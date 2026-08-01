Roskosmos Soyuz raketasi startining noyob suratga olish sirlarini ochdi
«Roskosmos» davlat korporatsiyasi Soyuz raketasining fazoga parvoz qilish jarayonini muvaffaqiyatli muhrlash usullari haqida ma'lumot berdi. Bunday mukammal kadrlarni qo'lga kiritishda soniyaning 32 mingdan bir qismiga teng bo'lgan 1/32000 vyderjka asosiy rol o'ynadi. Dvigatel sovqlaridan chiqayotgan gazlarning tezligi sekundiga taxminan 2800 metrni tashkil qilgani sababli, faqat ekstremal qisqa ekspozitsiya tasvirning surilib ketishini nolga tushirdi.
«Roskosmos» davlat korporatsiyasi Soyuz raketasining fazoga parvoz qilish jarayonini muvaffaqiyatli muhrlash va uning texnik tafsilotlarini keng jamoatchilikka koʻrsatish usullari haqida maʼlumot berdi. Mazkur suratlar oʻzining tiniqligi va reaktiv oqimlarining yaqqol koʻrinib turishi bilan barcha texnologiya ishqibozlarining eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday mukammal kadrlarni qoʻlga kiritishda asosiy rol oʻta qisqa — soniyaning 32 mingdan bir qismiga teng boʻlgan (1/32000) vyderjka (ekspozitsiya) orqali bajarilgan. Odatda raketa dvigatellarining uchish vaqtidagi yorugʻligi quyosh nuriga qiyoslanadi, shu bois oddiy suratga olish usullari alanganing asl tuzilishini saqlab qolishga imkon bermaydi.
Texnik qiyinchiliklar va yechimMutaxassislarning tushuntirishicha, standart yondashuvlar bu kabi oʻta kuchli yorugʻlik sharoitida oʻzini oqlamaydi. Masalan, diafragmani chek qiymatlargacha yopish diffraktsiya tufayli tasvir keskinligining pasayishiga olib keladi. Neytral-seriyali filtrlardan foydalanish ham eng maqbul yechim sifatida baholanmagan.
Aynan shuning uchun fotograflar tez harakatlanuvchi gazlarni «muzlatib qoʻyish» imkonini beruvchi ekstremal qisqa vyderjkani qoʻllashga qaror qilishdi. Maʼlumotlarga koʻra, dvigatel sovqlaridan chiqayotgan gazlarning tezligi sekundiga taxminan 2800 metrni tashkil qiladi. Shu sababli, hatto 1/8000 sekundlik ekspozitsiyada ham sezilarli darajada smaz — tasvirning surilib ketishi kuzatiladi.
Noyob kadrlar ortidagi sozlamalarFaqatgina 1/32000 sekundlik vyderjka bu salbiy effektni deyarli nolga tushirishga va oqimlarni mukammal koʻrsatishga imkon berdi. Olingan suratlarda deyarli shaffof reaktiv oqimlar yaqqol koʻrinadi.
Shuningdek, odatda chiqindi tuzilishi deb qabul qilinadigan yorqin alanga tillari aslida dvigatelning yonish kamerasi hamda sovqini sovutish uchun ishlatilgan va atmosferada yonib bitayotgan kerosin ekanligi maʼlum boʻldi. Ushbu noyob kadrlarni olish jarayonida ISO 64 sezgirligi, f/16 diafragma va yuqorida tilga olingan 1/32000 soniyalik vyderjka parametrlari qoʻllanilgan.
…