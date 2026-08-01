Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindi
Davlat xavfsizlik xizmati (DXX) xodimlari tomonidan respublikaning bir nechta hududlarida o‘tkazilgan keng ko‘lamli tezkor tadbirlar natijasida, Namangan va Toshkent viloyatlarini bog‘lagan, shuningdek, Andijon yo‘nalishi bo‘yicha harakatlangan yirik narkosavdo zanjirlari fosh etildi. Tadbirlar davomida umumiy hisobda 10 kilogrammdan ortiq «gashish» giyohvandlik vositasi va katta miqdordagi pul mablag‘lari musodara qilindi.
Namangan va Andijon: zanjirli fosh etish
Tezkor tadbirlarning dastlabki bosqichi Namangan shahrida, shubhali Nexia avtomashinasining to‘xtatilishi bilan boshlandi. Mashinada bo‘lgan yo‘lovchini tekshirish davomida, undan 944 gramm «gashish» giyohvandlik vositasi aniqlandi. Tergovga qadar tekshiruvda, ushbu shaxs mazkur vositani Namanganda yashovchi mahalliy narkosavdogardan 9900 AQSH dollariga sotib olganini ma’lum qildi.
DXX xodimlari tomonidan darhol o‘tkazilgan tezkor-qidiruv tadbirlari natijasida, gumonlanuvchi narkosavdogar qo‘lga olindi. Undan ashyoviy dalil sifatida 9200 AQSH dollari va 18,4 million so‘m pul mablag‘lari musodara qilindi.
Lekin zanjirli fosh etish shu bilan to‘xtamadi. Tezkor tadbirlarning keyingi bosqichida, Namangan va Andijon viloyatlarini bog‘lab turgan, giyohvandlik vositasini yetkazib beruvchi asosiy shaxslarni aniqlashga erishildi. Andijon viloyatidan bo‘lgan ikki nafar shaxs harakatlanayotgan Lacetti avtomashinasi to‘xtatilib, tekshirildi. Tekshiruv natijasida, avtomashinadan 9 kilogramm 801 gramm, ya’ni qariyb 10 kilogramm «gashish» musodara qilindi.
Toshkent viloyati: «Zakladka» usuli fosh etildi
DXXning Toshkent viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan ham muvaffaqiyatli tezkor tadbir o‘tkazildi. Bekobod shahrida, «zakladka» (yashirish) usulida yashirib ketilgan giyohvandlik vositasini qabul qilib olayotgan mahalliy fuqaro qo‘lga olindi. Undan 977 gramm, ya’ni qariyb 1 kilogramm «gashish» aniqlandi. Qo‘lga olingan shaxs 1985 yilda tug‘ilgan bo‘lib, unga nisbatan ham jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Yangilik tahlili va ustivor jihatlar
DXXning bu galgi tezkor tadbirlari nafaqat yirik miqdordagi giyohvand moddalarni musodara qilish, balki narkosavdo tarmog‘ining zanjirli ishtirokchilarini fosh etishga qaratilgani bilan ajralib turadi. Namangan va Toshkent viloyatlaridagi holatlar narkosavdogarlarning yangi usullari va kengroq geografik qamrovini ko‘rsatadi.
Jadval: Musodara qilingan dalillar tahlili
Ko‘rsatkich / Lokatsiya
Namangan (Nexia)
Namangan/Andijon (Lacetti)
Bekobod (Zakladka)
Jami
«Gashish» miqdori (kg)
0,944
9,801
0,977
11,722
Pul mablag‘lari ($)
9 900 (sotib olingan)
9 200 (ushlangan)
-
19 100
Pul mablag‘lari (so‘m)
-
18,4 mln
-
18,4 mln
Qo‘lga olinganlar (nafar)
2
2
1
5
Hozirda har ikki holat yuzasidan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan bo‘lib, tergov harakatlari davom etmoqda. DXX narkotik moddalarning noqonuniy aylanishiga qarshi kurashni kuchaytirishni va respublika hududida narkotik moddalarning tarqalishini oldini olish bo‘yicha tezkor tadbirlarni davom ettirishni maqsad qilgan.
Bu muhim tezkor xabarni do‘stlaringiz va yaqinlaringizga yuboring! Ko‘pchilik DXXning bu muvaffaqiyatli operatsiyalari haqida bilishi kerak.
…