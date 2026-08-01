Roskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdi

·50·Texno
Roskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdi
Qisqacha

«Roskosmos» davlat korporatsiyasi Soyuz raketasining fazoga parvoz qilish jarayonini muvaffaqiyatli muhrlash usullari haqida ma'lumot berdi. Bunday mukammal kadrlarni qo'lga kiritishda soniyaning 32 mingdan bir qismiga teng bo'lgan 1/32000 vyderjka asosiy rol o'ynadi. Dvigatel sovqlaridan chiqayotgan gazlarning tezligi sekundiga taxminan 2800 metrni tashkil qilgani sababli, faqat ekstremal qisqa ekspozitsiya tasvirning surilib ketishini nolga tushirdi.

«Roskosmos» davlat korporatsiyasi Soyuz raketasining fazoga parvoz qilish jarayonini muvaffaqiyatli muhrlash va uning texnik tafsilotlarini keng jamoatchilikka koʻrsatish usullari haqida maʼlumot berdi. Mazkur suratlar oʻzining tiniqligi va reaktiv oqimlarining yaqqol koʻrinib turishi bilan barcha texnologiya ishqibozlarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday mukammal kadrlarni qoʻlga kiritishda asosiy rol oʻta qisqa — soniyaning 32 mingdan bir qismiga teng boʻlgan (1/32000) vyderjka (ekspozitsiya) orqali bajarilgan. Odatda raketa dvigatellarining uchish vaqtidagi yorugʻligi quyosh nuriga qiyoslanadi, shu bois oddiy suratga olish usullari alanganing asl tuzilishini saqlab qolishga imkon bermaydi.

Texnik qiyinchiliklar va yechim

Mutaxassislarning tushuntirishicha, standart yondashuvlar bu kabi oʻta kuchli yorugʻlik sharoitida oʻzini oqlamaydi. Masalan, diafragmani chek qiymatlargacha yopish diffraktsiya tufayli tasvir keskinligining pasayishiga olib keladi. Neytral-seriyali filtrlardan foydalanish ham eng maqbul yechim sifatida baholanmagan.

Aynan shuning uchun fotograflar tez harakatlanuvchi gazlarni «muzlatib qoʻyish» imkonini beruvchi ekstremal qisqa vyderjkani qoʻllashga qaror qilishdi. Maʼlumotlarga koʻra, dvigatel sovqlaridan chiqayotgan gazlarning tezligi sekundiga taxminan 2800 metrni tashkil qiladi. Shu sababli, hatto 1/8000 sekundlik ekspozitsiyada ham sezilarli darajada smaz — tasvirning surilib ketishi kuzatiladi.

Noyob kadrlar ortidagi sozlamalar

Faqatgina 1/32000 sekundlik vyderjka bu salbiy effektni deyarli nolga tushirishga va oqimlarni mukammal koʻrsatishga imkon berdi. Olingan suratlarda deyarli shaffof reaktiv oqimlar yaqqol koʻrinadi.

Shuningdek, odatda chiqindi tuzilishi deb qabul qilinadigan yorqin alanga tillari aslida dvigatelning yonish kamerasi hamda sovqini sovutish uchun ishlatilgan va atmosferada yonib bitayotgan kerosin ekanligi maʼlum boʻldi. Ushbu noyob kadrlarni olish jarayonida ISO 64 sezgirligi, f/16 diafragma va yuqorida tilga olingan 1/32000 soniyalik vyderjka parametrlari qoʻllanilgan.

RoskosmosSoyuzRaketaKosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiSunʼiy intellektni joriy etish muammosini hal qiluvchi startap 20 million dollar mablagʻ jalb qildiBugun, 15:27Kembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiKembrij olimlari yashil suvoqdan ekologik batareya yaratdiBugun, 15:24SJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiSJ-100 samolyotining toʻliq sinovlari joriy yil oxirigacha yakunlanadiBugun, 14:26Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiBugun, 13:51Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaSunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaBugun, 13:22Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiOlimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi