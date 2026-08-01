Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindi

·0·Jamiyat
Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindi

Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) xodimlari tomonidan respublikaning bir nechta hududlarida o‘tkazilgan keng ko‘lamli tezkor tadbirlar natijasida, Namangan va Toshkent viloyatlarini bog‘lagan, shuningdek, Andijon yo‘nalishi bo‘yicha harakatlangan yirik narkosavdo zanjirlari fosh etildi. Tadbirlar davomida umumiy hisobda 10 kilogrammdan ortiq «gashish» giyohvandlik vositasi va katta miqdordagi pul mablag‘lari musodara qilindi.

Namangan va Andijon: zanjirli fosh etish

Tezkor tadbirlarning dastlabki bosqichi Namangan shahrida, shubhali Nexia avtomashinasining to‘xtatilishi bilan boshlandi. Mashinada bo‘lgan yo‘lovchini tekshirish davomida, undan 944 gramm «gashish» giyohvandlik vositasi aniqlandi. Tergovga qadar tekshiruvda, ushbu shaxs mazkur vositani Namanganda yashovchi mahalliy narkosavdogardan 9900 AQSH dollariga sotib olganini ma’lum qildi.

DXX xodimlari tomonidan darhol o‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida, gumonlanuvchi narkosavdogar qo‘lga olindi. Undan ashyoviy dalil sifatida 9200 AQSH dollari va 18,4 million so‘m pul mablag‘lari musodara qilindi.

Lekin zanjirli fosh etish shu bilan to‘xtamadi. Tezkor tadbirlarning keyingi bosqichida, Namangan va Andijon viloyatlarini bog‘lab turgan, giyohvandlik vositasini yetkazib beruvchi asosiy shaxslarni aniqlashga erishildi. Andijon viloyatidan bo‘lgan ikki nafar shaxs harakatlanayotgan Lacetti avtomashinasi to‘xtatilib, tekshirildi. Tekshiruv natijasida, avtomashinadan 9 kilogramm 801 gramm, ya’ni qariyb 10 kilogramm «gashish» musodara qilindi.

Toshkent viloyati: «Zakladka» usuli fosh etildi

DXXning Toshkent viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan ham muvaffaqiyatli tezkor tadbir o‘tkazildi. Bekobod shahrida, «zakladka» (yashirish) usulida yashirib ketilgan giyohvandlik vositasini qabul qilib olayotgan mahalliy fuqaro qo‘lga olindi. Undan 977 gramm, ya’ni qariyb 1 kilogramm «gashish» aniqlandi. Qo‘lga olingan shaxs 1985 yilda tug‘ilgan bo‘lib, unga nisbatan ham jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.

Yangilik tahlili va ustivor jihatlar

DXXning bu galgi tezkor tadbirlari nafaqat yirik miqdordagi giyohvand moddalarni musodara qilish, balki narkosavdo tarmog‘ining zanjirli ishtirokchilarini fosh etishga qaratilgani bilan ajralib turadi. Namangan va Toshkent viloyatlaridagi holatlar narkosavdogarlarning yangi usullari va kengroq geografik qamrovini ko‘rsatadi.

Jadval: Musodara qilingan dalillar tahlili

Ko‘rsatkich / Lokatsiya

Namangan (Nexia)

Namangan/Andijon (Lacetti)

Bekobod (Zakladka)

Jami

«Gashish» miqdori (kg)

0,944

9,801

0,977

11,722

Pul mablag‘lari ($)

9 900 (sotib olingan)

9 200 (ushlangan)

-

19 100

Pul mablag‘lari (so‘m)

-

18,4 mln

-

18,4 mln

Qo‘lga olinganlar (nafar)

2

2

1

5

Hozirda har ikki holat yuzasidan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan bo‘lib, tergov harakatlari davom etmoqda. DXX narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashni kuchaytirishni va respublika hududida narkotik moddalarning tarqalishini oldini olish bo‘yicha tezkor tadbirlarni davom ettirishni maqsad qilgan.

Bu muhim tezkor xabarni do‘stlaringiz va yaqinlaringizga yuboring! Ko‘pchilik DXXning bu muvaffaqiyatli operatsiyalari haqida bilishi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kasbida bemor hamshiraga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun qamaldiKasbida bemor hamshiraga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun qamaldiBugun, 09:54Blogerga 1 mln obunachi uchun noodatiy sovg‘a berildi (foto)Blogerga 1 mln obunachi uchun noodatiy sovg‘a berildi (foto)Bugun, 09:47Farg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldiFarg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldiBugun, 00:59Latviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaLatviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaKecha, 22:27Andijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikAndijonda yer sotmoqchi bo‘lganlar ushlandi: 39 ming dollarlik firibgarlikKecha, 22:23Nega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingNega aynan shu kuni tug‘ilgansiz? Hayotingizga oid muhim narsani bilib olingKecha, 20:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi