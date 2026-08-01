AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!

·28·Dunyo
AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!
Qisqacha

Harbiy texnologiyalar sohasidagi yetakchi Anduril Industries kompaniyasi Ohayo shtatidagi yangi Arsenal-1 majmuasida Fury FQ-44 yarim avtonom jangovar samolyotining birinchi namunasini yig'di. Mazkur samolyot zavod qurilishi rasman e’lon qilinganidan atigi 557 kun o‘tgach, joriy yilning 27 iyul kuni konveyerdan chiqdi.

Foto: © Anduril Industries

AQSH mudofaa sanoatida tarixiy voqea yuz berdi: harbiy texnologiyalar sohasidagi yetakchi Anduril Industries kompaniyasi Ohayo shtatidagi yangi "Arsenal-1" majmuasida Fury (FQ-44) yarim avtonom jangovar samolyotining birinchi namunasini yig‘di. Bu mamlakatda avtonom jangovar tizimlarni ommaviy ishlab chiqarish bo‘yicha eng yirik va zamonaviy sanoat majmualaridan biriga aylanishi kutilayotgan loyihadagi hal qiluvchi bosqich sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz ushbu misli ko‘rilmagan tezkorlikdagi loyiha, yangi avtonom jangovar samolyotning imkoniyatlari va "Arsenal" zavodining strategik ahamiyatini tahlil qilib taqdim etadi.

Rekord muddatda: Qurilishdan prototipgacha atigi 557 kun

Anduril Industries kompaniyasining yangi majmuasini barpo etish va unda ilk mahsulotni ishlab chiqarish sur’atlari tasavvurdan tashqari tezlikda amalga oshirildi. Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, birinchi Fury samolyoti joriy yilning 27 iyul kuni konveyerdan chiqqan.

Eng hayratlanarlisi, bu voqea zavod qurilishi rasman e’lon qilinganidan atigi 557 kun o‘tgach sodir bo‘ldi. Seriyali ishlab chiqarish jarayonlari esa dastlab rejalashtirilgan muddatdan uch oy oldin — mart oyidayoq yo‘lga qo‘yilgan edi. Butun bir yirik sanoat majmuasini barpo etish, zarur uskunalarni o‘rnatish, mutaxassislarni jalb qilish va birinchi samolyotni yig‘ish ishlari ikki yilga yetmas vaqt ichida tugallangan. Bu an’anaviy mudofaa sanoati uchun misli ko‘rilmagan natijadir.

Fury (FQ-44) nima va nima uchun u AQSH HHKga kerak?

Fury (FQ-44) — AQSH Harbiy-havo kuchlari (HHK) uchun maxsus ishlab chiqilayotgan, yuqori darajadagi sun’iy intellekt va avtonom boshqaruv tizimlariga ega yarim avtonom jangovar samolyotdir. Uning asosiy xususiyati — inson ishtirokini maksimal darajada qisqartirgan holda, murakkab jangovar vazifalarni mustaqil bajarish imkoniyatidir.

Bu HHKning jangovar salohiyatini oshirish, uchuvchilar xavfini kamaytirish va avtonom texnologiyalar yordamida yangi turdagi taktikalarni qo‘llashga qaratilgan muhim qadamdir. Iyun oyida AQSH HHK Fury loyihasini keyingi — seriyali ishlab chiqarish bosqichiga o‘tkazish uchun tanlab oldi, bu esa samolyotning kelajakda rasman qurollanish ehtimolini yanada oshiradi.

"Arsenal-1" majmuasi: Scale, Runway va yiliga 150 ta samolyot

Anduril Industries ta’kidlashicha, Arsenal-1 majmuasidagi mavjud ishlab chiqarish liniyasi hozirning o‘zidayoq yiliga 150 tagacha Fury samolyotini ishlab chiqarish quvvatiga ega. Qurilish to‘liq yakunlangach, Arsenal-1 Ohayo shtatidagi Rikenbaker xalqaro aeroporti yaqinida joylashgan 465 ming kvadrat metr maydonni egallaydigan zamonaviy sanoat majmuasiga aylanadi.

Eng muhimi, majmua bevosita uchish-qo‘nish yo‘lagiga ulanadi, bu esa yangi ishlab chiqarilgan samolyotlarni joyning o‘zida sinovdan o‘tkazish, sozlash va takomillashtirish imkonini beradi. Bu ishlab chiqarish va sinov jarayonlari orasidagi vaqtni maksimal darajada qisqartiradi.

Xulosa va Tahlil: Ohayo — aviatsiya va mudofaa sanoatining yangi markazi

Fury ishlab chiqarishining Ohayoda yo‘lga qo‘yilishi tasodifiy emas. Bu — Ohayo shtati hukumati amalga oshirayotgan aviatsiya va mudofaa sanoatini rivojlantirish strategiyasining ajralmas qismi hisoblanadi. Mintaqa rahbariyati ilg‘or harbiy texnologiyalarni tezkor ravishda ommaviy ishlab chiqarishga o‘tkaza oladigan kompaniyalarni jalb qilishga alohida e’tibor qaratmoqda va Anduril bu borada namuna bo‘lmoqda. AQSH mudofaasida yangi davr boshlanmoqda, unda tezkorlik, avtonomlik va ommaviylik hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Bu muhim tahlilni do‘stlaringiz va mudofaa texnologiyalari ishqibozlariga yuboring! Ko‘pchilik AQSHdagi avtonom jangovar samolyotlar ommaviy ishlab chiqarishidagi bu keskin burilish haqida bilishi kerak.

Sizningcha, avtonom jangovar samolyotlarning ommaviy ishlab chiqarilishi kelajakdagi mojarolarning xarakterini qanday o‘zgartiradi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Internetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaInternetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaBugun, 10:3910-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi10-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildiBugun, 09:01Rossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostidaRossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostidaBugun, 07:21Iroqda yuk mashinasi ag‘darilib ketib, minglab jo‘jalar yo‘l bo‘ylab tarqalib ketdiIroqda yuk mashinasi ag‘darilib ketib, minglab jo‘jalar yo‘l bo‘ylab tarqalib ketdiBugun, 05:3720 yoshli yigit xaritada hech kim da’vo qilmagan yerni topib, o‘zini Uni Prezidenti deb e’lon qildi20 yoshli yigit xaritada hech kim da’vo qilmagan yerni topib, o‘zini Uni Prezidenti deb e’lon qildiBugun, 05:33Rossiyalik ayol mushukcha deb qora panterani parvarishlab tarmoqlarda barchani hayron qoldirdiRossiyalik ayol mushukcha deb qora panterani parvarishlab tarmoqlarda barchani hayron qoldirdiBugun, 05:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda