Oddiy kvartiradan chiqqan Lectric eBikes bir milliard dollar daromadga erishdi

·53·Texno
Oddiy kvartiradan chiqqan Lectric eBikes bir milliard dollar daromadga erishdi
Qisqacha

AQShning Lectric eBikes kompaniyasi o'zining rasmiy onlayn-platformasi orqali qo'lga kiritilgan umumiy tushum miqdori 1 milliard dollardan oshganini rasman e'lon qildi. Bundan yetti yil muqaddam oddiy kvartiraning mehmonxonasida bir guruh talaba yoshlar tomonidan boshlangan kichik startap bugunga kelib butun dunyo bo'ylab 750 ming dona elektrodrosiped sotishga erishdi.

AQShning yetakchi elektrodrosiped ishlab chiqaruvchisi boʻlgan Lectric eBikes kompaniyasi qisqa fursat ichida oʻz tarixidagi muhim moliyaviy va tijoriy marralarni zabt etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, korxona oʻzining rasmiy onlayn-platformasi orqali qoʻlga kiritilgan umumiy tushum miqdori 1 milliard dollardan oshganini rasman eʼlon qildi. Shuningdek, sotilgan elektrodrosipedlar soni butun dunyo boʻylab 750 ming donaga yetgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur ulkan muvaffaqiyat zamirida oddiy talabalarning oʻz gʻoyasiga boʻlgan qatʼiy ishonchi va toʻgʻri tanlangan biznes strategiyasi yotadi. Kompaniyaga bundan yetti yil muqaddam bir guruh talaba yoshlar asos solgan boʻlib, ular oʻz faoliyatini oddiy kvartiraning mehmonxonasidan boshlagan edi. Bugungi kunga kelib esa bu kichik startap AQSh bozorida oʻz mavqeini mustahkamlagan yirik industriya yetakchisiga aylandi.

Muvaffaqiyat siri va moliyaviy mustaqillik

Bozordagi koʻplab raqobatchilardan farqli oʻlaroq, Lectric eBikes faoliyatining boshlangʻich bosqichida venchur kapitalini jalb qilishdan qasddan voz kechdi. Asoschilar tashqi investorlarga tayanmasdan, oʻz mablagʻlari va imkoniyatlari doirasida harakat qilishni afzal koʻrishdi. Kompaniya asosiy stavkani xaridorlar uchun hamyonbop boʻlgan, sifatli va arzon modellarni yaratishga qaratdi.

2019 yilda taqdim etilgan narxi 900 dollarlik Lectric XP elektrodrosipedi brend uchun ilk chinakam yirik muvaffaqiyatga aylandi. Ushbu model isteʼmolchilar orasida tezda ommalashib, kompaniyaga katta shuhrat keltirdi. Ishlab chiqarish hajmining oʻsib borishi bilan butlovchi qismlarni xarid qilish xarajatlari kamaydi, bu esa mahsulot narxini raqobatbardosh darajada saqlab qolgan holda foyda marjasini bosqichma-bosqich oshirish imkonini berdi.

Rivojlanish bosqichlari va kelgusi rejalar

Kompaniyaning bosh direktori va hammuassisi Levi Konlouning taʼkidlashicha, qayd etilgan 1 milliard dollarlik koʻrsatkich faqatgina Shopify platformasidagi firma internet-doʻkoni orqali amalga oshirilgan savdolarni oʻz ichiga oladi. Mazkur summaga Best Buy va boshqa hamkor chakana savdo tarmoqlari orqali sotilgan mahsulotlar hajmi kiritilmagani brendning chinakamiga qanchalik keng koʻlamda oʻsganidan dalolat beradi.

Soʻnggi yillar davomida Lectric oʻzining mahsulotlar qatorini sezilarli darajada kengaytirdi. Hamyonbop narx siyosati, toʻgʻridan-toʻgʻri savdo tizimi va rivojlangan mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmati kompaniyaga Amerika bozorida oʻz oʻrnini yanada mustahkamlashni taʼminladi. Talabalar xonasidan boshlangan kichik loyiha bugun butun boshli transport industriyasida muhim oʻrin egallagan global darajadagi muvaffaqiyatli biznes namunasiga aylandi.

Lectric eBikesElektrodrosipedBiznesStartapTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ikkinchi avlod iPhone Air modeli haqida dastlabki tafsilotlar oshkor etildiIkkinchi avlod iPhone Air modeli haqida dastlabki tafsilotlar oshkor etildiBugun, 16:30Roskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdiRoskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdiBugun, 14:57Motorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqdaMotorola ilk bor Ultra sinfidagi aqlli soatini taqdim etishga hozirlanmoqdaBugun, 14:20Microsoft Windows 11 operativ xotira sarfini kamaytiradiMicrosoft Windows 11 operativ xotira sarfini kamaytiradiBugun, 13:56Smartfonlar oʻrtasida QR-kodlar yordamida maʼlumot almashish texnologiyasi yaratildiSmartfonlar oʻrtasida QR-kodlar yordamida maʼlumot almashish texnologiyasi yaratildiBugun, 13:27SpaceX kosmosdan Starship kemasining noyob kadrlarini namoyish etdiSpaceX kosmosdan Starship kemasining noyob kadrlarini namoyish etdiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi