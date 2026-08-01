Qualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdi

·0·Texno
Qualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdi

Taypey shahrida oʻtayotgan Computex 2026 koʻrgazmasida Qualcomm kompaniyasining ommaviy taqdimoti kutilmagan qiziqarli holat bilan yodda qoldi. NEURA Robotics tomonidan ishlab chiqilgan va Qualcomm Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design etalon platformasida bunyod etilgan 4NE-1 nomli odamsimon robot sahnada toʻsatdan orqasiga qulab tushdi. Ushbu kutilmagan holat tomoshabinlar va internet foydalanuvchilarining eʼtiborini tortdi, biroq kompaniya vakillari vaziyatga aniqlik kiritib, barchasi xavfsizlik dasturiga muvofiq bajarilganini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tom's Hardware nashrining xabar berishicha, NEURA Robotics va Qualcomm hamkorligida yaratilgan 4NE-1 roboti taqdimot vaqtida kompaniya vakiliga Dragonwing IQ10 demonstratsiya platasini muvaffaqiyatli uzatgan. Biroq buyumni topshirgandan soʻng bir necha soniya oʻtgach, robot hech qanday tashqi ogohlantirishsiz toʻgʻridan-toʻgʻri orqasiga yiqilib tushgan. Tashkilotchilar darhol vaziyatni yumshatishga harakat qilib, robotni mato bilan yopishgan va sahnadan olib chiqib ketishgan.

Xavfsizlik tizimi va kutilmagan nosozlik

Koʻpchilik bu holatni texnik nosozlik yoki dasturiy xato deb baholagan boʻlsa-da, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Qualcomm hodisaning asl sababini tushuntirib oʻtdi. Maʼlum boʻlishicha, insidentga qisqa muddatli aloqa uzilishi sabab boʻlgan. Aloqaning yoʻqolishi robotning ichki xavfsizlik mexanizmlarini darhol faollashtirgan va tizim avtomatik ravishda boshqariladigan oʻchish rejimiga oʻtgan.

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, sodir boʻlgan holat xato emas, balki oldindan rejalashtirilgan himoya jarayoni boʻlgan. Robot favqulodda vaziyatda atrof-bardoshlikni saqlab qolish va insonlarga zarar yetkazmaslik uchun maxsus «xavfsiz yiqilish» dasturi asosida harakat qilgan. Tashqi tomondan bu juda gʻalati va kulgili koʻringaniga qaramay, Qualcomm xavfsizlik tizimi oʻz vazifasini toʻlaqonli bajarganini bildirdi.

Kelajakdagi rivojlanish uchun real maʼlumotlar

Mazkur insident muhandislar uchun muhim amaliy tajriba vazifasini oʻtaydi. Qualcomm mutaxassislari bunday real holatlar algoritmlarni yanada takomillashtirish hamda kelgusida robototexnika platformalarining ishonchliligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini taʼkidlashdi. Har qanday avtonom tizim uchun kutilmagan muhitda toʻgʻri qaror qabul qilish va xavfsizlikni taʼminlash ustuvor vazifa sanaladi.

Eslatib oʻtamiz, 4NE-1 roboti asos qilib olingan Qualcomm Dragonwing IQ10 platformasi taxminan 700 TOPS hisoblash unumdorligiga ega. Ushbu kuchli arxitektura real vaqt rejimida ulkan hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlashni talab qiladigan murakkab odamsimon robotlar va boshqa avtonom tizimlar uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, kelgusida bunday texnologiyalarning imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda.

Qualcomm4NE-1RobototexnikaComputex 2026NEURA Robotics
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriJanubiy Koreyada yangi Samsung smartfonlariga talab yuqoriBugun, 07:58Olimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdiOlimlar havoga chiqarilgan CO2ʼdan akkumulyator uchun qattiq uglerod olishdiBugun, 07:28Sunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaSunʼiy intellekt agentlari sinov muhitidan qochib chiqmoqdaBugun, 03:59Rivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiRivian asos solgan Also kompaniyasi oʻzining ilk elektr velosipedlarini yetkazib berishni boshlaydiBugun, 03:25Fan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiFan olamida yangi qadam: yorugʻlik yordamida kosmik parvozlar sinovdan oʻtkazildiBugun, 03:24Kremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarKremniy vodiysida yosh asoschilar davri: imkoniyat va shafqatsiz talablarBugun, 03:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi