Rossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildi
Rossiyaning taniqli texnologik nashrlaridan biri boʻlgan «KodДурова» rasman oʻz nomini «Kod.ру» deb oʻzgartirdi. Nashr tahririyatining taʼkidlashicha, loyiha nomida Pavel Durov ismining ishlatilishi vaqt oʻtishi bilan uning amaldagi mazmuni va yoʻnalishiga mos kelmay qolgan, chunki tadbirkorning ushbu OAV faoliyatiga aloqasi boʻlmagan.
Rossiyaning taniqli texnologik nashrlaridan biri boʻlgan «KodДурова» rasman oʻz nomini «Kod.ру» deb oʻzgartirdi. Nashr tahririyatining tarqatgan rasmiy bayonotiga koʻra, mazkur keng koʻlamli ребрендинg ustidagi ishlar Telegram asoschisi Pavel Durov atrofidagi soʻnggi shov-shuvli voqealardan ancha oldin boshlangan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlabki bosqichlarda ushbu loyiha asosan «ВКонтакте», Telegram messenjeri hamda TON ekotizimiga oid yangiliklarni yoritishga ixtisoslashgan edi. Biroq vaqt oʻtishi bilan nashrning yoʻnalishi sezilarli darajada kengayib, bugungi kunda axborot texnologiyalari, sunʼiy intellekt, moliyaviy texnologiyalar va raqamli xizmatlar sohasidagi eng muhim voqealarni oʻquvchilarga yetkazib kelmoqda.
Nomi oʻzgarishining asosiy sabablariTahririyat vakillarining tushuntirishicha, loyiha nomida Pavel Durov ismining ishlatilishi vaqt oʻtishi bilan nashrning amaldagi mazmuni va yoʻnalishiga mos kelmay qolgan. Sababi, tadbirkorning mazkur ommaviy axborot vositasining kundalik faoliyatiga hech qachon aloqasi boʻlmagan va u loyihani boshqarmagan.
Shunga qaramay, jurnalistlar soʻnggi paytlarda yuzaga kelgan voqealar va shart-sharoitlar ushbu nom oʻzgartirish jarayonini tezlashtirganini tan olishdi. Shu bilan birga, mutaxassislar bunday miqyosdagi brend oʻzgarishini bir necha kun ichida amalga oshirib boʻlmasligini, bu puxta oʻylangan uzoq muddatli qadam ekanini alohida taʼkidladilar.
«Litres» xizmatining qaroriixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar fonida Rossiyaning yirik kitob xizmatlaridan biri boʻlgan «Litres» platformasi ham oʻz katalogida oʻzgarish qildi. Xususan, xizmat Pavel Durov shaxsiga bagʻishlangan ikkita biografik kitobning savdosini toʻxtatishga qaror qilgan.
Eslatib oʻtamiz, iyul oyi oxirida Rossiya Federatsiyasining Rosfinmonitoring idorasi Telegram asoschisi Pavel Durovni terrorchilar va ekstremistlar roʻyxatiga kiritgan edi. Bunga tadbirkorga nisbatan terrorchilik faoliyatiga koʻmaklashish ayblovi bilan qoʻzgʻatilgan jinoiy ish sabab boʻlgan va unga nisbatan xalqaro qidiruv jarayoni boshlangani eʼlon qilingan.
…