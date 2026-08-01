Internetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqda

·0·Dunyo
Internetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqda

Ijtimoiy tarmoqlarda so‘nggi paytlarda mukammal kadrlar o‘rniga tasodifan olingan, xira va biroz kulgili suratlarni ulashish tendensiyasi kuchaymoqda. Ayniqsa, bolalarning tabiiy va rejasiz tushirilgan selfilari foydalanuvchilar orasida katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Trendning tarqalishiga Saudiya Arabistonidagi "sahaba_abaya" brend sahifasida yuz bergan noodatiy holat sabab bo‘lgani aytilmoqda. Brend sahifasiga bolaning xiralashgan selfisi tasodifan joylashtirilgan. Kutilmaganda surat o‘chirib tashlanmay, foydalanuvchilar e’tiborini tortgan va uning tarqalishi ortidan boshqa sahifalar ham shu uslubdagi kontentga murojaat qila boshlagan.

Qora sochli bola telefon tutgan qo‘lga tabassum bilan qarab turibdi.

Bugun esa ijtimoiy tarmoqlarda aynan tabiiylik va mukammal bo‘lmagan kadrlar alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Ayrim brendlar reklama postlarida professional suratga olish o‘rniga oddiy, tasodifiy va samimiy lavhalardan foydalanmoqda. Bu yondashuv auditoriyaga kontentni yanada real va yaqin ko‘rsatishi bilan izohlanmoqda.

Mutaxassislar ham ijtimoiy tarmoqlarda “mukammal” ko‘rinishga intilishdan charchash fonida tabiiy suratlar va filtrsiz kontentga qiziqish ortayotganini qayd etadi.

Shu sababli avval sifatsiz yoki tasodifan tushirilgan deb baholangan suratlar endi aksincha, samimiylik va tabiiylik ramziga aylanmoqda. Bolalar ishtirokidagi bunday kontent esa internet foydalanuvchilarida alohida qiziqish uyg‘otmoqda.

Samolyotdagi chaqaloq va pitseriyadagi bola tasvirlangan ikki xil sahna.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!Bugun, 10:0810-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi10-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildiBugun, 09:01Rossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostidaRossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostidaBugun, 07:21Iroqda yuk mashinasi ag‘darilib ketib, minglab jo‘jalar yo‘l bo‘ylab tarqalib ketdiIroqda yuk mashinasi ag‘darilib ketib, minglab jo‘jalar yo‘l bo‘ylab tarqalib ketdiBugun, 05:3720 yoshli yigit xaritada hech kim da’vo qilmagan yerni topib, o‘zini Uni Prezidenti deb e’lon qildi20 yoshli yigit xaritada hech kim da’vo qilmagan yerni topib, o‘zini Uni Prezidenti deb e’lon qildiBugun, 05:33Rossiyalik ayol mushukcha deb qora panterani parvarishlab tarmoqlarda barchani hayron qoldirdiRossiyalik ayol mushukcha deb qora panterani parvarishlab tarmoqlarda barchani hayron qoldirdiBugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda