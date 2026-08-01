Volkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdi
Germaniyaning Volkswagen konsernining Xitoydagi FAW-Volkswagen qo'shma korxonasi o'z mijozlari uchun «qoshaloq umrbod kafolat» dasturi qamrovini butun modellar qatoriga tatbiq etdi. Joriy yilning 1-avgustidan kuchga kirgan ushbu o'zgarishlar natijasida umrbod kafolat krossoverlar, an'anaviy benzinli yengil avtomobillar hamda yangi avlod ulanadigan gibrid modellarga birdek taalluqli bo'ldi.
Germaniyaning mashhur avtomobilsozlik konserni Volkswagen kompaniyasining Xitoydagi qoʻshma korxonasi FAW-Volkswagen oʻz mijozlari uchun misli koʻrilmagan qadam tashladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, korxona «qoʻshaloq umrbod kafolat» dasturi amaldagi qamrovini sezilarli darajada kengaytirib, uni butun modellar qatoriga tatbiq etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu oʻzgarishlar joriy yilning 1-avgustidan boshlab kuchga kirdi. Endilikda umrbod kafolat nafaqat krossoverlarga, balki anʼanaviy benzinli yengil avtomobillarga hamda yangi avlod ulanadigan gibrid (PHEV) modellarga ham birdek taalluqli boʻladi.
Kengaytirilgan kafolat shartlari va qamroviYangi dastur bir yoʻla ikkita muhim umrbod kafolatni oʻz ichiga oladi: ulardan biri bevosita avtomobilning oʻziga, ikkinchisi esa uning original ehtiyot qismlariga beriladi. Himoya ostiga korzov, shassi, elektr tizimi, dvigatel, uzatmalar qutisi, generator, konditsioner kompressori hamda boshqa asosiy uzel va agregatlar kiritilgan.
Shuningdek, ushbu imtiyoz rasmiy dilerlik markazlarida almashtirilgan original ehtiyot qismlarga ham tarqatiladi. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, belgilangan xizmat koʻrsatish shartlariga toʻliq rioya qilinganda, kafolat muddati va masofa (probeg) boʻyicha hech qanday cheklovlarsiz amal qiladi.
Dastur shartlari va qamrab olingan modellarMazkur imtiyozli dasturdan foydalanish uchun xaridorlar va avtomobil egalari mamlakat boʻylab faoliyat yurituvchi rasmiy dilerlarga murojaat qilishlari kerak boʻladi. Dasturda ishtirok etish uchun esa faqatgina uchta asosiy shartni bajarish talab etiladi.
Dastur kengaytirilgandan soʻng, hozirgi kunda FAW-Volkswagen brendining quyidagi mashhur modellari toʻliq kafolat ostiga olindi:
- Bora
- Sagitar
- Golf
- Magotan va CC
- Tayron, Talagon va Talagon X
…