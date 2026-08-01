Rossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildi

·30·Texno
Rossiyaning «KodДурова» nashri «Kod.ру» deb oʻzgartirildi
Qisqacha

Rossiyaning taniqli texnologik nashrlaridan biri boʻlgan «KodДурова» rasman oʻz nomini «Kod.ру» deb oʻzgartirdi. Nashr tahririyatining taʼkidlashicha, loyiha nomida Pavel Durov ismining ishlatilishi vaqt oʻtishi bilan uning amaldagi mazmuni va yoʻnalishiga mos kelmay qolgan, chunki tadbirkorning ushbu OAV faoliyatiga aloqasi boʻlmagan.

Rossiyaning taniqli texnologik nashrlaridan biri boʻlgan «KodДурова» rasman oʻz nomini «Kod.ру» deb oʻzgartirdi. Nashr tahririyatining tarqatgan rasmiy bayonotiga koʻra, mazkur keng koʻlamli ребрендинg ustidagi ishlar Telegram asoschisi Pavel Durov atrofidagi soʻnggi shov-shuvli voqealardan ancha oldin boshlangan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlabki bosqichlarda ushbu loyiha asosan «ВКонтакте», Telegram messenjeri hamda TON ekotizimiga oid yangiliklarni yoritishga ixtisoslashgan edi. Biroq vaqt oʻtishi bilan nashrning yoʻnalishi sezilarli darajada kengayib, bugungi kunda axborot texnologiyalari, sunʼiy intellekt, moliyaviy texnologiyalar va raqamli xizmatlar sohasidagi eng muhim voqealarni oʻquvchilarga yetkazib kelmoqda.

Nomi oʻzgarishining asosiy sabablari

Tahririyat vakillarining tushuntirishicha, loyiha nomida Pavel Durov ismining ishlatilishi vaqt oʻtishi bilan nashrning amaldagi mazmuni va yoʻnalishiga mos kelmay qolgan. Sababi, tadbirkorning mazkur ommaviy axborot vositasining kundalik faoliyatiga hech qachon aloqasi boʻlmagan va u loyihani boshqarmagan.

Shunga qaramay, jurnalistlar soʻnggi paytlarda yuzaga kelgan voqealar va shart-sharoitlar ushbu nom oʻzgartirish jarayonini tezlashtirganini tan olishdi. Shu bilan birga, mutaxassislar bunday miqyosdagi brend oʻzgarishini bir necha kun ichida amalga oshirib boʻlmasligini, bu puxta oʻylangan uzoq muddatli qadam ekanini alohida taʼkidladilar.

«Litres» xizmatining qarori

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar fonida Rossiyaning yirik kitob xizmatlaridan biri boʻlgan «Litres» platformasi ham oʻz katalogida oʻzgarish qildi. Xususan, xizmat Pavel Durov shaxsiga bagʻishlangan ikkita biografik kitobning savdosini toʻxtatishga qaror qilgan.

Eslatib oʻtamiz, iyul oyi oxirida Rossiya Federatsiyasining Rosfinmonitoring idorasi Telegram asoschisi Pavel Durovni terrorchilar va ekstremistlar roʻyxatiga kiritgan edi. Bunga tadbirkorga nisbatan terrorchilik faoliyatiga koʻmaklashish ayblovi bilan qoʻzgʻatilgan jinoiy ish sabab boʻlgan va unga nisbatan xalqaro qidiruv jarayoni boshlangani eʼlon qilingan.

Kod.руPavel DurovTexnologiyaTelegramLitres
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi 185 Hz ekranli yangi flagmanini eʼlon qildiXiaomi kompaniyasi 185 Hz ekranli yangi flagmanini eʼlon qildiBugun, 11:26Qualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdiQualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdiBugun, 10:28Janubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriJanubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriBugun, 07:58Olimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdiOlimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdiBugun, 07:28Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaSunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaBugun, 03:59Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiRivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiBugun, 03:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi