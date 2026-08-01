Nevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadi

·21·Avto
Nevadadagi shosse qanday qilib dunyodagi eng tezkor poyga yoʻliga aylanadi
Qisqacha

AQShning Nevada shtatida oʻtkaziladigan Silver State Classic Challenge musobaqasi jamoat yoʻllarida qonuniy ravishda soatiga 200 milyadan ortiq tezlikda harakatlanish imkonini beruvchi noyob tadbirdir. Bu tadbir davomida 318-raqamli avtomobil yoʻlining ulkan qismi boshqa harakatlanish uchun toʻliq yopilib, dunyodagi eng tezkor ommaviy poyga trassasiga aylantiriladi.

Jahon avtomobil sportida jamoat yoʻllarida qonuniy ravishda soatiga 200 milyadan (taxminan 320 km/soat) ortiq tezlikda harakatlanish mumkin boʻlgan maskanlar deyarli qolmagan. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ana shunday noyob joylardan biri AQShning Nevada shtatida joylashgan boʻlib, u yerda oʻtkaziladigan oʻziga xos musobaqa haydovchilarga oʻta yuqori tezlikni sinab koʻrish imkonini beradi. Ushbu tadbir avtomobil ixlosmandlari orasida oʻzining ekstremalligi bilan alohida ajralib turadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Gap har yili ikki marta oʻtkaziladigan Silver State Classic Challenge musobaqasi haqida bormoqda. Ushbu tadbir davomida Nevada shtatidagi 318-raqamli avtomobil yoʻlining ulkan qismi boshqa harakatlanish uchun toʻliq yopiladi. Natijada oddiy jiddiy shosse dunyodagi eng tezkor ommaviy avtomobil sporti trassasiga aylantiriladi.

Xavfli va cheksiz choʻl shossesi

Ushbu noyob poyga yoʻlining oʻziga xos xususiyati shundaki, bu yerda professional avtodromlarga xos boʻlgan zamonaviy xavfsizlik choralari mavjud emas. Trassa boʻylab maxsus toʻsiqlar, avtomobillarni toʻxtatib qoluvchi zona yoki himoya toʻrlari oʻrnatilmagan. Haydovchilarni faqat cheksiz choʻl, uzoqdagi togʻlar va ufimgacha choʻzilib ketgan asfalt qoplami qurshab olgan.

Maʼlumotlarga koʻra, mazkur shosseda ishtirokchilar soatiga 243 milya (taxminan 391 km/soat) tezlikka erishish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bunday yuqori tezlikda harakatlanish haydovchidan ulkan mahorat va eʼtiborni talab qiladi, chunki har qanday kichik xato fojiali yakun topishi mumkin.

Mazkur musobaqa avtomobil sanoati va tezlik ishqibozlari uchun haqiqiy sinov maydonchasi vazifasini bajaradi. Zamonaviy elektromobillar va kuchli dvigatelli anʼanaviy avtomobillar davrida ochiq yoʻllardagi bunday shiddatli musobaqalar oʻziga xos tarixiy anʼana sifatida qadrlanadi.

Silver State Classic ChallengeNevada shossesiYuqori tezlikAvtomobil sportiEkstremal poyga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaMercedes-Benz xatoligini tan oldi: jismoniy tugmalar qaytmoqdaBugun, 11:59Alfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiAlfa Romeo oʻzida ham hamyonbop, ham oʻta qimmat superkar sotishni birlashtira oladimiBugun, 11:51Xiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiXiaomi kompaniyasining Sky Nomad N70 Max gibridi taqdim etildiBugun, 04:50Mukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakMukammal avtomobil garaji nechta mashinadan iborat boʻlishi kerakKecha, 19:59Mercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiMercedes-Benz raxbari avtomobillardagi tugmalar masalasida fikr bildirdiKecha, 17:53Smart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiSmart #1 krossoveri yangi 800 voltli arxitekturaga oʻtdiKecha, 17:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqda
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi