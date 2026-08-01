Volkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdi

·20·Avto
Volkswagen Xitoyda avtomobillarga umrbod kafolat taqdim etdi
Qisqacha

Germaniyaning Volkswagen konsernining Xitoydagi FAW-Volkswagen qo'shma korxonasi o'z mijozlari uchun «qoshaloq umrbod kafolat» dasturi qamrovini butun modellar qatoriga tatbiq etdi. Joriy yilning 1-avgustidan kuchga kirgan ushbu o'zgarishlar natijasida umrbod kafolat krossoverlar, an'anaviy benzinli yengil avtomobillar hamda yangi avlod ulanadigan gibrid modellarga birdek taalluqli bo'ldi.

Germaniyaning mashhur avtomobilsozlik konserni Volkswagen kompaniyasining Xitoydagi qoʻshma korxonasi FAW-Volkswagen oʻz mijozlari uchun misli koʻrilmagan qadam tashladi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, korxona «qoʻshaloq umrbod kafolat» dasturi amaldagi qamrovini sezilarli darajada kengaytirib, uni butun modellar qatoriga tatbiq etdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu oʻzgarishlar joriy yilning 1-avgustidan boshlab kuchga kirdi. Endilikda umrbod kafolat nafaqat krossoverlarga, balki anʼanaviy benzinli yengil avtomobillarga hamda yangi avlod ulanadigan gibrid (PHEV) modellarga ham birdek taalluqli boʻladi.

Kengaytirilgan kafolat shartlari va qamrovi

Yangi dastur bir yoʻla ikkita muhim umrbod kafolatni oʻz ichiga oladi: ulardan biri bevosita avtomobilning oʻziga, ikkinchisi esa uning original ehtiyot qismlariga beriladi. Himoya ostiga korzov, shassi, elektr tizimi, dvigatel, uzatmalar qutisi, generator, konditsioner kompressori hamda boshqa asosiy uzel va agregatlar kiritilgan.

Shuningdek, ushbu imtiyoz rasmiy dilerlik markazlarida almashtirilgan original ehtiyot qismlarga ham tarqatiladi. Kompaniya vakillarining maʼlum qilishicha, belgilangan xizmat koʻrsatish shartlariga toʻliq rioya qilinganda, kafolat muddati va masofa (probeg) boʻyicha hech qanday cheklovlarsiz amal qiladi.

Dastur shartlari va qamrab olingan modellar

Mazkur imtiyozli dasturdan foydalanish uchun xaridorlar va avtomobil egalari mamlakat boʻylab faoliyat yurituvchi rasmiy dilerlarga murojaat qilishlari kerak boʻladi. Dasturda ishtirok etish uchun esa faqatgina uchta asosiy shartni bajarish talab etiladi.

Dastur kengaytirilgandan soʻng, hozirgi kunda FAW-Volkswagen brendining quyidagi mashhur modellari toʻliq kafolat ostiga olindi:

  • Bora
  • Sagitar
  • Golf
  • Magotan va CC
  • Tayron, Talagon va Talagon X
Mazkur tashabbus Xitoy avtomobil bozorida raqobat keskinlashib borayotgan bir paytda xaridorlarning brendga boʻlgan ishonchini yanada mustahkamlash va mijozlarni qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan muhim qadam sifatida baholanmoqda.

VolkswagenFAW-VolkswagenXitoy avtomobillariAvtomobil kafolatiYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaMercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaBugun, 11:59Alfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiAlfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiBugun, 11:51Nevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiNevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadiBugun, 10:59Xiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiXiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiBugun, 04:50Mukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakMukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakKecha, 19:59Mercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiMercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiKecha, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi