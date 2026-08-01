Oddiy kvartiradan chiqqan Lectric eBikes bir milliard dollar daromadga erishdi
AQShning Lectric eBikes kompaniyasi o'zining rasmiy onlayn-platformasi orqali qo'lga kiritilgan umumiy tushum miqdori 1 milliard dollardan oshganini rasman e'lon qildi. Bundan yetti yil muqaddam oddiy kvartiraning mehmonxonasida bir guruh talaba yoshlar tomonidan boshlangan kichik startap bugunga kelib butun dunyo bo'ylab 750 ming dona elektrodrosiped sotishga erishdi.
AQShning yetakchi elektrodrosiped ishlab chiqaruvchisi boʻlgan Lectric eBikes kompaniyasi qisqa fursat ichida oʻz tarixidagi muhim moliyaviy va tijoriy marralarni zabt etdi. ixbt.com nashrining xabar berishicha, korxona oʻzining rasmiy onlayn-platformasi orqali qoʻlga kiritilgan umumiy tushum miqdori 1 milliard dollardan oshganini rasman eʼlon qildi. Shuningdek, sotilgan elektrodrosipedlar soni butun dunyo boʻylab 750 ming donaga yetgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur ulkan muvaffaqiyat zamirida oddiy talabalarning oʻz gʻoyasiga boʻlgan qatʼiy ishonchi va toʻgʻri tanlangan biznes strategiyasi yotadi. Kompaniyaga bundan yetti yil muqaddam bir guruh talaba yoshlar asos solgan boʻlib, ular oʻz faoliyatini oddiy kvartiraning mehmonxonasidan boshlagan edi. Bugungi kunga kelib esa bu kichik startap AQSh bozorida oʻz mavqeini mustahkamlagan yirik industriya yetakchisiga aylandi.
Muvaffaqiyat siri va moliyaviy mustaqillikBozordagi koʻplab raqobatchilardan farqli oʻlaroq, Lectric eBikes faoliyatining boshlangʻich bosqichida venchur kapitalini jalb qilishdan qasddan voz kechdi. Asoschilar tashqi investorlarga tayanmasdan, oʻz mablagʻlari va imkoniyatlari doirasida harakat qilishni afzal koʻrishdi. Kompaniya asosiy stavkani xaridorlar uchun hamyonbop boʻlgan, sifatli va arzon modellarni yaratishga qaratdi.
2019 yilda taqdim etilgan narxi 900 dollarlik Lectric XP elektrodrosipedi brend uchun ilk chinakam yirik muvaffaqiyatga aylandi. Ushbu model isteʼmolchilar orasida tezda ommalashib, kompaniyaga katta shuhrat keltirdi. Ishlab chiqarish hajmining oʻsib borishi bilan butlovchi qismlarni xarid qilish xarajatlari kamaydi, bu esa mahsulot narxini raqobatbardosh darajada saqlab qolgan holda foyda marjasini bosqichma-bosqich oshirish imkonini berdi.
Rivojlanish bosqichlari va kelgusi rejalarKompaniyaning bosh direktori va hammuassisi Levi Konlouning taʼkidlashicha, qayd etilgan 1 milliard dollarlik koʻrsatkich faqatgina Shopify platformasidagi firma internet-doʻkoni orqali amalga oshirilgan savdolarni oʻz ichiga oladi. Mazkur summaga Best Buy va boshqa hamkor chakana savdo tarmoqlari orqali sotilgan mahsulotlar hajmi kiritilmagani brendning chinakamiga qanchalik keng koʻlamda oʻsganidan dalolat beradi.
Soʻnggi yillar davomida Lectric oʻzining mahsulotlar qatorini sezilarli darajada kengaytirdi. Hamyonbop narx siyosati, toʻgʻridan-toʻgʻri savdo tizimi va rivojlangan mijozlarni qoʻllab-quvvatlash xizmati kompaniyaga Amerika bozorida oʻz oʻrnini yanada mustahkamlashni taʼminladi. Talabalar xonasidan boshlangan kichik loyiha bugun butun boshli transport industriyasida muhim oʻrin egallagan global darajadagi muvaffaqiyatli biznes namunasiga aylandi.
…