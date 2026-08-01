Vvoychex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdi

·32·Sport
Vvoychex Shesni chekish odati haqida ochiq gapirdi
Qisqacha

Barselona darvozaboni Vvoychex Shesni koʻp yillik chekish odati va nikotinga qaramligini shaxsiy zaif tomoni deb atab, undan voz kechish niyati yoʻqligini maʼlum qildi. Polyakistonlik tajribali posbon bu holat professional sportchiga xos boʻlmasligi mumkinligini tan oldi, biroq oʻzining asl qiyofasini saqlab qolishni afzal koʻrishini aytdi. Goal.

Barselona darvozaboni Vvoychex Shesni oʻzining koʻp yillik chekish odati va nikotiniga qaramligi haqida ochiq-oshkora fikr bildirdi. Tajribali posbon bu illatni oʻzining shaxsiy zaif tomoni deb atab, undan voz kechish niyati yoʻqligini qatʼiy taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashriga bergan intervyusida polyakistonlik darvozabon oʻzining maydondan tashqari hayot tarzini yashirmasligini maʼlum qildi. Sobiq Yuventus va Arsenal futbolchisi bu holat professional sportchiga xos boʻlmasligi mumkinligini tan oldi, biroq u oʻzining asl qiyofasini saqlab qolishni afzal koʻradi.

Shesnining soʻzlariga koʻra, u bu illat bilan kurashishni istamaydi va uni shunchaki qabul qilgan. "Bu dunyodagi eng professional narsa boʻlib koʻrinmasligi mumkin, ammo men oʻzimman. Odamlar menda qutula olmaydigan bitta odatim borligini bilishadi", — deydi darvozabon.

Muxlislar munosabati va samimiylik

Qizigʻi shundaki, Barselona muxlislari futbolchining bu odatiga bagʻishlab maxsus qoʻshiq ham oʻylab topishgan. Vvoychex faoliyatida ilk bor oʻziga bagʻishlangan shunday qoʻshiqqa ega boʻlganidan mamnunligini yashirmadi.

Sportchining fikricha, u boshqa futbolchilar kabi oʻzining kamchiliklarini yashirin tutmaydi va ochiqchasiga tan oladi. Aynan mana shu samimiylik va ochiqlik muxlislar bilan yaqin aloqa oʻrnatishda muhim rol oʻynaydi.

"Odamlar men chekishimni paparatsilarning yashirin suratlari orqali bilib qolishgani yoʻq. Men bu odatimni oʻzim tan oldim", — deya qoʻshimcha qildi tajribali posbon.

Zaiflikni qabul qilish

Shesni boshqalarga hech qachon chekishni tavsiya qilmasligini, bu yomon odat ekanligini va undan har bir kishi qochishi lozimligini alohida taʼkidladi. Biroq gap oʻzining kamchiliklariga kelganda, u buni xotirjamlik bilan qabul qilishini bildirdi.

Ushbu holatga boʻlgan yengil va samimiy yondashuv tufayli darvozabon hatto Barselona jamoasining chempionlik paradida ustiga "smoker" (chekuvchi) soʻzi yozilgan bosh kiyimda koʻrinish bergan edi. Bu esa uning oʻziga boʻlgan ishonchi va ommadan hech nimani yashirmasligini yaqqol koʻrsatib turibdi.

Vvoychex ShesniBarselonafutbolIspaniya chempionatitransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Superliga 15-tur: «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat va Vodiydagi shiddatli jang!Superliga 15-tur: «Bunyodkor»ga texnik mag‘lubiyat va Vodiydagi shiddatli jang!Bugun, 16:01Markus Reshford Atletiko Madridga qarshi oʻyinni nima sababdan oʻtkazib yuboradiMarkus Reshford Atletiko Madridga qarshi oʻyinni nima sababdan oʻtkazib yuboradiBugun, 15:38Issiqko‘lda tarixiy poyga: «suvdagi Formula-1» boshlandi (foto)Issiqko‘lda tarixiy poyga: «suvdagi Formula-1» boshlandi (foto)Bugun, 15:19Marselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkinMarselino Saudiya Arabistonining Al-Ahli klubini boshqarishi mumkinBugun, 14:53Manchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqdaManchester Yunayted Fransishku Konseysau transferi ustida ishlamoqdaBugun, 14:50Kristian Romero Tottenxemni tark etib, Interga oʻtishga yaqin turibdiKristian Romero Tottenxemni tark etib, Interga oʻtishga yaqin turibdiBugun, 14:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda