Issiqko‘lda tarixiy poyga: «suvdagi Formula-1» boshlandi (foto)
Qirg‘izistonning Issiqko‘l sohilida Markaziy Osiyo tarixida ilk bor suv-motor sporti bo‘yicha F1H2O jahon chempionati bosqichi boshlandi. Soatiga 220 kilometrdan ziyod tezlikda harakatlanadigan qayiqlar ishtirokidagi Qirg‘iziston Gran-prisi mintaqaning sport hayotidagi eng yirik voqealardan biriga aylandi.
Musobaqaning tantanali ochilish marosimida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari ishtirok etdi. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga sportchilarning saralash bahslarini kuzatdi.
Issiqko‘lda tarixiy musobaqa
Qirg‘iziston Gran-prisi F1H2O jahon chempionatining 2026 yilgi mavsumidagi ikkinchi bosqich hisoblanadi. Musobaqa 31 iyuldan 2 avgustgacha Issiqko‘l sohilida o‘tkazilmoqda. Bu chempionatning nafaqat Qirg‘izistonda, balki butun Markaziy Osiyodagi ilk bosqichidir.
Taqdim etilgan ma’lumotga ko‘ra, ochilish marosimida:
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev;
Qozog‘iston Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev;
Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov;
Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etdi.
Davlat rahbarlari sportchilar va musobaqa mehmonlarini qutlab, ularga muvaffaqiyat tiladi.
Oliy darajadagi mehmonlarning ushbu tadbirda qatnashishi poyganing oddiy sport musobaqasidan kengroq ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatadi. Qirg‘iziston mazkur tadbir orqali o‘zining sport, sayyohlik va investitsiyaviy imkoniyatlarini xalqaro miqyosda namoyish etmoqda.
Nega uni «suvdagi Formula-1» deyishadi?
F1H2O — yuqori tezlikka mo‘ljallangan maxsus qayiqlar o‘rtasida o‘tkaziladigan jahon chempionatidir. Musobaqa Xalqaro suv-motor sporti ittifoqi — UIM shafeligida tashkil etiladi.
Uning «suvdagi Formula-1» deb atalishi bejiz emas. Poygachilar suv yuzasida katta tezlikda harakatlanib, keskin burilishlardan o‘tadi, raqiblari bilan yonma-yon kurashadi va soniyaning ulushi ichida qaror qabul qiladi.
Tezyurar qayiqlar soatiga 220–250 kilometrgacha tezlikka chiqa oladi. Shu bois sportchidan nafaqat mahorat, balki yuksak diqqat, jismoniy chidamlilik va favqulodda tezkorlik ham talab etiladi.
Suv yuzasidagi kichik to‘lqin yoki yo‘nalishdagi arzimas xato ham poyga natijasiga jiddiy ta’sir qilishi mumkin. Shu jihatdan mazkur sport turi dunyodagi eng murakkab va xavfli tezlik musobaqalaridan biri hisoblanadi.
Saralash bahslari nega muhim?
Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan birga sportchilarning saralash poygasini kuzatdi.
Saralash bosqichi asosiy poyga oldidan o‘tkaziladi va ishtirokchilarning qaysi o‘rindan harakat boshlashini belgilaydi. Eng yaxshi vaqtni qayd etgan sportchi asosiy bellashuvda eng qulay o‘rinni egallaydi.
Suv-motor sportida oldingi qatordan harakat boshlash ayniqsa muhim. Chunki oldindagi qayiqlar qoldirgan kuchli to‘lqinlar ortdagi ishtirokchilarning tezligi va muvozanatiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Shu sabab saralashdagi har bir soniya asosiy poyga taqdirini hal qilishi ehtimoldan xoli emas.
Baland tog‘ sharoiti sportchilarni qanday sinaydi?
Issiqko‘l dengiz sathidan 1607 metr balandlikda joylashgan. U chempionat tarixidagi eng baland hududda tashkil etilgan poyga maydoni sifatida qayd etilmoqda.
Balandlikda havoning zichligi pastroq bo‘ladi. Bu esa qayiq dvigateli, uning tezlanishi va texnik sozlamalariga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Shuning uchun jamoalar:
dvigatel ishini mahalliy sharoitga moslashtirishi;
qayiqning muvozanatini to‘g‘ri sozlashi;
shamol va to‘lqinlar yo‘nalishini hisobga olishi;
sportchining jismoniy holatini nazorat qilishi kerak.
Issiqko‘lning baland tog‘lar bilan o‘ralgani musobaqaga betakror manzara bag‘ishlasa-da, sportchilar uchun qo‘shimcha sinovlarni ham yuzaga keltiradi.
Uch kunlik dasturda nimalar bor?
Qirg‘iziston Gran-prisi uch kun davom etadi. Rasmiy dasturdan erkin mashg‘ulotlar, saralash bahslari, qisqa masofali poygalar va asosiy Gran-pri o‘rin olgan.
Mashg‘ulotlar vaqtida jamoalar qayiqlarning texnik holatini tekshiradi, suv yo‘lini o‘rganadi va eng maqbul harakat yo‘nalishini tanlaydi.
Saralashdan keyin sportchilar qisqa poygalarda kuch sinashadi. Musobaqaning hal qiluvchi qismi — Qirg‘iziston Gran-prisining asosiy poygasi 2 avgust kuni o‘tkazilishi belgilangan.
Poyga yakunlangach, g‘olib va sovrindorlarni taqdirlash marosimi bo‘lib o‘tadi.
Qirg‘iziston uchun yangi sayyohlik imkoniyati
Issiqko‘l tabiati, tog‘ manzaralari va musaffo suvi bilan Markaziy Osiyoning eng mashhur dam olish maskanlaridan biri sanaladi. F1H2O bosqichining shu yerda o‘tkazilishi hududga yana bir yangi yo‘nalish — sport turizmini olib kirmoqda.
Bunday xalqaro musobaqa:
Qirg‘izistonga xorijiy sayyohlarni jalb etishi;
mehmonxona va umumiy ovqatlanish xizmatlariga talabni oshirishi;
mahalliy tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishi;
Issiqko‘lni jahon sport xaritasiga olib chiqishi mumkin.
Qirg‘iziston hukumati ham chempionat mamlakatning sayyohlik va investitsiyaviy salohiyatini xalqaro jamoatchilikka namoyish etishini ta’kidlagan.
Ekologik xavfsizlik ham diqqat markazida
Issiqko‘l noyob tabiiy hudud bo‘lgani sabab musobaqaning atrof-muhitga ta’siri ham jamoatchilik diqqatini tortdi.
Qirg‘izistondagi mas’ul idoralar ma’lumotiga ko‘ra, chempionat oldidan atrof-muhitga ta’sirni baholash hujjatlari davlat ekologik ekspertizasidan o‘tkazilgan va ijobiy xulosa berilgan.
Shunga qaramay, tashkilotchilardan:
suvga yoqilg‘i va texnik suyuqliklar tushishiga yo‘l qo‘ymaslik;
chiqindilarni o‘z vaqtida yig‘ish;
sohildagi tabiiy muhitni asrash;
musobaqadan keyin hududni tozalash talab etiladi.
Musobaqaning haqiqiy muvaffaqiyati faqat tomoshabop poyga bilan emas, Issiqko‘l tabiatiga zarar yetkazmasdan tashkil etilgani bilan ham baholanadi.
Asosiy xulosa
Qirg‘iziston Gran-prisining Issiqko‘lda o‘tkazilishi Markaziy Osiyo sporti uchun tarixiy voqea bo‘ldi. Mintaqada ilk bor tashkil etilgan «suvdagi Formula-1» katta tezlik, murakkab texnika va betakror tog‘ manzaralarini bir maydonda birlashtirdi.
Davlat rahbarlarining ochilish marosimida ishtirok etishi esa mazkur tadbirning sport bilan birga siyosiy va sayyohlik ahamiyati ham yuqori ekanini ko‘rsatdi.
Endi asosiy e’tibor hal qiluvchi poygaga qaratilgan: Issiqko‘lning o‘ziga xos sharoiti, keskin burilishlar va soatiga 220 kilometrdan oshadigan tezlik qaysi sportchini tarixiy g‘alabaga olib chiqadi?
Sizningcha, bunday xalqaro musobaqalar Markaziy Osiyoda sport turizmini rivojlantira oladimi? Izohlarda o‘z fikringizni qoldiring va maqolani yaqinlaringiz bilan ulashing!
…