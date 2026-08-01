Ipakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildi

·0·O‘zbekiston
Ipakchilik tarixi qayta yozilmoqda: 4 ming yillik dalil O‘zbekistondan topildi

Surxondaryo viloyatidagi qadimiy Sopollitepa yodgorligidan topilgan arxeologik dalillar Markaziy Osiyoda ipakchilik tarixi ilgari taxmin qilinganidan ancha qadimiy bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Washington University in St. Louis tadqiqotchilari va boshqa mutaxassislar ishtirokidagi tadqiqot davomida yodgorlikdan uchta yaxshi saqlangan ipak qurti pillasi aniqlangan. Ularning yoshi taxminan 4 ming yil deb baholanmoqda. Bu topilma hozirgi O‘zbekiston hududida ipak qurti boqish yoki ipak ishlab chiqarish bilan bog‘liq faoliyat Buyuk Ipak yo‘li shakllanishidan qariyb 2 ming yil avval mavjud bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Avvalgi ilmiy qarashlarda ipakchilikning ilk markazi qadimgi Xitoy bo‘lgani va ipak ishlab chiqarish texnologiyasi keyinchalik savdo yo‘llari orqali Markaziy Osiyoga tarqalgan, degan tasavvur ustun edi. Yangi topilma esa bu jarayon ancha murakkab bo‘lganini va Janubiy Markaziy Osiyoda ipakchilik juda erta paydo bo‘lgan yoki bu hududga qadimdan yetib kelgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Shu bilan birga, olimlar topilma “ipakchilik aynan O‘zbekistonda paydo bo‘lgan” degan xulosani hali bermasligini ta’kidlamoqda. Buning uchun qo‘shimcha arxeologik va ilmiy dalillar talab etiladi. Biroq Sopollitepadagi topilmalar Markaziy Osiyoning ipakchilik tarixidagi o‘rni ilgari o‘ylanganidan ancha muhim bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Qiziq jihati shundaki, O‘zbekistonda ipakchilik bugungi kungacha muhim an’analardan biri bo‘lib qolgan. YUNЕSKO ham O‘zbekistonni o‘z ichiga olgan Markaziy Osiyo va boshqa mamlakatlardagi ipakchilik hamda an’anaviy ipak ishlab chiqarish amaliyotini insoniyatning nomoddiy madaniy merosi sifatida e’tirof etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qirg‘iziston Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga qirg‘iz milliy sozini sovg‘a qildiQirg‘iziston Birinchi xonimi Ziroat Mirziyoyevaga qirg‘iz milliy sozini sovg‘a qildiBugun, 05:41Toshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldiToshkent yaqinida zilzila sodir bo‘ldiKecha, 16:38Toshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildiToshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildiKecha, 14:521 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?1 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?Kecha, 13:56Saida Mirziyoyeva Toshkentning dizayn-kodini keskin tanqid qildiSaida Mirziyoyeva Toshkentning dizayn-kodini keskin tanqid qildiKecha, 13:37Kutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdiKutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdiKecha, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi