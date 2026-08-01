AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!
Harbiy texnologiyalar sohasidagi yetakchi Anduril Industries kompaniyasi Ohayo shtatidagi yangi Arsenal-1 majmuasida Fury FQ-44 yarim avtonom jangovar samolyotining birinchi namunasini yig'di. Mazkur samolyot zavod qurilishi rasman e’lon qilinganidan atigi 557 kun o‘tgach, joriy yilning 27 iyul kuni konveyerdan chiqdi.
Foto: © Anduril Industries
AQSH mudofaa sanoatida tarixiy voqea yuz berdi: harbiy texnologiyalar sohasidagi yetakchi Anduril Industries kompaniyasi Ohayo shtatidagi yangi "Arsenal-1" majmuasida Fury (FQ-44) yarim avtonom jangovar samolyotining birinchi namunasini yig‘di. Bu mamlakatda avtonom jangovar tizimlarni ommaviy ishlab chiqarish bo‘yicha eng yirik va zamonaviy sanoat majmualaridan biriga aylanishi kutilayotgan loyihadagi hal qiluvchi bosqich sifatida baholanmoqda.
Zamin.uz ushbu misli ko‘rilmagan tezkorlikdagi loyiha, yangi avtonom jangovar samolyotning imkoniyatlari va "Arsenal" zavodining strategik ahamiyatini tahlil qilib taqdim etadi.
Rekord muddatda: Qurilishdan prototipgacha atigi 557 kun
Anduril Industries kompaniyasining yangi majmuasini barpo etish va unda ilk mahsulotni ishlab chiqarish sur’atlari tasavvurdan tashqari tezlikda amalga oshirildi. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, birinchi Fury samolyoti joriy yilning 27 iyul kuni konveyerdan chiqqan.
Eng hayratlanarlisi, bu voqea zavod qurilishi rasman e’lon qilinganidan atigi 557 kun o‘tgach sodir bo‘ldi. Seriyali ishlab chiqarish jarayonlari esa dastlab rejalashtirilgan muddatdan uch oy oldin — mart oyidayoq yo‘lga qo‘yilgan edi. Butun bir yirik sanoat majmuasini barpo etish, zarur uskunalarni o‘rnatish, mutaxassislarni jalb qilish va birinchi samolyotni yig‘ish ishlari ikki yilga yetmas vaqt ichida tugallangan. Bu an’anaviy mudofaa sanoati uchun misli ko‘rilmagan natijadir.
Fury (FQ-44) nima va nima uchun u AQSH HHKga kerak?
Fury (FQ-44) — AQSH Harbiy-havo kuchlari (HHK) uchun maxsus ishlab chiqilayotgan, yuqori darajadagi sun’iy intellekt va avtonom boshqaruv tizimlariga ega yarim avtonom jangovar samolyotdir. Uning asosiy xususiyati — inson ishtirokini maksimal darajada qisqartirgan holda, murakkab jangovar vazifalarni mustaqil bajarish imkoniyatidir.
Bu HHKning jangovar salohiyatini oshirish, uchuvchilar xavfini kamaytirish va avtonom texnologiyalar yordamida yangi turdagi taktikalarni qo‘llashga qaratilgan muhim qadamdir. Iyun oyida AQSH HHK Fury loyihasini keyingi — seriyali ishlab chiqarish bosqichiga o‘tkazish uchun tanlab oldi, bu esa samolyotning kelajakda rasman qurollanish ehtimolini yanada oshiradi.
"Arsenal-1" majmuasi: Scale, Runway va yiliga 150 ta samolyot
Anduril Industries ta’kidlashicha, Arsenal-1 majmuasidagi mavjud ishlab chiqarish liniyasi hozirning o‘zidayoq yiliga 150 tagacha Fury samolyotini ishlab chiqarish quvvatiga ega. Qurilish to‘liq yakunlangach, Arsenal-1 Ohayo shtatidagi Rikenbaker xalqaro aeroporti yaqinida joylashgan 465 ming kvadrat metr maydonni egallaydigan zamonaviy sanoat majmuasiga aylanadi.
Eng muhimi, majmua bevosita uchish-qo‘nish yo‘lagiga ulanadi, bu esa yangi ishlab chiqarilgan samolyotlarni joyning o‘zida sinovdan o‘tkazish, sozlash va takomillashtirish imkonini beradi. Bu ishlab chiqarish va sinov jarayonlari orasidagi vaqtni maksimal darajada qisqartiradi.
Xulosa va Tahlil: Ohayo — aviatsiya va mudofaa sanoatining yangi markazi
Fury ishlab chiqarishining Ohayoda yo‘lga qo‘yilishi tasodifiy emas. Bu — Ohayo shtati hukumati amalga oshirayotgan aviatsiya va mudofaa sanoatini rivojlantirish strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Mintaqa rahbariyati ilg‘or harbiy texnologiyalarni tezkor ravishda ommaviy ishlab chiqarishga o‘tkaza oladigan kompaniyalarni jalb qilishga alohida e’tibor qaratmoqda va Anduril bu borada namuna bo‘lmoqda. AQSH mudofaasida yangi davr boshlanmoqda, unda tezkorlik, avtonomlik va ommaviylik hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Bu muhim tahlilni do‘stlaringiz va mudofaa texnologiyalari ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik AQSHdagi avtonom jangovar samolyotlar ommaviy ishlab chiqarishidagi bu keskin burilish haqida bilishi kerak.
Sizningcha, avtonom jangovar samolyotlarning ommaviy ishlab chiqarilishi kelajakdagi mojarolarning xarakterini qanday o‘zgartiradi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
…