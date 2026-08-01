Gaz ham, elektr ham kerak emas: Farg‘onalik usta noodatiy qurilma yasadi

·76·Jamiyat
Gaz ham, elektr ham kerak emas: Farg‘onalik usta noodatiy qurilma yasadi
Qisqacha

Farg'ona viloyatida mahalliy usta tomonidan gaz va elektr energiyasisiz ishlaydigan noodatiy charxpalak qurildi. Mexanik tamoyil asosida ishlaydigan ushbu moslama ariqdagi suvni taxminan 20–30 metr balandlikda joylashgan idishga ko'tarib bera oladi. Ustaning ixtirosi oddiy mexanik harakatdan foydalanib, suvni yuqoriga chiqarishga mo'ljallangan bo'lib, uning imkoniyatlari ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otmoqda.

Farg‘ona viloyatida mahalliy usta tomonidan gaz va elektr energiyasisiz ishlaydigan noodatiy charxpalak qurildi. Qurilmaning imkoniyatlari ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, mexanik tamoyil asosida ishlaydigan ushbu moslama ariqdagi suvni taxminan 20–30 metr balandlikda joylashgan idishga ko‘tarib bera oladi. Bunda qurilma elektr yoki gaz yoqilg‘isidan foydalanmaydi.

Ustaning ixtirosi oddiy mexanik harakatdan foydalanib, suvni yuqoriga chiqarishga mo‘ljallangan. Shu jihatdan qurilma elektr ta’minoti cheklangan yoki suv chiqarish uchun qo‘shimcha energiya manbalaridan foydalanish qiyin bo‘lgan hududlarda qiziqarli yechim bo‘lishi mumkin.

Agar qurilmaning ishlash samaradorligi va suv ko‘tarish imkoniyati amaliy sinovlarda tasdiqlansa, undan qishloq xo‘jaligida sug‘orish hamda suv ta’minotini yaxshilash maqsadida foydalanish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin.

Kanalda aylanib, suvni tepaga haydaydigan spiral trubali charxpalak.
Fergana
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Talabalar yotoqxona uchun bugundan ariza topshirishi mumkinTalabalar yotoqxona uchun bugundan ariza topshirishi mumkinBugun, 11:00Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiNamangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiBugun, 10:15Kasbida bemor hamshiraga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun qamaldiKasbida bemor hamshiraga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun qamaldiBugun, 09:54Blogerga 1 mln obunachi uchun noodatiy sovg‘a berildi (foto)Blogerga 1 mln obunachi uchun noodatiy sovg‘a berildi (foto)Bugun, 09:47Farg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldiFarg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldiBugun, 00:59Latviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaLatviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaKecha, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi