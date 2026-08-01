Talabalar yotoqxona uchun bugundan ariza topshirishi mumkin

·25·Jamiyat
Talabalar yotoqxona uchun bugundan ariza topshirishi mumkin
Qisqacha

Oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan yoshlar talabalar turar joyiga joylashish uchun 1 avgustdan boshlab ariza topshirishi mumkin. Mazkur jarayon Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 14 avgustdagi 376-son qarori bilan tasdiqlangan reglament asosida amalga oshiriladi hamda arizalar my.gov.uz portali orqali elektron shaklda qabul qilinadi.

1 avgustdan boshlab oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar talabalar turar joyiga joylashish uchun ariza topshirishi mumkin. Bu haqda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma’lum qildi.

Amaldagi tartibga ko‘ra, talabalar yotoqxonaga joylashish bo‘yicha arizalarni my.gov.uz portali orqali elektron shaklda yuborishi mumkin. Mazkur jarayon Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 14 avgustdagi 376-son qarori bilan tasdiqlangan reglament asosida amalga oshiriladi.

Dastlab talabalar turar joylariga joylashtirishda tegishli imtiyoz va ustuvorliklarga ega talabgorlar hisobga olinadi. Shundan keyin mavjud bo‘sh o‘rinlar qolgan talabalar o‘rtasida kurslar kesimida taqsimlanadi.

Unga ko‘ra:

  • 1-bosqich talabalari uchun — 55–65 foiz;

  • 2-bosqich talabalari uchun — 15–20 foiz;

  • 3-bosqich va undan yuqori kurslar uchun — 20–25 foizgacha bo‘lgan o‘rinlar ajratiladi.

Arizalarni qabul qilish 1 avgustdan o‘quv yili yakuniga qadar davom etadi.

Shuningdek, 2026/2027 o‘quv yilida oliy ta’lim muassasalarining 1-bosqichiga tavsiya etilgan abituriyentlar ham yakuniy natijalar e’lon qilinganidan so‘ng yotoqxonaga joylashish uchun ariza yuborishi mumkin.

Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлигиVazirlar Mahkamasimy.gov.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Gaz ham, elektr ham kerak emas: Farg‘onalik usta noodatiy qurilma yasadiGaz ham, elektr ham kerak emas: Farg‘onalik usta noodatiy qurilma yasadiBugun, 10:49Namangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiNamangandagi narkosavdo zanjiri uzildi: 11,7 kg «gashish» musodara qilindiBugun, 10:15Kasbida bemor hamshiraga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun qamaldiKasbida bemor hamshiraga shahvoniy shilqimlik qilgani uchun qamaldiBugun, 09:54Blogerga 1 mln obunachi uchun noodatiy sovg‘a berildi (foto)Blogerga 1 mln obunachi uchun noodatiy sovg‘a berildi (foto)Bugun, 09:47Farg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldiFarg‘onada Damas'da 28 nafar bola tashilayotgani barchani hayratga soldiBugun, 00:59Latviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaLatviyaga ishga borish osonlashadi: Toshkentda haydovchilar uchun o‘quv poligoni ochilmoqdaKecha, 22:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi