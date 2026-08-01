Vvoychex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdi
Barselona darvozaboni Vvoychex Shesni koʻp yillik chekish odati va nikotinga qaramligini shaxsiy zaif tomoni deb atab, undan voz kechish niyati yoʻqligini maʼlum qildi. Polyakistonlik tajribali posbon bu holat professional sportchiga xos boʻlmasligi mumkinligini tan oldi, biroq oʻzining asl qiyofasini saqlab qolishni afzal koʻrishini aytdi. Goal.
Barselona darvozaboni Vvoychex Shesni oʻzining koʻp yillik chekish odati va nikotiniga qaramligi haqida ochiq-oshkora fikr bildirdi. Tajribali posbon bu illatni oʻzining shaxsiy zaif tomoni deb atab, undan voz kechish niyati yoʻqligini qatʼiy taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashriga bergan intervyusida polyakistonlik darvozabon oʻzining maydondan tashqari hayot tarzini yashirmasligini maʼlum qildi. Sobiq Yuventus va Arsenal futbolchisi bu holat professional sportchiga xos boʻlmasligi mumkinligini tan oldi, biroq u oʻzining asl qiyofasini saqlab qolishni afzal koʻradi.
Shesnining soʻzlariga koʻra, u bu illat bilan kurashishni istamaydi va uni shunchaki qabul qilgan. "Bu dunyodagi eng professional narsa boʻlib koʻrinmasligi mumkin, ammo men oʻzimman. Odamlar menda qutula olmaydigan bitta odatim borligini bilishadi", — deydi darvozabon.
Muxlislar munosabati va samimiylikQizigʻi shundaki, Barselona muxlislari futbolchining bu odatiga bagʻishlab maxsus qoʻshiq ham oʻylab topishgan. Vvoychex faoliyatida ilk bor oʻziga bagʻishlangan shunday qoʻshiqqa ega boʻlganidan mamnunligini yashirmadi.
Sportchining fikricha, u boshqa futbolchilar kabi oʻzining kamchiliklarini yashirin tutmaydi va ochiqchasiga tan oladi. Aynan mana shu samimiylik va ochiqlik muxlislar bilan yaqin aloqa oʻrnatishda muhim rol oʻynaydi.
"Odamlar men chekishimni paparatsilarning yashirin suratlari orqali bilib qolishgani yoʻq. Men bu odatimni oʻzim tan oldim", — deya qoʻshimcha qildi tajribali posbon.
Zaiflikni qabul qilishShesni boshqalarga hech qachon chekishni tavsiya qilmasligini, bu yomon odat ekanligini va undan har bir kishi qochishi lozimligini alohida taʼkidladi. Biroq gap oʻzining kamchiliklariga kelganda, u buni xotirjamlik bilan qabul qilishini bildirdi.
Ushbu holatga boʻlgan yengil va samimiy yondashuv tufayli darvozabon hatto Barselona jamoasining chempionlik paradida ustiga "smoker" (chekuvchi) soʻzi yozilgan bosh kiyimda koʻrinish bergan edi. Bu esa uning oʻziga boʻlgan ishonchi va ommadan hech nimani yashirmasligini yaqqol koʻrsatib turibdi.
…