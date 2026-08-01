Gaz ham, elektr ham kerak emas: Farg‘onalik usta noodatiy qurilma yasadi
Farg'ona viloyatida mahalliy usta tomonidan gaz va elektr energiyasisiz ishlaydigan noodatiy charxpalak qurildi. Mexanik tamoyil asosida ishlaydigan ushbu moslama ariqdagi suvni taxminan 20–30 metr balandlikda joylashgan idishga ko'tarib bera oladi. Ustaning ixtirosi oddiy mexanik harakatdan foydalanib, suvni yuqoriga chiqarishga mo'ljallangan bo'lib, uning imkoniyatlari ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otmoqda.
Farg‘ona viloyatida mahalliy usta tomonidan gaz va elektr energiyasisiz ishlaydigan noodatiy charxpalak qurildi. Qurilmaning imkoniyatlari ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, mexanik tamoyil asosida ishlaydigan ushbu moslama ariqdagi suvni taxminan 20–30 metr balandlikda joylashgan idishga ko‘tarib bera oladi. Bunda qurilma elektr yoki gaz yoqilg‘isidan foydalanmaydi.
Ustaning ixtirosi oddiy mexanik harakatdan foydalanib, suvni yuqoriga chiqarishga mo‘ljallangan. Shu jihatdan qurilma elektr ta’minoti cheklangan yoki suv chiqarish uchun qo‘shimcha energiya manbalaridan foydalanish qiyin bo‘lgan hududlarda qiziqarli yechim bo‘lishi mumkin.
Agar qurilmaning ishlash samaradorligi va suv ko‘tarish imkoniyati amaliy sinovlarda tasdiqlansa, undan qishloq xo‘jaligida sug‘orish hamda suv ta’minotini yaxshilash maqsadida foydalanish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin.
…