdan o‘tish muddati — to‘lov amalga oshirilgan kundan boshlab, elektron shartnomada belgilangan muddat davomida amal qiladi. To‘lov o‘z vaqtida amalga oshirilishi rasmiy vaqtincha ro‘yxatga olishning asosiy kafolati hisoblanadi.
Xulosa: Talabalar uchun zamon bilan hamnafas raqamli qulaylik
So‘nggi yillarda oliy ta’lim tizimini raqamlashtirish, talabalarning vaqti va mablag‘ini tejash yo‘lida amalga oshirilayotgan islohotlar o‘z mevasini bermoqda. Talabalar turar joyiga joylashish va vaqtincha ro‘yxatdan o‘tishni yagona kompozit xizmatga aylantirilishi byurokratiyani kamaytirish va ortiqcha ovoragarchilikka chek qo‘yishdagi muhim qadam bo‘ldi.
Siz yotoqxonaga ariza topshirishga ulgurdingizmi? Yangi kompozit tizim va yaratilgan qulayliklar haqida fikringizni izohlarda qoldiring va bu muhim xabarni talaba do‘stlaringiz bilan ulashing!
…