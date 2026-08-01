Qualcomm Computex 2026 taqdimotida qulagan 4NE-1 roboti yuzasidan izoh berdi
Taypey shahrida oʻtayotgan Computex 2026 koʻrgazmasida Qualcomm kompaniyasining ommaviy taqdimoti kutilmagan qiziqarli holat bilan yodda qoldi. NEURA Robotics tomonidan ishlab chiqilgan va Qualcomm Dragonwing IQ10 Robotics Reference Design etalon platformasida bunyod etilgan 4NE-1 nomli odamsimon robot sahnada toʻsatdan orqasiga qulab tushdi. Ushbu kutilmagan holat tomoshabinlar va internet foydalanuvchilarining eʼtiborini tortdi, biroq kompaniya vakillari vaziyatga aniqlik kiritib, barchasi xavfsizlik dasturiga muvofiq bajarilganini maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tom's Hardware nashrining xabar berishicha, NEURA Robotics va Qualcomm hamkorligida yaratilgan 4NE-1 roboti taqdimot vaqtida kompaniya vakiliga Dragonwing IQ10 demonstratsiya platasini muvaffaqiyatli uzatgan. Biroq buyumni topshirgandan soʻng bir necha soniya oʻtgach, robot hech qanday tashqi ogohlantirishsiz toʻgʻridan-toʻgʻri orqasiga yiqilib tushgan. Tashkilotchilar darhol vaziyatni yumshatishga harakat qilib, robotni mato bilan yopishgan va sahnadan olib chiqib ketishgan.
Xavfsizlik tizimi va kutilmagan nosozlikKoʻpchilik bu holatni texnik nosozlik yoki dasturiy xato deb baholagan boʻlsa-da, ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Qualcomm hodisaning asl sababini tushuntirib oʻtdi. Maʼlum boʻlishicha, insidentga qisqa muddatli aloqa uzilishi sabab boʻlgan. Aloqaning yoʻqolishi robotning ichki xavfsizlik mexanizmlarini darhol faollashtirgan va tizim avtomatik ravishda boshqariladigan oʻchish rejimiga oʻtgan.
Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, sodir boʻlgan holat xato emas, balki oldindan rejalashtirilgan himoya jarayoni boʻlgan. Robot favqulodda vaziyatda atrof-bardoshlikni saqlab qolish va insonlarga zarar yetkazmaslik uchun maxsus «xavfsiz yiqilish» dasturi asosida harakat qilgan. Tashqi tomondan bu juda gʻalati va kulgili koʻringaniga qaramay, Qualcomm xavfsizlik tizimi oʻz vazifasini toʻlaqonli bajarganini bildirdi.
Kelajakdagi rivojlanish uchun real maʼlumotlarMazkur insident muhandislar uchun muhim amaliy tajriba vazifasini oʻtaydi. Qualcomm mutaxassislari bunday real holatlar algoritmlarni yanada takomillashtirish hamda kelgusida robototexnika platformalarining ishonchliligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini taʼkidlashdi. Har qanday avtonom tizim uchun kutilmagan muhitda toʻgʻri qaror qabul qilish va xavfsizlikni taʼminlash ustuvor vazifa sanaladi.
Eslatib oʻtamiz, 4NE-1 roboti asos qilib olingan Qualcomm Dragonwing IQ10 platformasi taxminan 700 TOPS hisoblash unumdorligiga ega. Ushbu kuchli arxitektura real vaqt rejimida ulkan hajmdagi maʼlumotlarni qayta ishlashni talab qiladigan murakkab odamsimon robotlar va boshqa avtonom tizimlar uchun maxsus ishlab chiqilgan boʻlib, kelgusida bunday texnologiyalarning imkoniyatlarini yanada kengaytirishi kutilmoqda.
…