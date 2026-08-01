Nevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadi
AQShning Nevada shtatida oʻtkaziladigan Silver State Classic Challenge musobaqasi jamoat yoʻllarida qonuniy ravishda soatiga 200 milyadan ortiq tezlikda harakatlanish imkonini beruvchi noyob tadbirdir. Bu tadbir davomida 318-raqamli avtomobil yoʻlining ulkan qismi boshqa harakatlanish uchun toʻliq yopilib, dunyodagi eng tezkor ommaviy poyga trassasiga aylantiriladi.
Jahon avtomobil sportida jamoat yoʻllarida qonuniy ravishda soatiga 200 milyadan (taxminan 320 km/soat) ortiq tezlikda harakatlanish mumkin boʻlgan maskanlar deyarli qolmagan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ana shunday noyob joylardan biri AQShning Nevada shtatida joylashgan boʻlib, u yerda oʻtkaziladigan oʻziga xos musobaqa haydovchilarga oʻta yuqori tezlikni sinab koʻrish imkonini beradi. Ushbu tadbir avtomobil ixlosmandlari orasida oʻzining ekstremalligi bilan alohida ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Gap har yili ikki marta oʻtkaziladigan Silver State Classic Challenge musobaqasi haqida bormoqda. Ushbu tadbir davomida Nevada shtatidagi 318-raqamli avtomobil yoʻlining ulkan qismi boshqa harakatlanish uchun toʻliq yopiladi. Natijada oddiy jiddiy shosse dunyodagi eng tezkor ommaviy avtomobil sporti trassasiga aylantiriladi.
Xavfli va cheksiz choʻl shossesiUshbu noyob poyga yoʻlining oʻziga xos xususiyati shundaki, bu yerda professional avtodromlarga xos boʻlgan zamonaviy xavfsizlik choralari mavjud emas. Trassa boʻylab maxsus toʻsiqlar, avtomobillarni toʻxtatib qoluvchi zona yoki himoya toʻrlari oʻrnatilmagan. Haydovchilarni faqat cheksiz choʻl, uzoqdagi togʻlar va ufimgacha choʻzilib ketgan asfalt qoplami qurshab olgan.
Maʼlumotlarga koʻra, mazkur shosseda ishtirokchilar soatiga 243 milya (taxminan 391 km/soat) tezlikka erishish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bunday yuqori tezlikda harakatlanish haydovchidan ulkan mahorat va eʼtiborni talab qiladi, chunki har qanday kichik xato fojiali yakun topishi mumkin.
Mazkur musobaqa avtomobil sanoati va tezlik ishqibozlari uchun haqiqiy sinov maydonchasi vazifasini bajaradi. Zamonaviy elektromobillar va kuchli dvigatelli anʼanaviy avtomobillar davrida ochiq yoʻllardagi bunday shiddatli musobaqalar oʻziga xos tarixiy anʼana sifatida qadrlanadi.
…